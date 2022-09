Autos sustentables e hiperconectados: el futuro que anticipan los número uno de las automotrices

En uno de los paneles principales del evento de Movilidad organizado por LA NACION, los número uno locales de las automotrices analizaron la actualidad del sector con una mirada al futuro que incluyó desde la transformación eléctrica que está cambiando las reglas de la industria hasta la nueva relación con el auto que advierten de parte de los compradores. Marcellus Puig, presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina; Pablo Sibilla, presidente y director General de Renault; Federico Ovejero, vicepresidente de General Motors para la Argentina, Uruguay y Paraguay; Martín Galdeano, presidente de Ford; y Martín Zuppi, presidente de Fiat, Jeep y Ram en Stellantis Argentina conversaron con José Del Rio, secretario General de Redacción de LA NACION sobre el momento que vive el sector y lo que viene.

La transformación generacional respecto de lo que implica un auto fue uno de los primeros puntos sobre la mesa. Zuppi señaló al respecto que mientras que su generación soñaba con tener un auto, “hoy en día (las nuevas generaciones) quieren conectividad de un punto a otro”. Y remarcó que “adaptarnos a eso es la gran clave y el gran desafío de todas las terminales”.

Martín Zuppi, presidente de Fiat, Jeep y Ram en Stellantis Argentina Fabián Malavolta

En esa línea, Galdeano, de Ford, planteó que un aspecto que debate hoy la industria es el modelo de uso de pertenencia de un auto, es decir, “si vamos a seguir con el modelo tradicional donde cada uno es el dueño de un auto o el vehículo on demand”. Es por eso que Ford invirtió en la modalidad carsharing, indicó. “Tenemos una plataforma que se llama Ford Go, que desde tu celular reservás tu auto, te lo llevás para usarlo cuando necesitás y lo devolvés cuando ya no. Ese es el futuro que vemos en Ford de nuestra industria”, expresó.

El foco en la movilidad eléctrica

Uno de los temas principales que protagonizaron el intercambio fue el de la movilidad eléctrica. En el caso local, Sibilla recordó que Renault fue la primera en traer un auto eléctrico a la Argentina en 2018 con su modelo Kangoo ZE y recientemente anunció en São Paulo que el año entrante sumará los modelos Megan e-tech, Kwid e-tech y Kangoo e-tech. Las metas a mediano plazo de la marca del rombo son ambiciosas: para 2030 únicamente vender autos 100% eléctricos en Europa.

Por el lado de General Motors, Ovejero mencionó la meta corporativa “Triple Cero”, que hace alusión a “un futuro con cero emisiones, cero congestión y cero accidentes”, explicó. A nivel mundial, la automotriz estadounidense invertirá US$35.000 millones en toda la generación de vehículos 100% eléctricos “porque entendemos que así se pueden lograr las cero emisiones y también estamos trabajando en los vehículos autónomos para lograr cero accidentes, en asociatividad con otras empresas de un sinnúmero de rubros”.

Federico Ovejero, vicepresidente de General Motors para Argentina, Uruguay y Paraguay Fabián Malavolta

En el caso de Volkswagen, la estrategia de reducción de emisiones se denomina Way To Cero (Camino a cero). “Hay que ocuparse de que toda la cadena productiva y de suministro también sea verde, que la energía sea de una matriz verde y también del qué hacer con las baterías, su reemplazo y renovación. Para nosotros, Way To Cero es llegar al 2050 con un objetivo neutro de carbono y con esos cuatro pilares”, describió Puig.

Los palos en la rueda

En cuanto a los desafíos que plantea la infraestructura para que acelere el futuro eléctrico, Zuppi, de Stellantis, observó que es fundamental contemplar cuál es la matriz energética en cada país. “Del ecuador para arriba tenemos continentes como el europeo o norteamericano que hoy tienen una matriz energética que pueden soportar el desarrollo de una industria eléctrica mucho más rápida de lo que podemos soportar los países del ecuador para abajo, como en Sudamérica o África”, afirmó. En ese contexto, imaginó que “la industria va a tener de un lado vehículos 100% eléctricos y que en países como los nuestros vamos a tener seguramente el vehículo enchufable por las distancias y la posibilidad de tener la dualidad entre lo que es un vehículo eléctrico y uno a combustión”.

A nivel país, Galdeano, de Ford, consideró que existe una serie de desafíos para que se expanda la movilidad eléctrica: “Crear este ecosistema para vehículos eléctricos, tener una red pública donde puedas cargar tu auto como hoy tenés estaciones de servicio, hacer cargadores de alta velocidad, qué tipo de cargadores, cómo vamos a atender nosotros a nuestros clientes en términos de qué infraestructura vamos a instalar en su casa para cargar este vehículo”. Destacó también la gran oportunidad que tiene el litio y cómo la Argentina puede transformarse en un proveedor global.

Por su parte, para Ovejero este recurso propicia el posicionamiento de las compañías en el país, “no solamente para la comercialización y producción de vehículos sino también para abastecer de materia prima al futuro de nuestras empresas”. Para lograrlo, hizo hincapié en la importancia de “contar con un marco normativo que nos garantice previsibilidad para que lo que hoy es la compra de materia prima probablemente en el futuro pueda convertirse en la fabricación de baterías o vehículos eléctricos locales”.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina Fabián Malavolta

Los ejecutivos se refirieron también al desafío de la competitividad. “Empezás a competir no necesariamente contra otras marcas sino con otros mercados de tu misma compañía y de ahí que tenés que ser competitivo. Esa competitividad la conseguís con leyes laborales, económicas, que te acompañen en lo que tiene que ver con desarrollo de un producto que te permita poder exportar y de esa forma ser competitivo en ese sentido. Estamos todos en el mismo camino y como terminales trabajamos en conjunto con la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) para que podamos lograrlo entre todos y sea una realidad”, resumió Zuppi.

“En el pasado, tanto Brasil como la Argentina hablábamos con la casa matriz. Desde hace cinco o seis años somos una región y hoy nos hemos desarrollado ahí. Contamos con la fortaleza de tener un centro de design e ingeniería en Latinoamérica y estamos invirtiendo US$1000 millones en un centro de desarrollo de biocombustibe”, apuntó Puig, de Volkswagen.

Marcellus Puig, presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina Fabián Malavolta

La democratización del auto eléctrico

Sin embargo, la electrificación de los vehículos todavía no logró ser accesible para todos los compradores. Según Ovejero, “el gran desafío en los eléctricos es hacerlos cada vez más equiparables en costo a los vehículos de combustión interna”. Puig coincidió que “el auto eléctrico tiene que ser inclusivo para todos, no puede ser un auto de lujo”.

Con ese objetivo en la mira, en General Motors apuestan a Ultium, su unidad de negocios de desarrollo que trabaja con baterías ensambladas por paneles. A partir de ese concepto, “apuntamos a reducir el costo, aumentar la autonomía y reducir la velocidad de carga de cada una de ellas”, indicó el ejecutivo.

Por su parte, desde Renault también buscan la accesibilidad de la electromovilidad. Sibilla dijo que ese objetivo los movilizó a traer el Kwid eléctrico el año próximo, así como en el pasado democratizaron las 4x4 con el lanzamiento de la Duster.

Pablo Sibilla, presidente y Director General de Renault Argentina Fabián Malavolta

Conectividad: de las ruedas al software

Según los ejecutivos, la transformación digital impulsó a las automotrices a reconvertirse en empresas de tecnología. “Los clientes quieren electrificación, un auto híper conectado y más seguridad”, describió Galdeano, de Ford, y apuntó que los autos tienen cada vez más tecnología y conectividad, un aspecto que los hace “competir contra la industria del entretenimiento y de las computadoras”. Este aspecto se ve limitado por el faltante de microchips, un problema de escala mundial producto de la pandemia. Por la escasez de componentes, el presidente de Ford señaló que el año pasado se hicieron 11 millones de autos menos a nivel global.

Los vehículos todavía no están integrados en la conectividad cotidiana. “Hoy ves una película en un celular, lo dejás y lo seguís viendo en la computadora y lo mismo con la televisión. Cuando te subís al auto todavía esa desconexión existe y creo que es ahí donde estamos trabajando todos, centrados en el cliente. Es fundamental lo que el cliente busca a nivel de conectividad de servicios, desarrollo y conectividad. El día de mañana el manejo autónomo vendrá seguramente y eso va a ser gran parte de la diferenciación dentro de lo que son los vehículos”, anticipó Zuppi.

En relación con la tecnología, desde General Motors están trabajando para poder lanzar el año que viene “una plataforma que se llama Ultify, como un Android pero para autos, desde donde puedas ajustar en la nube una serie de aplicaciones que inalámbricamente puedas ir instalando en tu auto”, explicó Ovejero. Estas aristas implican “la asociatividad con empresas como Microsoft que uno nunca se hubiera imaginado con empresas puramente automotrices”, por lo que se animó a decir que “lo que se viene es hasta inimaginable”.