Nuevo sistema para 0km: los autos nuevos ya pueden incluir TelePASE desde el concesionario

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) lanzó la campaña “Tu 0km sin barreras”, que entró en vigencia en la segunda quincena de enero de 2026 y establece que todos los vehículos entregados por concesionarios oficiales ya pueden salir con el dispositivo tag instalado.

La iniciativa, llevada adelante por ACARA en articulación con Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), apunta a simplificar la experiencia de los usuarios y acompañar la transición hacia el sistema de peaje electrónico sin barreras. Con su implementación, los clientes recibirán sus vehículos habilitados para circular por autopistas y accesos con cobro automático, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Un nuevo estándar de servicio

Desde ACARA señalaron que la iniciativa establece un nuevo estándar de servicio para el mercado automotor, al integrar el sistema de peaje electrónico al proceso de entrega del vehículo. De este modo, se elimina una gestión posterior que podía generar demoras, desconocimiento o inconvenientes para los usuarios.

La incorporación de TelePASE desde la entrega permite circular sin detenciones en peajes y reduce riesgos asociados a maniobras y detenciones innecesarias en cabinas. La medida resulta especialmente relevante para usuarios del interior del país, que muchas veces enfrentan dificultades al ingresar a zonas con sistemas de cobro automático.

Apuntando a fortalecer el rol de los concesionarios como actores de la modernización del tránsito y del parque automotor, el sistema se integra al proceso de alistamiento del vehículo como parte del esquema de entrega.

Beneficios para el usuario

La iniciativa “Tu 0km sin barreras” ofrece múltiples ventajas para quienes compran un vehículo nuevo. En primer lugar, elimina un trámite que muchos usuarios no tenían en cuenta o que postergaban, lo que podía generar inconvenientes al circular por zonas con peaje automático. A su vez, el uso de TelePASE evita multas (que a diciembre tenían un costo de $120.000) en peajes y rutas con peajes 100% electrónicos.

Además, el sistema permite ahorrar tiempo en el tránsito diario, ya que el vehículo pasa por los pórticos sin necesidad de detenerse. Esto no solo mejora la fluidez del tránsito, sino que también reduce el consumo de combustible y las emisiones asociadas a las frenadas y aceleraciones en cabinas de peaje.

Para los concesionarios, la medida representa una oportunidad de sumar valor al servicio que brindan, posicionándose como facilitadores de una experiencia de compra más completa y moderna. Al entregar el vehículo con TelePASE ya instalado, se refuerza la idea de que el cliente recibe un producto listo para usar, sin pendientes.

En línea con el avance del Free Flow

La campaña se enmarca en el avance del sistema Free Flow en Argentina, que opera sin barreras físicas y utiliza pórticos inteligentes para la detección de los vehículos. En la Ciudad de Buenos Aires, este modelo ya registra una alta tasa de adopción, y en las cabinas donde aún hay barreras, el peaje resulta más económico para quienes cuentan con el dispositivo.

El sistema TelePASE no tiene costos fijos y el usuario abona únicamente por el uso del servicio, con gestión y medios de pago digitales. Esto representa una ventaja tanto en términos de practicidad como de economía para los conductores que transitan regularmente por autopistas y accesos urbanos.

“Nuestro objetivo desde ACARA es que la experiencia de retirar un vehículo sea cada vez más integral y libre de preocupaciones. Gracias a este acuerdo, el cliente ya no tiene que ocuparse de trámites posteriores: sale del concesionario con su 0km listo para circular por las autopistas de todo el país”, expresó Sebastián Beato, presidente de ACARA.

“Queremos que la tecnología sea una aliada que acompañe al usuario desde el primer kilómetro, garantizando que su única prioridad sea disfrutar de su nuevo auto con la comodidad que el sistema de peajes inteligentes ofrece hoy. Además, este acuerdo con AUSA refuerza un compromiso directo con la seguridad vial y la eficiencia del tránsito”, agregó.

