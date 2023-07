El Haval Jolion se sube a la pelea de los C-SUV

escuchar

El segmento C de los SUV está en crecimiento, al punto que hoy casi todas las marcas tienen uno o más representantes en él. Y no es una plaza fácil, ya que ahí no solo hay competidores con mucha trayectoria, sino productos de calidad aceptados hace tiempo por los compradores. Hace pocas semanas la automotriz china Haval especializada en sport utility se sumó a la competencia con el Jolion, que fue presentado en el Salón de Beijing de 2020 y que reemplaza en la cartera de la firma al H2 que se comercializaba en nuestro país desde 2018. Fabricado en el gigante asiático, aquí se ofrece en una sola versión, 1.5 Turbo 7DCT Supreme, que se vende a un precio sugerido de US$51.900 y que fue la que probamos.

Hace unos años Haval sumó a sus filas al británico Phil Simmons (ex Land Rover y Ford) como jefe de diseño y con una consigna clara: dotar a sus modelos de una personalidad que los diferenciara dentro del cada vez más competitivo universo de los SUV. En este caso luce líneas mucho más deportivas que su predecesor, en busca de conquistar al público joven y urbano.

Desarrollado sobre la plataforma modular L.E.M.O.N. de Great Wall (grupo dueño de la marca), es más largo que el H2, con 4,472 m de largo (+13,7 cm), 1,841 m de ancho, 1,619 m de alto y 2,7 m de distancia entre ejes. Y la impronta Simmons se nota en la silueta moderna y bien proporcionada, que posee ciertos elementos que lo hacen sobresalir: por ejemplo, la gran parrilla hexagonal tipo panal de abejas con forma de escamas de dragón en cromado (es tipo 3D y la hace resaltar) y los faros alargados (con luces full LED) que se unen con la luz diurna para caer hasta el paragolpes, que muestra una toma de aire en negro.

Largo: 4,472 m

Ancho: 1,814 m

Alto: 1,619 m

Distancia entre ejes: 2,7 m

Capacidad del tanque: 55 L

Capacidad del baúl: 430 L

Peso bruto: 1826 kg

Neumáticos: 225/55 R18″

No hay plásticos en el perímetro, sino molduras en cromado que le dan un toque refinado (en los marcos de las ventanillas, las que atraviesan la parte baja de las puertas o las de las barras portaequipajes). Suma llantas de aleación bicolor de bonito diseño y con neumáticos 225/55 R18″. La parte trasera es bien sobria y llama la atención por las luces en forma de L invertida y la luz de stop elevada.

Ya habíamos hablado del tremendo salto en la calidad de materiales y terminaciones que se notaba en el H6. Bueno, lo mismo se replica con este Jolion respecto de su antecesor: está a la altura de cualquier producto extra zona y por encima de muchos de la región. A eso agrega un espacio interior verdaderamente generoso, en el que pueden viajar cinco adultos con extrema comodidad (sobra espacio en las plazas traseras y el baúl de 430-1130 L es bastante generoso) y una posición de manejo excelente (no es tan alta) que se logra fácilmente. Todos los controles de conducción están colocados en la consola central (las marchas se seleccionan mediante un dial) que también tiene estructura de puente y donde abajo se localiza un amplio espacio de guarda.

Hay otro punto importante para subrayar respecto de la propuesta de Haval: busca brindar el máximo equipamiento posible a un precio racional. Por eso, no extraña que tenga un profuso listado de elementos de confort -sin duda el más completo del segmento- entre los que destacan climatizador bizona, control de crucero adaptativo con asistente de crucero, curvas y giros inteligente, cámara 360°, estacionamiento asistido, techo panorámico, butacas delanteras con regulación eléctrica y calefacción, tablero digital de 7″, Head-Up Display (el tablero se proyecta en el parabrisas), cargador inalámbrico de celulares, 4 puertos USB y pantalla táctil de 12,3″ con sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay (al respecto, la interfaz no es muy amigable y tiene tantas opciones que lleva días acostumbrarse a encontrar lo que se busca).

La dotación de elementos de confort de este Haval Jolion es abrumadora

La seguridad es otro de los fuertes de este modelo, con una batería de mecanismos que sorprende y entre los que se encuentran 6 airbags; frenos con ABS y EBD; anclajes Isofix; controles de estabilidad, tracción, de ascenso y de descenso en pendientes; sistema de prevención de vuelcos; mitigación de colisión secundaria; sistema de apagado de combustible ante colisión, etcétera. Además, incorpora varias ADAS como advertencia de colisión frontal con freno automático; asistencia de conducción en el tráfico; limitación de velocidad inteligente; asistente de mantención de carril; protección de peatones con frenado automático; reconocimiento de señales de tránsito; monitor de temperatura y presión de neumáticos; detección de cansancio de conductor, y alertas de punto ciego y tránsito cruzado, entre otros. Como dato, recibió 5 estrellas en las pruebas realizadas por la Australasian NCAP en septiembre último.

Muy mejorado

El bloque turbonaftero de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.5 L de cilindrada del H2 se lo estiró para que ahora genere 143 CV a 5500 rpm y 21,5 kgm de torque entre las 2000 y las 4500 rpm, y también se le anexó una transmisión automática de doble embrague y 7 velocidades tipo DCT en lugar de la anterior CVT; la tracción sigue siendo delantera.

Además del aumento de potencia y par, al motor se le mejoraron la gestión electrónica del turbocompresor y la inyección con el objeto de obtener una respuesta más directa al acelerador. A eso se añade que ahora viene con una caja en serio (es de la firma Getrag y fue diseñada por Gerhard Henning), que si bien en la unidad de prueba mostró un curioso patinamiento entre las 3000 y 4000 rpm es veloz en el paso de los cambios y está muy bien relacionada.

Motor: turbonaftero

Cilindrada: 1497 cc

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Potencia: 141 CV a 5500-6000 rpm

Par motor: 21,5 kgm entre 2000 y 4500 rpm

Caja: automática de doble embrague y 7 marchas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

Todas esas cualidades se notan especialmente cuando se lo conduce en modo Sport (ofrece otros tres, Standard, Eco y Nieve) en el que muestra prestaciones más que interesantes: acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 s, recupera de 80 a 1230 km/h en 6,5 s y alcanza una velocidad máxima de 185 km/h. En cuanto a los consumos, son un poco elevados: 10,6 L/100 km en uso citadino, 7,2 L/100 km en ruta a 130 km/h.

Muy buenas suspensiones (calibradas para nuestra región), una dirección que permite ajustar la dureza (en la Sport se la siente bien directa y es ideal para autopista o ruta, mientras que en Confort o Leve es blanda y perfecta para maniobrar en espacios chicos), una notable insonorización y aislación del impulsor (se le colocaron ejes balanceadores para evitar vibraciones) hacen que la conducción sea realmente placentera.

Por otra parte, transmite mucha confianza y seguridad cuando se lo exige, pues tiene refuerzos en el chasis y el centro de gravedad bien bajo todo en pos de lograr una gran estabilidad.

En síntesis, otro gran producto de Haval que francamente está a la altura de lo que hoy demanda el mercado.