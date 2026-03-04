Las automotrices que sorprendieron con una baja de los precios: algunos se consiguen por hasta US$38.000 menos

Luego de que el Senado aprobara la reforma laboral y, con ella, un capítulo impositivo que incluyó la eliminación de los impuestos internos, el mercado automotor comenzó a mostrar modificaciones.

El tributo eliminado se trata de la segunda escala del conocido como “impuesto al lujo” que se había reducido del 35% al 18% a comienzos del año pasado.

En ese contexto, Toyota congeló sus precios de lista para todos sus modelos y bajó aquellos que estaban afectados por el gravamen, mismo accionar que realizó con Lexus, su marca de lujo. De esta manera, así quedaron los nuevos precios de lista y la respectiva baja de cada uno:

Toyota Crown: US$ 80.500 (US$12.500 menos, un 13,4% de rebaja)

US$ 80.500 (US$12.500 menos, un 13,4% de rebaja) Toyota Land Cruiser 300: US$ 164.000 (–US$ 25.300; –13,3%)

US$ 164.000 (–US$ 25.300; –13,3%) Lexus NX 450 h+: US$ 104.000 (–US$ 16.000 / –13,3%)

US$ 104.000 (–US$ 16.000 / –13,3%) Lexus RX 350 F Sport: US$ 93.500 (–US$ 14.400 / –13,3%)

US$ 93.500 (–US$ 14.400 / –13,3%) Lexus RX 500 h F Sport: US$ 123.700 (–US$ 19.050 / –13,3%)

US$ 123.700 (–US$ 19.050 / –13,3%) Lexus RX 450 h+ Luxury: US$ 117.000 (–US$ 18.000 / –13,3%)

US$ 117.000 (–US$ 18.000 / –13,3%) Lexus GX 550 Luxury: US$ 171.850 (–US$ 26.500 / –13,3%)

US$ 171.850 (–US$ 26.500 / –13,3%) Lexus LX 600 Urban: US$ 207.950 (–US$ 32.050 / –13,3%)

US$ 207.950 (–US$ 32.050 / –13,3%) Lexus LS 500 h Executive: US$ 246.400 (–US$ 38.000 / –13,3%)

El Toyota Crown ahora está a US$80.500 (unos US$12.500 menos)

De la misma manera, la terminal mantuvo los precios de lista de enero para este mes, congelando su oferta en el país. La gran novedad es el Yaris Cross, el nuevo modelo de la marca japonesa:

Toyota Yaris: desde $34.284.000 hasta $40.956.000

desde $34.284.000 hasta $40.956.000 Toyota Yaris Cross (nuevo): desde $41.464.000 hasta $54.020.000

desde $41.464.000 hasta $54.020.000 Toyota Corolla: desde $44.082.000 hasta $56.180.000

desde $44.082.000 hasta $56.180.000 Toyota Corolla Cross: desde $51.918.000 hasta $64.083.000

desde $51.918.000 hasta $64.083.000 Toyota Hilux: desde: $49.325.000 (cabina doble) hasta $89.327.000

desde: $49.325.000 (cabina doble) hasta $89.327.000 Toyota SW4: desde $91.585.000 hasta $97.092.000

desde $91.585.000 hasta $97.092.000 Toyota GR86: US$60.900

US$60.900 Toyota RAV4: US$70.200

US$70.200 Toyota GR Yaris: desde US$70.000 hasta US$71.800

desde US$70.000 hasta US$71.800 Toyota Hiace (Commuter): $81.993.000

$81.993.000 Toyota Crown: US$93.000

El nuevo Toyota Yaris Cross arranca en los $41.464.000

Qué anunciaron el resto de las automotrices

El resto del mercado automotor siguió una línea similar a Toyota. Por ejemplo, Volkswagen, una de las marcas con mayor volumen de ventas en 2025, congeló sus precios de cara a marzo, mismo camino que tomó Hyundai, que mantuvo sus valores sin modificaciones por cuarto mes consecutivo.

Volkswagen congeló sus precios de cara a marzo

Por su parte, Mercedes-Benz, representada en el país por Prestige Auto, aplicó descuentos antes de la eliminación definitiva del impuesto interno, todo con el objetivo de evitar una posible caída en las ventas producto de la especulación del mercado.

En una línea más agresiva, Ford comunicó que para este tercer mes del año redujo sus precios hasta casi un 30% para algunos modelos. Esta baja también responde a una combinación de factores, entre ellos el cupo de 10.000 vehículos que pueden ingresar sin pagar el arancel extrazona del 35%, en el marco del acuerdo firmado entre la Argentina y Estados Unidos.