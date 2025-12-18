Un SUV que se vende en la Argentina fue evaluado en las pruebas de choque y sorprendió con el resultado

Este año estuvo marcado por una fuerte oleada de lanzamientos, tanto de modelos completamente nuevos como de autos que regresaron al mercado con una propuesta totalmente renovada. Dentro de este último grupo se destaca Kia, que presentó una nueva generación del Sportage, su SUV del segmento C, con cambios profundos en diseño, tecnología y equipamiento.

El modelo se convirtió en una de las principales apuestas de la firma surcoreana durante el año y fue evaluado por Latin NCAP, donde obtuvo el máximo reconocimiento. El Sportage logró cinco estrellas tras alcanzar un 90% en protección para ocupantes adultos, 92% en ocupantes infantiles, 71% en seguridad para peatones y usuarios vulnerables de la vía pública y un sobresaliente 98% en sistemas de asistencia a la conducción.

Este SUV, que en la actualidad se produce en Eslovaquia, Corea del Sur y Estados Unidos, había sido evaluado por primera vez por esta entidad en 2021, cuando ofrecía de serie solo dos airbags frontales. En esta nueva evaluación, la automotriz elevó de manera significativa el nivel de seguridad, ya que ahora incorpora seis airbags, control de estabilidad (ESC) de serie y suma, además, algunas asistencias a la conducción disponibles de manera opcional.

Prueba de choque del Kia Sportage

El Sportage fue evaluado en impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, latigazo cervical, protección a peatones y ESC en 2022; y en 2025, la protección a peatones fue reevaluada tras la actualización, confirmando su desempeño.

En la prueba frontal original en 2022, la estructura mostró rendimiento estable y área de los pies inestable. La puntuación de protección de los ocupantes infantiles mejoró tras la estandarización del interruptor de desactivación de la bolsa de aire del pasajero y los anclajes i-Size, según informó Latin NCAP.

Por su parte, la protección a peatones mejoró como consecuencia de la incorporación del AEB VRU, que alcanzó casi la puntuación máxima. El área de Asistencia a la Seguridad también mejoró su puntuación después de que el sistema de aviso de cinturón se convirtiera en estándar en todos los asientos traseros, sumado a la puntuación completa de LSS, RED y BSD, así como el AEB Interurbano, que alcanzó casi la puntuación máxima. Cabe aclarar que el Kia Sportage se evaluó por decisión voluntaria del fabricante.

La producción de la unidad evaluada fue el 17 de marzo de 2025

En respuesta a este resultado, Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP, dijo: “Felicitaciones a Kia por lograr su cuarto modelo de cinco estrellas en menos de dos años. Este es un cambio notable en la política de la compañía, liderando la región con el máximo estándar de seguridad para los consumidores”.

Cómo es el nuevo Kia Sportage

A la Argentina llegó en dos versiones, EX y X-Line, con claras diferencias en el apartado mecánico. La variante de entrada, EX, está impulsada por un motor 2.0L naftero MPI que entrega 154 CV y 192 Nm, asociado a una transmisión automática de seis marchas y tracción 4x2.

La versión X-Line equipa un motor 2.0L turbodiésel

En tanto, la opción tope de gama X-Line incorpora un propulsor 2.0L turbodiésel CRDi que desarrolla 183 CV a 4000 rpm y 416 Nm a 2750 rpm, combinado con una caja automática de ocho velocidades con convertidor de par y un sistema de tracción integral Dynamax.

En dimensiones, este modelo mide 4685mm de largo, 1865mm de ancho, 1680mm de alto (la versión tope de gama agrega 15mm) y 2755mm de distancia entre ejes. Todo eso lo hace con una suspensión delantera McPherson y trasera Multilink con llantas de 18″ en las dos propuestas.

La versión tope de gama equipa un cluster digital 12,3" con lcd configurable 4,2"

En materia de seguridad, ambas versiones ofrecen seis airbags y un completo paquete de asistencias a la conducción, entre las que se destacan el ESC, la asistencia de mantenimiento de carril (LKA) y el sensor de presión de neumáticos. Por su parte, la versión tope de gama suma como diferencial la asistencia de precolisión en punto ciego (BCA).

El precio sugerido es de US$48.000 (EX) y US$62.000 (X-Line).