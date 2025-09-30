Calidad del combustible: cómo impacta en la potencia, el consumo y la durabilidad del vehículo

Septiembre marca el inicio de una nueva etapa, con rutinas renovadas, días más largos y trayectos que se multiplican. En este contexto, la calidad del combustible resulta determinante para el rendimiento del vehículo.

INFINIA TurboClean, la nafta premium de YPF, destaca por su tecnología avanzada, diseñada para mantener el motor en condiciones óptimas y acompañar la evolución de los motores modernos.

Su fórmula incorpora tecnología de limpieza activa, que elimina los residuos generados por la combustión, especialmente en el sistema de admisión e inyección. La presencia de estos depósitos reduce la eficiencia del motor, disminuye la potencia y aumenta el consumo. En este sentido, hay ensayos en dinamómetro que muestran que esta limpieza permite incrementar la potencia hasta un 6,9%, logrando una conducción más ágil, con menor vibración y mayor precisión.

Certificación internacional de calidad

INFINIA TurboClean cuenta con la certificación Top Tier, un estándar internacional creado por los principales fabricantes de vehículos para garantizar la calidad de los combustibles. Esta certificación asegura el cumplimiento de requisitos exigentes en limpieza, protección del motor y reducción de emisiones, y es la única nafta premium del país con este reconocimiento.

Protección y eficiencia

Además de limpiar, la fórmula de INFINIA TurboClean protege el motor mediante aditivos que reducen la fricción entre las piezas internas, disminuyen el desgaste y optimizan el consumo. Esto se traduce en mayor autonomía y menor estrés mecánico, contribuyendo a un rendimiento superior del vehículo.

Adaptación a los vehículos actuales

Los motores modernos incorporan tecnología de precisión, sensores inteligentes y sistemas electrónicos que requieren combustibles de alta calidad. INFINIA TurboClean asegura una combustión más eficiente, protege los sistemas más sensibles del motor y contribuye a reducir el impacto ambiental, adaptándose a los requerimientos de los vehículos de última generación.

________________________________________________________

