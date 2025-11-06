Toyota publicó los precios para noviembre 2025: los modelos que están más baratos

Toyota continúa siendo la automotriz con más ventas acumuladas en lo que va del año, con 89.203 unidades patentadas. Meses atrás logró superar a Volkswagen, que registra 85.768 vehículos vendidos, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Si se observa el comportamiento de cada modelo, se verifica que el Yaris es el vehículo más vendido de la marca con 28.286 patentamientos acumulados. En segundo lugar figura la Toyota Hilux, que computa 27.112 matriculaciones. Cierra el podio el Corolla Cross, SUV que lleva 17.203 comercializaciones en lo que va del año.

Los autos más baratos de Toyota en noviembre

Toyota actualizó su listado de precios el primer día del mes. En esa línea, ya es posible saber que su modelo más económico, el Yaris, se alistó en su versión base (XS 1.5 CVT) por $31.224.000 y llega a los $37.301.000 en la variante tope de gama, la S 1.5 CVT.

Toyota Yaris

El segundo modelo más accesible de la marca japonesa es el Corolla, uno de los pocos sedanes que aún mantienen un buen nivel de ventas en el mercado local.

Esta unidad en su versión de entrada, la 2.0 XLI CVT, ronda los $39.801.000, mientras que en el extremo superior de la gama, la variante híbrida HEV 1.8 SEG eCVT, alcanza los $51.411.000.

Toyota Corolla

Con el tercer modelo ya se salta al segmento SUV, porque se trata del Corolla Cross: su versión más barata (XLI 2.0 CVT) figura a $48.007.000, mientras que la más elevada, la SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido), se encuentra por $59.301.000.

Toyota Corolla Cross

Como cuarto modelo más barato dentro de la marca aparece la pickup Hilux, líder en su segmento y tercer vehículo más vendido en septiembre. Parte de los $47.106.000 en su versión 4x2 DX MT con cabina doble y en el otro extremo, la tope de gama, figura por $80.666.000 (Hilux 4x4 SRX AT).

Toyota Hilux

Entonces, teniendo en cuenta todo el portfolio de la marca en la Argentina, así quedaría un listado de las cuatro opciones más económicas de cada modelo:

Toyota Yaris: desde $31.224.000

desde $31.224.000 Toyota Corolla: desde $39.801.000

desde $39.801.000 Toyota Corolla Cross: desde $48.007.000

desde $48.007.000 Toyota Hilux: desde $47.106.000