Un nuevo SUV llegó a la Argentina con tracción total y foco offroad

En el marco de su estrategia de expansión en el país, Jetour Argentina presentó oficialmente el nuevo T2, un SUV mediano que se incorpora al portfolio local con un perfil Off Road, completando así la Serie T que ya integraba el T1, lanzado en agosto.

El T2 combina un diseño “boxy” de líneas marcadas y rectas, estribos y otros detalles que buscan volcar un carácter aventurero. Está equipado con un motor 2.0 litros turboalimentado (TGDI) de 254 CV (a 5500 rpm) y 390 Nm de torque (a un par motor máximo desde las 1750 rpm hasta las 4000), asociado a una caja automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades.

Su sistema de tracción es integral inteligente. Además, el modelo cuenta con suspensión independiente en ambos ejes (MacPherson adelante y Multilink atrás), neumáticos 255/55 R20 y un despeje mínimo del suelo de 220 mm. Su carrocería mide 4790 mm de largo, 2006 mm de ancho y 1880 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2800 mm, lo que le permite alojar cómodamente hasta cinco pasajeros. Su tanque es de 70 litros.

Desde el equipamiento, el T2 incluye climatizador bi-zona, asientos delanteros con calefacción y ventilación (el del conductor con ajuste eléctrico en seis direcciones con memorias), techo panorámico, cargador inalámbrico, freno de estacionamiento eléctrico, pantalla multimedia de 15,6″, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, control por voz, 12 parlantes y una gaveta refrigerada. También se destaca la incorporación de materiales interiores tipo soft-touch, acceso sin llave y sistema de arranque remoto.

En materia de seguridad, el modelo incorpora seis airbags, control de estabilidad (ESC), asistencia de salida en pendiente (HHC), radar de vadeo y una amplia gama de asistencias a la conducción (ADAS), como control de velocidad crucero adaptativo (ACC), frenado autónomo de emergencia (AEB), mantenimiento activo de carril (LKA), detección de punto ciego (BSD), alerta de cambio de carril (LDW), monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y cámaras de estacionamiento de 540°.

El Jetour T2 ya se encuentra disponible en los concesionarios oficiales de la marca, con un precio de US$54.900 . La garantía ofrecida es de siete años o 200.000 kilómetros, uno de los mayores períodos de cobertura del mercado local sin la necesidad de contratar un tiempo adicional.