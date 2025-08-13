Un nuevo SUV llegó a la Argentina y busca convertirse en el líder de su segmento

Volkswagen acaba de sumar a su portafolio de productos el Tera, el esperado crossover para el segmento B que se produce en Brasil y que fue lanzado en preventa hace un par de semanas. Basado en la plataforma MQB-A00, se posiciona en la gama de la marca entre el Polo y el Nivus.

Son cuatro las versiones: Trend MSi MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT.

“Para Volkswagen, es una apuesta importante porque viene a competir en el segmento de mayor crecimiento del mercado, el de los SUV B. Es un modelo que ofrece mucha tecnología, mucha conexión, un diseño muy atractivo y, fundamentalmente, muchísima seguridad”, comentó Marcellus Puig, presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina. “Además, este Tera viene de batir récords en lo que es una preventa en Brasil, donde las unidades que pusimos a disposición se agotaron en pocas horas”, agregó.

Este Tera muestra un diseño vanguardista y urbano, con una silueta compacta y líneas dinámicas, que estuvo a cargo de José Carlos Pavone, Head of Design Américas de la marca alemana. Ahí destacan las líneas que se originan en los guardabarros, la gran parrilla delantera, el ensanchamiento del pilar C y la caída del techo que le da un toque deportivo.

La iluminación es toda en LED y presentan una impronta luminosa fraccionada que le da mucha la presencia al modelo; los faros traseros tienen un efecto llamado Click-Clack.

Una de las grandes sorpresas son los llamados Easter Eggs, que por primera vez un Volkswagen trae estos elementos ocultos, que ofrecen una interacción divertida con los consumidores.

La versión Outfit del Volkswagen Tera ofrece carrocería bitono

En cuanto al equipamiento, la versión Trend está equipada con neumáticos 205/60 y llantas de acero de 16” y embellecedores de llantas en color negro y barras de techo. Ofrece en el interior el tablero digital de 8”, sistema multimedia VW Play con pantalla de 10”, volante multifunción, asientos con tapizado de tela, 2 tomas USB C, control de velocidad crucero, detector de fatiga y sensor de estacionamiento trasero.

La Comfort se diferencia porque ofrece llantas de aleación diamantadas de 16”, 6 parlantes, volante multifunción forrado en cuero con levas, consola central con divisiones y sistema multimedia VW Play conectada a través de MI VW Connect.

La High es la opción más completa y trae detalles exclusivos, asistentes a la conducción y materiales de alta calidad. En el exterior luce llantas de aleación diamantadas de 17”, faros VW LED con DRL con activación automática de luz de cruce y función Coming & Leaving Home, llave de presencia y arranque por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delantero y trasero con cámara de visión trasera, luz ambiente, tapizado en cuero sintético, tablero digital de 10” y pantalla multimedia también de 10”.

Mucho equipamiento de confort en el nuevo Volkswagen Tera

Finalmente, la Outfit complementa a la High e incorpora detalles decorativos exclusivos, como las llantas de 17” oscurecidas, tapizados exclusivos y espejos exteriores en, badges específicos y el techo en negro.

En términos de seguridad, hay que destacar que obtuvo la máxima puntuación (5 estrellas) en las pruebas de seguridad por Latin NCAP. Esto, porque viene de serie con 6 airbags, asistente de arranque y descenso en pendientes, anclajes Isofix, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS, ASR, EDL, EDTC, estabilizador de tráiler, control electrónico de estabilidad, etcétera, y como opcional ofrece el Pack Safe I, que incluye freno autónomo de emergencia con detector de peatones, entre otros elementos. Desde la versión High suma algunas ADAS como asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego con asistente trasero de tráfico cruzado, freno autónomo de emergencia con detector de peatones y control de velocidad crucero adaptativo, entre otras.

Hay dos mecánicas disponibles (ambas nafteras): con el motor MSi de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que genera 110 CV a 5800 rpm y 15,8 kgm de par a 5000 rpm anexado a una caja manual de 5 velocidades (para la versión de entrada); y el 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L con turbo, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 17,3 kgm a 1750 rpm, combinado con una transmisión tipo Tiptronic de 6 velocidades (para las tres restantes). La tracción es delantera.

Cuánto cuesta el Volkswagen Tera

La marca confirmó los siguientes precios de lanzamiento del Tera:

MSi Trend MT5: $29.900.000

170 TSi Comfort AT6: $33.700.000

170 TSi Highline AT6: $36.900.000

170 TSi Outfit AT6: $37.800.000

Para los clientes que quieran ser los primeros en tener el Tera, hoy al mediodía comenzará la preventa de 200 unidades que se ofrecen con beneficios especiales para quienes concreten la reserva: financiación con tasa 0% a 9 meses con un monto a financiar de $12.500.000; los primeros tres servicios de mantenimiento 100% bonificados; seguro bonificado por 3 meses a través de Volkswagen Brokers, y 1000 km de combustible Shell V-Power gratis.