Toyota elimina algunas versiones de la Hilux en la Argentina: cómo queda la gama

La Toyota Hilux reordenará su gama con el objetivo de concentrar el volumen en menos versiones. Así, la pickup más exitosa de la Argentina continuará en el mercado con ocho alternativas en su país, con la posibilidad de optar entre diferencias en tracción y transmisión.

El modelo fabricado en la planta de Zárate lideró el ranking general de ventas en el país en noviembre con 1831 operaciones, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

A su vez, mantuvo en el tercer lugar del acumulado anual: registra 28.959 unidades hasta noviembre y quedó por detrás del Fiat Cronos, que suma 29.138, y del Toyota Yaris, con 29.551 patentamientos. Si se compara la chata contra sus competidores inmediatos lidera el ranking por encima de la Ford Ranger (23.969 unidades), la Volkswagen Amarok (22.959), Nissan Frontier (6178) y Chevrolet S10 (4924).

En el frente se ven los principales cambios en la Toyota Hilux 2021

“Constantemente analizamos las tendencias del mercado y la evolución de la demanda. En ese sentido, optimizamos la oferta para concentrar el volumen en las configuraciones más demandadas. Aún así, Hilux continuará ofreciendo el line up más amplio del mercado, con una gama que cubre múltiples usos y necesidades de nuestros clientes”, explicaron desde la terminal a LA NACION. Así, a partir de 2026, la gama de Hilux quedará conformada de la siguiente manera:

Cabina chasis (4x4 MT).

DX cabina simple (4x2 y 4x4 MT).

DX cabina doble (4x2 MT / AT y 4x4 MT / AT).

⁠SR (4x2 AT y 4x4 MT / AT).

⁠SRV (4x2 AT).

⁠SRV+ (4x4 AT).

⁠SRX (4x4 AT).

⁠GR-Sport (4x4 AT).

Así es la Toyota Hilux SRX

En concreto, dejaron de estar disponibles la SR con tracción 4×2 y caja manual, la SRV con tracción 4×4 y transmisión automática, y la SRX con tracción 4×2 automática, versiones que figuraban en el esquema anterior pero que no fueron incluidas en la nueva estructura comercial, que simplifica la gama y concentra la oferta en menos combinaciones de tracción y transmisión.

La decisión de la terminal busca consolidar su liderazgo. Hasta noviembre ocupa el primer puesto como la automotriz más vendida en el país con 93.714 unidades, un 16,8% de participación sobre todo el mercado argentino. Pisándole los talones quedó Volkswagen que cuenta con unas 90.862 (16,3% de market share) de cara al cierre del año. Los precios de la Toyota Hilux en diciembre:

HILUX DX/SR

Toyota Hilux 4X2 DX MT: $47.596.000

$47.596.000 Toyota Hilux 4X4 DX MT: $55.744.000

$55.744.000 Toyota Hilux 4X2 DX AT: $48.927.000

$48.927.000 Toyota Hilux 4X4 DX AT: $57.302.000

$57.302.000 Toyota Hilux 4X4 SR MT: $64.128.000

$64.128.000 Toyota Hilux 4X4 SR AT: $66.896.000

$66.896.000 Toyota Hilux 4X2 SR AT: $57.053.000

HILUX SRV/SRX

Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $65.140.000

$65.140.000 Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $77.039.000

$77.039.000 Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $81.392.000

HILUX GR-SPORT