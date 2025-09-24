Toyota posterga el lanzamiento en la Argentina de su esperado SUV y suspende la producción de tres modelos

A raíz de fuertes lluvias y ráfagas de viento que alcanzaron los 100km/h en San Pablo, Brasil, la fábrica de Toyota en la ciudad de Porto Feliz sufrió graves daños que tendrán consecuencias directas en el mercado argentino.

“Una fuerte lluvia acompañanda de vientos intensos azotó la planta de producción de motores de Toyota en Porto Feliz, San Pablo, causando graves daños a la estructura de la fábrica“, informó la automotriz brasileña. ”La seguridad de las personas es prioridad. La empresa está siguiendo de cerca la situación y ofreciendo todo el apoyo necesario a los empleados y socios que trabajaban en el lugar. No hay informes de víctimas mortales", agregó.

Según remarcaron en un comunicado oficial, se está analizando el alcance de los daños y se interrumpió la producción de la planta. “Por el momento, no hay previsión de reanudación de las operaciones", subrayaron.

Las imágenes de lo ocurrido fueron compartidas por empleados en redes sociales

Lo ocurrido en Brasil tiene impacto directo en el mercado argentino. Desde el país vecino llegan a la Argentina los Yaris, Corolla y Corolla Cross además de autopartes para la producción en Zárate, donde Toyota fabrica a la Hilux, SW4 y el utilitario Hiace.

Además, estaba previsto que el próximo 27 de noviembre se lanzara el Yaris Cross, un SUV que se ubicará entre el Yaris y el Corolla Cross en el mercado local y que guarda una alta expectativa no solo en proyecciones de ventas, sino en interés de los clientes.

El lanzamiento del Yaris Cross está postergado en la Argentina

Dadas las circunstancias, fuentes cercanas a Toyota Argentina le comentaron a LA NACION que está confirmada la postergación del lanzamiento del SUV, el cual no tiene nueva fecha prevista.

Además, añaden estar analizando el impacto que tendrá en ventas y stock la suspensión de la producción brasileña que afecta a los Corolla, Corolla Cross y Yaris.

En cuanto a la situación en Zárate, que se abastece de algunas piezas provenientes de Porto Feliz, le explicaron a este medio que “aún hay stock” y que se está trabajando en un esquema de sustitución de esas partes con otros proveedores.

Se reportan varios daños a la estructura de la fábrica

Las imágenes de la planta difundidas en redes sociales muestran graves daños edilicios en varios sectores. Acorde a lo que informa Defensa Civil y publicó el medio local OGlobo, diez personas resultaron con heridas leves y fueron rescatadas por Toyota.

El temporal afectó a varias ciudades del interior de San Pablo, alcanzando ráfagas de entre 82km/h y 100km/h en distintas regiones. Se reportan también varios heridos y derrumbes en otros municipios por la misma tormenta.