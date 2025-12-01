Así es Dakota, la apuesta argentina con la que RAM entra de lleno al segmento de las camionetas medianas

Fabricada en Córdoba y revelada en una experiencia en el extremo sur, Dakota combina diseño, confort y capacidad todoterreno.

Paisajes alucinantes, postales con carácter y caminos moldeados por la fuerza de la naturaleza. Esa fue la premisa que inspiró a RAM a elegir Ushuaia como el escenario para una de las grandes apuestas de la marca: el lanzamiento de la nueva RAM Dakota, la primera camioneta que la marca produce en Argentina y con la que busca afianzar su oferta en un mercado nacional que no dejó de elegir sus productos desde que llegaron al país.

Bajo el lema “el legado continúa”, Dakota marca el cierre de una etapa de desarrollo y da comienzo a otra, teniendo en cuenta que hasta mayo, Stellantis no competía en el segmento de pickups medianas, algo que comenzó a cambiar con Fiat Titano. “Hoy completamos la línea con una propuesta capaz de competir en uno de los segmentos más desafiantes del mercado. Argentina tendrá oferta en C, E y full size pickup, reforzando una estrategia industrial que incluye la producción local en Córdoba, la fabricación de un nuevo motor a partir de 2027, la integración de proveedores y un plan de inversiones de más de USD 385 millones para Dakota y Titano, dentro de un total superior a USD 1.000 millones en el país”, declaró Martin Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.

Para entender el contexto en el que llega la nueva RAM Dakota, el mercado argentino crece 50%, con Stellantis por encima de ese nivel. Las pickups mantienen un rol clave: representan 33% del mercado total, y las medianas —donde competirá Dakota— cerca del 36%. RAM específicamente, desde que llegó al país RAM pasó de un 0,1% a más de 1% de market share. En 2023 la llegada de Rampage -la primera pickup compacta del grupo diseñada y desarrollada en Sudamérica- llevó a RAM a multiplicar por diez su participación de mercado, con un récord histórico de más de 5.000 unidades comercializadas en 2025.

La develación de la nueva RAM Dakota se llevó a cabo en el Aeroclub de Ushuaia. SEBASTIAN PANI

“RAM es una marca especialista en pick-ups que pasó de ser una marca de nicho a vender 5000 unidades el año pasado, eso significa solidez en comunicación, cercanía con el cliente y una propuesta pensada al milímetro”, explicó Pablo García Leyenda, director Comercial de Stellantis Argentina. Y cerró: “Dakota llega para completar el full liner de pickups: compacta, mediana y full size. Representa la propuesta más racional y equilibrada de RAM en los últimos años”.

La Dakota retoma el legado de RAM y lo proyecta hacia una nueva etapa: potencia y evolución para seguir marcando camino en el mundo de las pickups. SEBASTIAN PANI

“Los pilares del desarrollo de producto: fortaleza, capacidad, tecnología y confort”, explicó Javier Denevi, Brand Manager de RAM Argentina. “Tanto la versión Warlock como Laramie, vienen con un motor de 2.2 litros turbodiésel capaz de entregar 200 CV de potencia y 450 Nm de torque, combinada con una transmisión automática de 8 velocidades”.

El diseño exterior de la nueva RAM Dakota expresa carácter y potencia, dos rasgos clásicos de la marca. A la vez, garantiza funcionalidad y robustez en cualquier condición de uso. Ambas versiones incorporan faros delanteros y traseros Full LED, faros antiniebla con función cornering, espejos laterales con desempañador y comando eléctrico, protector de cárter, estribos laterales, cobertor de caja, portón con asistencia, ganchos de sujeción y una tercera luz de stop integrada.

La versión Warlock mostró su perfil más off-road en los caminos tallados por la naturaleza fueguina.

Warlock apuesta por una estética orientada al off-road: paragolpes y parrilla en Satin Grey, molduras negras, espejos en acabado oscuro, llantas de aleación de 17″ y la barra RAMBAR®, junto con la identificación Warlock en los laterales. Laramie, en cambio, se inclina por una imagen más refinada, con paragolpes y molduras color carrocería, parrilla y espejos cromados, llantas de 18″ y la exclusiva Ram LED Lightbar, que aporta una firma lumínica distintiva. Es la expresión más elegante de la gama, sin resignar solidez ni desempeño.

Lanzamiento de la nueva RAM Dakota en el Aero Club de Ushuaia. SEBASTIAN PANI

Uno de los puntos clave del modelo es su capacidad de trabajo: carga de 1.020 kg y remolque de hasta 3.500 kg, ubicándola entre las más capaces del segmento. Con un peso de 2.150 kg y una estructura pensada para esfuerzos intensos, ofrece una plataforma estable tanto para uso laboral como recreativo. La caja de carga —de 2,55 m² y 1.210 litros de volumen— suma iluminación LED, cobertor, revestimiento interior y portón con apertura amortiguada.

En dimensiones, la Dakota mide 5.356 mm de largo, 1.965 mm de ancho y 1.822 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.180 mm. Estos parámetros favorecen la estabilidad y el confort. El despeje es de 228 mm y los ángulos off-road se ajustan a cada versión: 27,7° en Warlock y 27,6° en Laramie para el ataque; 26,7° de salida; y 24,1° (Warlock) y 23,5° (Laramie) de ángulo ventral. Los neumáticos también acompañan esa lógica: 265/65 R17 para Warlock y 265/60 R18 para Laramie, ambas con auxilio homogéneo.

Laramie, la propuesta más elegante de la gama, destacándose con su exclusiva Ram LED Lightbar. SEBASTIAN PANI

En tecnología, la nueva RAM Dakota presenta un ecosistema orientado a la seguridad, la asistencia al manejo y la conectividad. Entre sus funciones principales incorpora arranque por botón, llave Smart Key, dirección eléctrica, freno de estacionamiento eléctrico y un sistema de tracción con modos 4AUTO, 2H y 4L con reductora 4:1, además de cuatro perfiles de conducción pensados para distintos terrenos: Normal, Sport, Nieve y Arena.

Llave Smart Key con un sistema de tracción con modos 4AUTO, 2H y 4L con reductora 4:1. SEBASTIAN PANI

La novedad más destacada es la Cámara 540°, un sistema asistido por inteligencia artificial que utiliza múltiples cámaras para leer el terreno en tiempo real. Ofrece vistas 2D y 3D, giros horizontales y verticales y una función de transparencia que facilita tanto maniobras urbanas como el tránsito por superficies difíciles. Este paquete se integra con sensores delanteros y traseros.

Cargador inalámbrico RAM Charger con cooling integrado. SEBASTIAN PANI

En el interior, la tecnología y el confort trabajan en conjunto para elevar la experiencia a bordo. La Dakota incorpora una pantalla central de 12,3″ compatible con Android Auto® y Apple CarPlay®, un instrumental digital de 7″ y un sistema de audio con sonido DTS multicanal, 6 parlantes y 2 tweeters. A esto se suman los controles al volante, el monitoreo de presión de neumáticos y el cargador inalámbrico RAM Charger con cooling integrado, que aporta practicidad al uso cotidiano. El resultado es un entorno moderno, intuitivo y centrado en el usuario.

El habitáculo acompaña esa propuesta con una calidad percibida inmediata: tapizados en cuero, volante forrado y regulable, asientos delanteros con ajuste eléctrico y climatizador automático bi-zona. La consola central de doble altura integra espacios de guardado bien resueltos, portavasos y conexiones USB A, USB C y toma de 12V. Los pasajeros traseros cuentan con salidas de ventilación y apoyabrazos con portavasos, mejorando el confort en viajes largos. El revestimiento interior del techo en negro aporta una atmósfera más envolvente y refuerza la identidad robusta del modelo.

Nueva RAM Dakota 2025 Ushuaia

Seguridad

La Nueva RAM Dakota ofrece protección pasiva y asistencias activas de última generación. Incluye 6 airbags, frenos ABS con EBD, control de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX, tercer cinturón inercial trasero y apoyacabezas regulables. A esto se suman asistencias avanzadas como Control Crucero Adaptativo, Mantenimiento de Carril, Punto Ciego, Frenado Autónomo de Emergencia y control de ascenso y descenso en pendientes. La Laramie agrega Alerta de Tráfico Cruzado.

RAM SEBASTIAN PANI

Precio y comercialización

La Nueva RAM Dakota se ofrece en Argentina a:

RAM Dakota Warlock: AR$ 69.000.000

AR$ 69.000.000 RAM Dakota Laramie: AR$ 71.000.000

Ambas versiones pueden financiarse a tasa 0% a 12 meses por hasta $30 millones. También se ofrecen créditos UVA con financiamiento de hasta el 80% en 60 cuotas, y préstamos personales de hasta $15 millones para sectores oil & gas, minería y agro.

Plan de Ahorro – Dakota Warlock

Plan de 84 meses (70/30) con adjudicación pactada en cuotas 4, 9 y 12 abonando el 35%, y cuotas 24 y 36 abonando el 30%. Los suscriptores cuentan además con un 50% de descuento en el seguro durante los primeros 3 meses.

“La Nueva RAM Dakota suma a esta propuesta una garantía de 5 años o 150.000 km y más de 35 accesorios Mopar desarrollados específicamente para el modelo”, señaló Ignacio Ortiz, director de Postventa de Stellantis Argentina.

