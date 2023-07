Exposición Rural. Las novedades que presentan las automotrices para la agroindustria

escuchar

Bajo el concepto “Vivamos lo nuestro”, desde el 20 al 30 de julio se llevará a cabo la 135° Exposición Rural en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Como todos los años, Volkswagen vuelve a ser parte conforme al vínculo que mantiene con el campo y la agroindustria.

Volkswagen en la Exposición Rural 2023

La propuesta es acercar al público todos los modelos disponibles en Argentina en un stand completamente renovado y alineado con la estrategia Way to Zero. Entre las novedades se encuentran el Polo Track, los Vento GLI y Tiguan Allspace, como así también los vehículos de producción nacional y protagonistas en sus segmentos, Amarok y Taos.

Todas las miradas apuntan al nuevo Polo Track, el modelo de entrada de gama a la marca que el público podrá conocer por primera vez. Viene equipado con el motor 1.6 de 110 CV ya conocido de Volkswagen y caja manual de 5 velocidades. En el frente se destaca la grilla tipo “panal de abejas” en color negro, y faros halógenos con DRL integrados. Además, incorpora llantas de acero de 15″ con embellecedores de diseño exclusivo.

La gran novedad del stand: el nuevo Polo Track de Volkswagen

A esto se le suma la presencia del Volkswagen Meteor, el camión extrapesado de la automotriz que llegó para revolucionar el transporte de carga. Un punto clave es que cuenta con un programa de garantía especial de 2 años sin límite de kilometraje.

Volkswagen Meteor, el camión ultra pesado de la automotriz.

Además, los visitantes podrán asesorarse con un referente, acerca de la cobertura de la red de servicios a nivel nacional, repuestos originales y lubricantes como así sobre “Volks Assistance”, el servicio creado especialmente para brindar asistencia integral a los clientes de camiones en cualquier punto del país.

Los más pequeños podrán participar de la acción #MeteorExtraDivertido, que consiste en subir una foto a la cuenta oficial de Instagram @vwcamionesbuses, donde todos los días se premiará la foto más votada y el ganador será acreedor de un “Kit VW Camiones y Buses” para compartir en familia.

"En Volkswagen nos encanta participar de las ferias más emblemáticas y representativas de la industria agropecuaria. Esperamos que todos los fanáticos de la marca puedan acercarse y conocer las novedades que tenemos exhibidas este año." Martin Massimino, director comercial del grupo Volkswagen Argentina.

Otras novedades

En el espacio se podrá conocer la colección de Bicicletas Volkswagen compuesta por 4 modelos: MTB Highline, MTB Starter, Urbana y Plegable. Son de producción local y cuentan con diseños que comparten los valores de la marca: tecnología aplicada a la satisfacción del cliente, diseño de vanguardia y materiales de primera calidad. Las bicicletas VW pueden adquirirse en toda la red de concesionarios oficiales de la marca.

Las bicicletas de Volkswagen son de producción local y cuentan con un diseño de vanguardia y materiales de primera calidad.

En materia de Posventa, se exhibe la Unidad de Servicio Móvil, una solución a domicilio para clientes particulares y empresas de flotas Volkswagen. Consiste en camionetas Amarok convertidas en un taller móvil que, con un equipo de profesionales calificados brindan asistencia remota. Permiten realizar servicios de mantenimiento, cambio de discos y pastillas de freno, distribución y colocación de accesorios.

La Unidad de Servicio Móvil consiste en camionetas Amarok convertidas en un taller móvil que con un equipo de profesionales calificados brindan asistencia remota.

Dentro del stand, también hay un sector exclusivo para la exhibición de productos de la colección de accesorios Lifestyle de la marca.

Finalmente, como acción estratégica, Volkswagen cuenta con al menos el primer servicio de mantenimiento bonificado en todos los modelos y continúa este año brindando información sobre los Contratos de Mantenimiento, que ofrecen a sus clientes financiación en cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Cabal. Dicho contrato puede adquirirse en cualquier concesionario oficial de la marca e incluye los primeros 3 Servicios de Mantenimiento Programado, con la posibilidad de realizar luego el servicio en cualquier Concesionario de la Red Volkswagen y fijar el precio de los mismos.

Volkswagen Financial Services

La Financiera Oficial del Grupo Volkswagen, ofrece atractivos productos para toda la gama con varias opciones y tasas muy competitivas. Ofrece un producto especial para Amarok V6 Comfortline de $7.000.000 a 12 meses con tasa 65,5% y 6 meses de descuento en Cobertura Volkswagen Zurich con seguro todo riesgo a precio de terceros completos full. Para el Taos, cuenta con una financiación de $2.300.000 a 9 meses tasa 25% y una promoción en seguros de Cobertura Volkswagen.

Como novedad se lanza una financiación especial para el Nuevo Polo Track de $2.000.000 a 12 meses con una tasa de 45% y 6 meses de descuento en Cobertura Volkswagen seguro todo riesgo a precio de terceros completos full.

Para T-Cross y Nivus existe una financiación de $1.500.000 con una tasa del 32% y 9 meses.

Todos los modelos disponibles

Nuevo Polo Track

Volkswagen Tiguan Allspace

Volkswagen Vento GLI

Taos

Amarok V6

