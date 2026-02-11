Toyota publicó los precios para febrero 2026: los modelos que están más baratos

Toyota, la automotriz con planta industrial en Zárate, provincia de Buenos Aires, cerró 2025 como la marca que más vehículos 0km comercializó en el mercado argentino, con 97.081 patentamientos, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Ese desempeño le permitió liderar el ranking anual y consolidar su posición como uno de los principales actores de la industria local.

El arranque de 2026 mostró un escenario de buen rendimiento, aunque no conservó el liderazgo. En enero, Toyota registró 7509 patentamientos, volumen que la ubicó en el tercer puesto del ranking mensual, por detrás de Volkswagen (9785 unidades) y Fiat (8451). El principal impulso para la marca japonesa volvió a llegar desde la Hilux, que con 3403 unidades patentadas se convirtió en el modelo más vendido del mercado durante el primer mes del año.

Con ese contexto y tras la actualización habitual de precios que la marca realiza al inicio de cada mes, ya se puede establecer cuáles son hoy los modelos más baratos del portfolio de Toyota en la Argentina y cuánto cuesta acceder a cada uno.

Los autos más baratos de Toyota en febrero

El modelo más accesible de la marca continúa siendo el Toyota Yaris, que se posiciona como la puerta de entrada al universo Toyota en el mercado local.

Toyota Yaris XS 1.5 CVT (versión base): $34.284.000

Toyota Yaris S 1.5 CVT (versión tope de gama): $40.956.000

El Toyota Yaris arranca en los $34.284.000

El segundo escalón lo ocupa el Toyota Corolla, uno de los pocos sedanes que aún conserva un buen nivel de ventas en el país y que combina producción regional con una amplia oferta de versiones.

Toyota Corolla 2.0 XLI CVT (versión base): $44.082.000

Toyota Corolla 1.8 SEG eCVT (versión tope de gama): $56.180.000

El Toyota Corolla cotiza desde los $44.082.000

Como tercer modelo más económico aparece la pickup Hilux, líder histórico de su segmento y del mercado argentino en 2025.

Toyota Hilux DX 4×2 MT (cabina doble, versión base): $49.325.000

Toyota Hilux SRX 4×4 AT (versión tope de gama): $84.349.000

La versión base de la Toyota Hilux cabina doble figura a $49.325.000 en febrero

El cuarto lugar dentro de la gama más accesible de la marca corresponde ya al segmento SUV, con el Toyota Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT (versión base): $51.918.000

Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (versión tope de gama): $63.684.000

El Toyota Corolla Cross arranca en los $51.918.000

Tomando todo el portfolio que la marca ofrece actualmente en la Argentina, el ranking de precios de entrada queda conformado de la siguiente manera:

Toyota Yaris: desde $34.284.000

desde $34.284.000 Toyota Corolla: desde $44.082.000

desde $44.082.000 Toyota Hilux (cabina doble): desde $49.325.000

desde $49.325.000 Toyota Corolla Cross: desde $51.918.000

El resto de la oferta de Toyota en la Argentina

Más allá de los modelos orientados al público masivo, Toyota también comercializa en el país una serie de vehículos posicionados en segmentos más altos, todoterreno o deportivos, con precios que en varios casos se expresan en dólares.

Dentro de la oferta en pesos se destaca el Toyota SW4:

SW4 4×4 SRX AT: $91.585.000

$91.585.000 SW4 4×4 Diamond II AT: $92.508.000

$92.508.000 SW4 4×4 GR-Sport AT: $97.092.000

El Toyota SW4 arranca en los $91.585.000

En tanto, el resto del portfolio se comercializa en dólares:

Toyota Crown HEV 6AT: US$93.000

US$93.000 Toyota GR86 MT: US$60.900

US$60.900 Toyota RAV4 HEV Limited CVT: US$70.200

US$70.200 Toyota Land Cruiser 300 AT: US$189.300

US$189.300 Toyota GR Yaris MT: US$70.000

US$70.000 Toyota GR Yaris AT: US$71.800