Una automotriz confirmó aumentos en todos sus autos para junio: a cuánto quedaron

Desde abril, cuando se comunicó la salida del cepo, Ford mantuvo sus precios sin modificaciones. Comenzado junio, la automotriz del óvalo optó por seguir la línea de las demás terminales, como el caso de Toyota y General Motors, e incrementar toda su gama en torno al 2%, por debajo de la inflación de mayo.

En contraste, la Ranger LTD+ V6 AWD AT registró una baja del 4,1% en su valor y la Ranger XLS V6 3.0L también retrocedió un 1,06%. Por su parte, modelos como la Maverick Lariat híbrida y la F-150 Raptor mostraron subas más moderadas, del 1% y 2%, respectivamente. Además, la Territory SEL se mantuvo sin cambios, consolidándose como la única versión de toda la línea que no sufrió variación.

En adición, la compañía americana ya definió el precio del Everest, su D-SUV que llega para competir con Chevrolet Silverado y Toyota SW4, dos modelos que curiosamente sufrieron subas considerables para recibir al nuevo integrante de la oferta del óvalo en el país, que quedó de la siguiente manera:

Precios de Ford para junio 2025

FORD RANGER

XL 4x2: $43.387.700

XL 4x4: $48.832.000

XLS 4x2 MT: $48.802.900

XLS V6 3.0L: $56.613.470

Black 4x4 MT: $57.403.300

XLT Biturbo 4x2 AT : $56.807.200

XLT Biturbo 4x4 AT: $61.535.100

LTD Biturbo 4x4 AT: $67.947.000

LTD+ V6 AWD AT: $74.154.760

La versión más económica de la Ford Ranger ahora figura a $43.387.700 (XL 4x2)

TERRITORY

SEL: $41.740.300

Titanium: $47.081.800

La versión Titanium del Territory fue el que más aumentó con un alza del 4,5%

BRONCO SPORT

Big Bend 1.5L 4WD AT: $51.919.500

Badlands 2.0L 4WD AT: $57.802.000

La versión Big Bend del Ford Bronco Sport figura a $51.919.500

MAVERICK

Maverick XLT (2.OL AWD AT): $46.762.000

Maverick Tremor (2.0L 4WD AT9): $55.311.000

Maverick Lariat (HEV 2.5L AWD AT): $57.368.000

La Maverick Tremor cotiza a $55.311.000 en junio

KUGA HÍBRIDO

Platinum: $68.767.000

El Ford Kuga híbrido tiene un precio de $68.767.000

BRONCO

Badlands: $121.076.600

Ford Bronco Badlands figura a $121.076.600 en la página oficial de la compañía

RANGER RAPTOR

Ranger Raptor 3.0L V6: $101.959.200

La Ranger Raptor tiene un monto de $101.959.200

F-150

Lariat híbrida: $114.704.100

Tremor: $114.704.100

Raptor: $140.193.900

La F-150 Tremor figura a $114.704.100 para este mes

EVEREST

Titanium: $79.800.000