Llegó un nuevo sedán a la Argentina que busca competir en un mercado de pocos líderes

La marca china BAIC desembarcó en nuestro país hace un par de años de la mano del Grupo Belcastro. Su propuesta original incluía una serie de SUV de diseño audaz, buena mecánica y muchísimo confort y seguridad.

Ya afianzada en nuestro mercado, hace unos meses decidió incursionar en el terreno de la electromovilidad con el lanzamiento de su sedán mediano (segmento C) y 100% eléctrico EU5. Fabricado en el gigante asiático, se ofrece en una única variante, la R500 Exclusive, que pudimos probar.

Hay algo que destacar que este EU5 es uno de los de mayores dimensiones respecto de sus rivales: 4,65 m de largo, 1,82 m de ancho, 1,51 m de alto y 2,67 de distancia entre ejes. A esto suma un muy generoso baúl de 430 L, suficientes para guardar bastante equipaje.

Largo: 4,65 m

Ancho: 1,82 m

Alto: 1,51 m

Distancia entre ejes: 2,67 m

Capacidad del baúl: 430 L

Peso: 1620 kg

Neumáticos: 215/50 R17”

No es un coche que deslumbre por apariencia; de hecho, parece querer cumplir a rajatabla con el manual de la berlina moderna convencional: silueta alargada, cuerpos bien diferenciados, caída de techo tipo fastback (para darle cierto carácter sport) y superficies vidriadas proporcionadas.

Más allá de eso, veamos algunos elementos que llaman la atención y que tienen que ver con que el modelo sigue claramente los lineamientos estéticos de la automotriz. Esto se ve en el frente, donde aparece una parrilla ciega muy angosta; las ópticas amplias y las DRL en forma de T acostada, debajo de las cuales aparece una parrilla para las tomas de aire.

Las llantas son de 17” y de dibujo exclusivo y después aparecen algunos apliques para hacerlo resaltar en negro piano y cromado.

Interior elegante y moderno en el BAIC EU5

El interior se ve actual y es funcional, con una combinación de teclas y botones físicos con mandos táctiles. Está dominado por dos pantallas (una del tablero de 7″ y la otra de la central multimedia de 12” que es flotante). Al respecto, y como pasa con varios autos de este origen, la interfaz es un verdadero dolor de cabeza, al punto que el tablero estaba solo configurado en chino. Desde BAIC afirmaron que la que probamos era una unidad beta, y que en las que se comercializan este tema está solucionado.

Hay realmente mucho espacio, lo cual se nota especialmente en las plazas traseras (tres adultos viajan cómodos). La posición de manejo es un poco alta y se percibe una muy buena calidad de materiales y terminaciones, con plásticos blandos y suaves y abundancia de maullidos y cuero sintético en varios lados.

El equipamiento incluye techo panorámico, aire acondicionado, asientos delanteros con ajuste eléctrico y calefacción, cámara 360, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, apertura y encendido sin llave y más.

En lo que hace a seguridad, ofrece 6 airbags, frenos con ABS y EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, anclajes Isofix, etcétera, y algunas ADAS como asistente de mantenimiento de carril, alerta de colisión frontal, freno autónomo de emergencia y control de crucero adaptativo, entre otros. Un detalle: obtuvo 5 estrellas en las pruebas C-NCAP.

Cumple con lo necesario

En este caso, encontramos un propulsor eléctrico sincrónico de imanes permanentes, que entrega una potencia de 161 CV y un par de 240 Nm, asociado a una caja de relación directa que lleva la tracción al eje delantero. La alimentación está a cargo de una batería de iones de litio ternaria de 48,3 kWh, que le permite alcanzar una autonomía teórica de 400 km (según el uso y medido en ciclo WLTP).

Pensado para un uso urbano e interurbano y para un público familiar y, también, para quienes necesitan un vehículo para trabajar, cumple sobradamente con esos propósitos. Esto, porque la potencia y torque están muy cercanos a la de sus competidores y porque ambos se entregan de manera paulatina: asimismo, hay buenas reacciones como para realizar sobrepasos, pero sin las reacciones explosivas de otros EV.

Veamos los números. En cuanto a la performance, no es de los más picantes: acelera de 0 a 100 km/h en 9 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 7,3 s y la velocidad máxima está un poco por encima de los 160 km/h. El consumo promedio fue de 13 kWh/100 km, con lo cual estaría dando una autonomía de 370 km, bastante cercana a la declarada (claro que siempre usándolo con velocidades controladas).

Motor: eléctrico

Potencia: 161 CV (120 kW)

Par motor: 24,4 kgm

Caja: automática directa

Batería: iones de litio

Capacidad de la batería: 48,3 kWh

Autonomía teórica máxima: 400 km

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

En cargadores rápidos (150 kWh), la recuperación del acumulador del 30 al 80% se puede hacer en menos de media hora, mientras que en uno lento demanda unas 8 horas. En domiciliario conectado a un enchufe estándar llega a 12 horas. Hay que aclarar que cuenta con dos tomas de carga: una adelante para enchufar a un tótem de corriente continua y otra en la parte posterior para la lenta de AC (capacidad máxima de 7 kWh).

Yendo a otros aspectos, se advierte un muy lindo confort de marcha, dado por el silencio característico de los EV y por un andar mullido y suave que otorgan los neumáticos de buen perfil y las suspensiones (delantera tipo McPherson y trasera independiente Multilink ambas con barra estabilizadora) que fueron reguladas específicamente para nuestros caminos y se les dio 20 mm más de recorrido. Diez puntos.

De igual forma, se lo nota muy consistente a nivel dinámico, con una carrocería bien equilibrada y con el centro de gravedad bajo (dado por la ubicación del pack de baterías en el piso), lo cual hace que no se experimenten movimientos ni deslizamientos indeseados cuando se toman curvas rápidas o se hacen maniobras repentinas en velocidad. En eso ayuda, claro, la dirección bien precisa y directa y unos frenos de buena respuesta (a discos ventilados adelante y sólidos atrás).

El precio sugerido es de US$48.700.