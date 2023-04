El Haval H6 sube la vara entre los C-SUV

escuchar

Haval, la firma china especializada en SUV, desembarcó en nuestro país en 2018 con el primer H6, su modelo para el segmento C. En ese momento sorprendió con su propuesta, que estaba muy por encima de lo que estábamos acostumbrados a ver en otros productos de ese origen: ofrecía un buen diseño, calidad de materiales y terminaciones, mecánica acorde y precio competitivo. Además, la llegada de Haval sirvió para comprobar que la industria automotriz del gigante asiático estaba evolucionando rápidamente, ya que las mejorías llegaban rápidamente.

No pasó demasiado para que, en 2021, arribara la segunda generación. Y ahora tenemos la tercera, que evidencia un salto aún mayor de calidad y que, incluso, la pone en un escalón por arriba de productos de otras marcas tradicionales. Aquí se ofrece en dos variantes, con tracción simple o integral, que fue la que probamos.

Largo: 4,653 m

Ancho: 1,886 m

Alto: 1,73 m

Distancia entre ejes: 2,738 m

Despeje: 161 mm

Capacidad del baúl: 470/1296 L

Capacidad del tanque: 62 L

Peso: 2075 kg

Neumáticos: 225/55 R19″

Para esta tercera generación se optó por la plataforma modular LEMON de Great Wall (grupo al que pertenece Haval) que permitió mejorar las ya generosas dimensiones que exhibía el modelo: mide 4,65 m de largo (aumentó 4,3 cm), 1,89 m de ancho (+2,6 cm) y 1,73 m de alto (+1 cm), y la distancia entre ejes creció hasta 2,74 m (+7,8). O sea, si el H6 anterior era muy espacioso, ahora lo es aún más, por lo que cinco adultos pueden viajar con una comodidad superior (en las plazas traseras realmente sobra espacio).

Por otra parte, la estética estuvo a cargo del reconocido diseñador Phil Simmons (ex Land Rover y Ford, entre otras) que le realizó profundos cambios que combinan formas redondeadas con detalles más angulosos en la parte frontal. Ahí resalta la nueva parrilla hexagonal tipo malla y en forma de panal de abeja en formato 3D en negro brillante, los faros frontales (cuenta con luces direccionales) más estilizados y el paragolpes con las tomas de aire triangulares donde se insertan las DRL y los antiniebla. El capot ahora es más largo y alto y el techo (con barras en aluminio) se eleva más en la línea de cintura y se extiende al haber incorporado un spoiler trasero. En la cola aparecen estrena un grupo óptico que se enlazada por una banda lumínica sobre el logo Haval del portón trasero (tiene apertura eléctrica).

Sobrio y tecnológico es el interior del nuevo Haval H6

El uso de esa plataforma también llevó a que las butacas, cómodas y de buena sujeción (las delanteras tienen ajuste eléctrico y calefacción y refrigeración) estén más elevadas que lo normal, algo que muchos agradecerán ya que ofrece una visibilidad muy buena en todas direcciones. Al mismo tiempo, permite acomodar la posición del conductor fácilmente.

Y hablamos de un salto de calidad. Eso se comprueba fácilmente al palpar los materiales y terminaciones del interior (abundan mullidos, los plásticos blandos tapizados en símil cuero con doble costura, todo cierra perfectamente, no hay ruidos), donde también se nota el profundo trabajo que hicieron en la insonorización, ya que prácticamente no se escucha nada del exterior. Ahí la disposición es sobria y hasta elegante, y llama la atención no solo por las dos pantallas (una flotante de 10,25″ que reemplaza al panel de instrumentos y una táctil para la central multimedia de 12,3″ con un interfaz bien amigable) sino también por el “puente” que se ubica en el espacio entre las butacas y que aloja el cargador inalámbrico de celulares y varios espacios de guarda. No hay selectora para las marchas, pero sí un dial.

Aparecen, además, considerables elementos de confort como cámara de visión periférica 360° (gracias a 5 cámaras y 16 radares instalados en el perímetro), sistema de estacionamiento asistido autónomo, sistema de gestión de la calidad del aire del interior, head-up display, climatizador bizona, asistente de congestión de tránsito, enorme techo panorámico eléctrico, iluminación ambiente, toma de 12 V, etcétera.

¿Se distingue por algo más? Claro, este H6 recibió cinco estrellas en las pruebas de seguridad realizadas por la ANCAP de Australasia en 2022, gracias al importante upgrade que se le hizo en este rubro. Como elementos destacados encontramos 6 airbags, control de velocidad crucero adaptativo inteligente con Stop and Go, anclajes Isofix, controles de estabilidad y tracción, asistente de descenso y arranque en pendientes, mitigador de rolido, asistencia de frenado con frenado autónomo de emergencia contra autos, peatones y bicicletas, sistema de mitigación de colisión secundaria y varias ADAS, como advertencia de cambio de carril, asistente de mantenimiento de carril, detección de punto ciego, advertencia de colisión trasera, reconocimiento de señales del camino y más. A esto suma que está equipado con el mismo chip inteligente que los Tesla y que gracias a los radares y cámaras emite alertas cuando se abren las puertas y detecta que se acerca un peatón o una moto. ¡Completísimo!

Un poco más

En cuanto a la mecánica, mantiene el mismo motor turbonaftero de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 2.0 L de cilindrada, pero al que se le aumentó la potencia (pasó de 190 a 201 CV a 6000 rpm) y apenas se le disminuyó el torque (de 340 a 320 Nm entre las 1500 y 4400 rpm), asociado a una caja automática de doble embrague y 7 marchas, con posibilidad de llevarlo en manual-secuencial y levas al volante. La tracción es integral (4WD), lo cual admite incursionar fuera del asfalto sin problemas, pero siempre teniendo considerando que no es un 4x4 puro. Además, se puede seleccionar entre tres modos de conducción, Normal, Eco y Sport, que varían la aceleración y ayudan a regular el consumo.

Si a la generación precedente este conjunto le quedaba muy bien, en esta merece un sobresaliente. Es que no solo cuenta con uno de los impulsores más potentes del segmento (la respuesta ante la demanda del acelerador es notable), sino que está acompañado por una transmisión rápida y precisa que pasa los cambios sin tironeos y a las vueltas correctas para ofrecer una experiencia de manejo óptima.

Por eso, no hay nada que reprocharle en cuanto a performance, ya que muestra parámetros correctos para un SUV familiar de este porte: acelera de 0 a 100 km/h en 9 s en D, recupera de 80 a 120 km/h en 6 s y alcanza una velocidad máxima de 203 km/h. Por otra parte, no es gastador en ruta (9,2 L/100 km a 130 km/h), pero sí lo es en el tránsito urbano (12,7 L/100 km en ciudad).

Motor: turbonaftero

Cilindrada: 1967 cc

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Potencia: 201 a 6000 rpm

Par: 33 kgm entre 1500 y 4400 rpm

Caja: automática de 7 marchas

Tracción: 4WD

El comportamiento dinámico es destacable, con mucho aplomo en ruta (en eso colaboran las buenas suspensiones y la dirección asistida eléctricamente que se puede ajustar en tres niveles) y con una gran agilidad y suavidad en ciudad.

Capítulo aparte para el confort de marcha: en trayectos parejos es excepcional, pero debido al corto recorrido de las suspensiones y al bajo perfil de los neumáticos (225/55 R19″) se sienten golpes (especialmente en el eje delantero) cuando se toman lomos de burro, cunetas o algún pozo.

El precio de este H6 AWD es de US$64.900, y desde la marca informaron que se toma al valor del dólar BNA del día anterior, con lo cual quedaría en un precio competitivo en nuestro mercado.