LA NACION
Content LAB para YPF
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Calidad del combustible: cómo impacta en la potencia, el consumo y la durabilidad del vehículo

Las razones de por qué cuidar el motor y sus sistemas internos asegura un desempeño más ágil y confiable en cada viaje.

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
YPF INFINIA
YPF INFINIA

Septiembre marca el inicio de una nueva etapa, con rutinas renovadas, días más largos y trayectos que se multiplican. En este contexto, la calidad del combustible resulta determinante para el rendimiento del vehículo.

INFINIA TurboClean, la nafta premium de YPF, destaca por su tecnología avanzada, diseñada para mantener el motor en condiciones óptimas y acompañar la evolución de los motores modernos.

Su fórmula incorpora tecnología de limpieza activa, que elimina los residuos generados por la combustión, especialmente en el sistema de admisión e inyección. La presencia de estos depósitos reduce la eficiencia del motor, disminuye la potencia y aumenta el consumo. En este sentido, hay ensayos en dinamómetro que muestran que esta limpieza permite incrementar la potencia hasta un 6,9%, logrando una conducción más ágil, con menor vibración y mayor precisión.

Certificación internacional de calidad

INFINIA TurboClean cuenta con la certificación Top Tier, un estándar internacional creado por los principales fabricantes de vehículos para garantizar la calidad de los combustibles. Esta certificación asegura el cumplimiento de requisitos exigentes en limpieza, protección del motor y reducción de emisiones, y es la única nafta premium del país con este reconocimiento.

Protección y eficiencia

Además de limpiar, la fórmula de INFINIA TurboClean protege el motor mediante aditivos que reducen la fricción entre las piezas internas, disminuyen el desgaste y optimizan el consumo. Esto se traduce en mayor autonomía y menor estrés mecánico, contribuyendo a un rendimiento superior del vehículo.

Adaptación a los vehículos actuales

Los motores modernos incorporan tecnología de precisión, sensores inteligentes y sistemas electrónicos que requieren combustibles de alta calidad. INFINIA TurboClean asegura una combustión más eficiente, protege los sistemas más sensibles del motor y contribuye a reducir el impacto ambiental, adaptándose a los requerimientos de los vehículos de última generación.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION
autos
Más leídas
  1. In Memoriam de los Martín Fierro: así fue el momento más emotivo de la noche
    1

    In Memoriam de los Martín Fierro 2025: así fue el momento más emotivo de la noche

  2. Martín Fierro: del encuentro de dos "enemigos" íntimos sobre el escenario a la sorpresa del Oro
    2

    Martín Fierro 2025: así fue la ceremonia que coronó a Santiago del Moro con el gran premio de la noche

  3. Las marcas que traerá al país el empresario ícono de los 90
    3

    Manuel Antelo: “No podemos ser tan ingratos de no reconocer el cambio”

  4. La lista completa con todos los ganadores: de Susana Giménez a Santiago del Moro
    4

    Martín Fierro 2025 a la TV: uno por uno, todos los ganadores

Cargando banners ...