Qué ofrece y cómo anda el Chevrolet Equinox Premier

El de los C-SUV es un segmento que también se encuentra en crecimiento. Si bien por ahora está reservado para un público de buen poder adquisitivo, cada vez hay más opciones para comparar y elegir. Ahí es donde se ubica el Chevrolet Equinox, del cual hace un tiempo habíamos probado la versión con look deportivo RS, ahora pudimos testear la tope de gama Premier, que también llega proveniente de México.

El Equinox había recibido un profundo cambio estilístico a finales del año pasado en el cual se le cambiaron parrilla, faros, paragolpes, llantas y conjuntos ópticos para adaptar el modelo al nuevo lenguaje de diseño de la marca para sus SUV. En el caso de esta versión, destaca por los cromados que aparecen en varias partes de la carrocería, los proyectores en LED y algunos otros detalles más que le confieren carácter y modernidad. Pero lo que permaneció invariable es el enorme espacio interior (el mayor del mercado) dado tanto por sus generosas dimensiones como por la buena disposición interior.

Largo: 4,651 m

Ancho sin/con espejos: 1,844/2,105 m

Alto: 1,661 m

Distancia entre ejes: 2,725 m

Capacidad del tanque: 59 L

Capacidad del baúl: 468/1627 L

Peso en vacío: 1530 kg

Neumáticos: 235/50 R19″

Más allá de las cuestiones estéticas, todo lo que tiene que ver con esta variante Premier refiere al nivel de equipamiento tanto de confort, tecnología y seguridad, que es realmente muy alto. Y no solo eso, sino que debido a su origen la calidad de materiales y terminaciones está claramente por encima de cualquier producto de la región.

En lo que tiene que ver con el confort, encontramos sistema de encendido remoto de motor, butaca de conductor con regulación eléctrica y memorias, climatizador bizona, iluminación interior LED, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sistema de estacionamiento semiautomático, equipo de audio Bose, apertura y cierre de baúl con el pie, sensor de lluvia, techo panorámico eléctrico, varios puertos USB, toma de carga de 12 V, acceso y arranque sin llave y más.

EL Chevrolet Equinox Premier es el más espacioso de su segmento

Por otra parte, hay un punto en el que Chevrolet se viene destacando desde hace un tiempo un tiempo y es el que tiene que ver con la tecnología. De hecho, fue la primera terminal en ofrecer wifi nativo en sus unidades no solo en sus modelos de gama alta sino también en los de entrada, como, por ejemplo, el Onix. Es lógico, entonces, que acá encontremos lo mejor que tiene para ofrecer la marca: además de la pantalla táctil de 8″ (desde la cual se comanda todo el sistema de infotaintment y que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay), ofrece wifi nativo que permite no solo conectar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo (tiene una intensidad de señal hasta 12 veces mayor pues la antena del vehículo está equipada con un amplificador y su ubicación sobre el techo contribuye a reducir la pérdida de señal), sino que gracias al mecanismo Over The Air (OTA) se realizan todas las actualizaciones que necesita el vehículo de manera remota. A esto suma los servicios de Weather Channel y Spotify descargados de serie (la ventaja es que el usuario ya necesita utilizar el celular para conectarse) y el sistema OnStar para servicios de emergencia y seguridad. Para finalizar, con la aplicación myChevrolet App se pueden controlar las funciones del automóvil de forma remota, como encender y apagar el motor, encender el climatizador, bloquear y desbloquear las puertas, ver la ubicación del vehículo y compartirla ubicación con otras personas, diagnóstico del coche con información relacionada con la autonomía, el ciclo de vida del aceite, el consumo de combustible y el odómetro, y más. Definitivamente, no hay otro modelo tan tecnológico como este en el mercado.

Finalmente, en lo que hace a seguridad ofrece 6 airbags, anclajes Isofix, frenos con ABS y EBD y controles de estabilidad, tracción y de descenso en pendientes, a los cuales se suman varias ayudas a la conducción como alertas de colisión frontal y de tráfico trasero; monitor de punto ciego con sensor de aproximación repentina; asistente de mantenimiento de carril con aviso de salida; luces altas inteligentes; frenado autónomo de emergencia con detección de peatón, e indicador de distancia frontal.

Muy confiable

El Equinox es un sport utility pensado tanto para usarse en el día a día como para disfrutar de largos viajes en familia debido no solo al mencionado espacio sino al muy buen confort de marcha que ofrece. Esas características se ven apoyadas, además, en una mecánica más apuntada a transmitir confianza y seguridad antes que nervio y explosividad. Ahí encontramos el motor naftero de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.5 L de cilindrada, con turbo e inyección directa de combustible, que entrega 172 CV de potencia a 5600 rpm y 28 kgm de par entre las 2500 y 4500 rpm, que está asociado a una transmisión automática de 6 marchas.

Si bien es suave y ágil para moverse en el tránsito, tiene muy buena respuesta en ruta especialmente cuando se está entre las 2500 y 3500 rpm. Pero en conducción tranquila y constante, es un impulsor que va siempre muy relajado (2100 rpm a los 130 km/h).

Motor: turbonaftero

Cilindrada: 1490 cc

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Potencia: 172 CV a 5600 rpm

Par motor: 28 kgm entre 2500 y 4500 rpm

Caja: automática de 6 marchas

Tracción: integral AWD

Dirección: asistida eléctricamente

Por eso tiene muy buenos registros para un vehículo de este porte y peso (1530 kg en vacío): acelera de 0 a 100 km/h en 10 s, recupera de 80 a 120 km/h en 7,3 s y alcanza una velocidad máxima de 186 km/h. En cuanto a los consumos, en ciclo urbano gasta unos 12 L/100 km mientras que en ruta a 130 km/h constantes demanda casi 7 L /100 km.

Por otra parte, en el caso de esta versión, la tracción es integral permanente AWD, lo cual permite salir del camino y encarar sin problemas distintos tipos de terrenos, siempre teniendo en cuenta que no se trata de un 4x4. Esto, debido a que la AWD está programada para variar el envío de torque a cada una de las ruedas cuando note alguna pérdida de adherencia del vehículo y que además se puede desactivar incluso con el vehículo en movimiento y dejarlo solo en el eje delantero.

El precio sugerido al público es de $17.924.900.