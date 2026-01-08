Toyota publicó los precios para enero 2026: los modelos que están más baratos

Toyota, la terminal automotriz con planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, cerró el año pasado como la marca que más autos 0km logró comercializar en el mercado local, ya que alcanzó los 97.081 patentamientos, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Ese liderazgo se apoyó, además, en un fuerte desempeño de sus modelos. La Hilux fue el vehículo más vendido de todo el mercado, mientras que el Yaris se ubicó en el segundo lugar del ranking general. Más atrás, en la octava posición, apareció el Corolla Cross que, pese a no integrar el podio absoluto, volvió a consagrarse como el SUV más vendido del país.

Los autos más baratos de Toyota en enero

Toyota, como es costumbre actualizó su listado de precios el primer día del mes. En ese contexto, ya se puede conocer cuál es el precio de la unidad más accesible de la automotriz nipona, el Toyota Yaris:

Toyota Yaris XS 1.5 CVT (versión base): $33.285.000

Toyota Yaris S 1.5 CVT (versión tope de gama): $39.763.000

El Toyota Yaris ahora sólo se fabrica en su silueta hatchback y con caja automática

El segundo modelo más accesible de la marca japonesa es el Corolla, uno de los pocos sedanes que aún mantienen un buen nivel de ventas en el mercado local:

Toyota Corolla 2.0 XLI CVT (versión base): $42.715.000

Toyota Corolla 1.8 SEG eCVT (versión tope de gama): $54.730.000

Toyota Corolla

Como tercer modelo más barato dentro de la marca aparece la pickup Hilux, líder en su segmento y del mercado el año pasado:

Toyota Hilux DX 4x2 MT (versión base en cabina doble): $48.405.000

Toyota Hilux SRX 4X4 AT (versión tope de gama): $82.776.000

La Toyota Hilux fue el modelo más vendido del mercado argentino en 2025

Ahora bien, en el cuarto modelo ya se llega al segmento SUV, porque se trata del Corolla Cross:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT (versión base): $50.930.000

Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (versión tope de gama): $62.607.000

El Toyota Corolla Cross fue el SUV más vendido en el mercado argentino en 2025

Entonces, teniendo en cuenta todo el portfolio de la marca en la Argentina, así quedaría un listado de las cuatro opciones más económicas de cada modelo: