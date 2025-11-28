Un país quiere que sus autos tengan menos reacción y buscan limitar la aceleración en los primeros 5 segundos

China avanza con una propuesta para redefinir la experiencia de manejo en su territorio, al imponer un límite mínimo de aceleración para vehículos de alto rendimiento. El Ministerio de Seguridad Pública, entidad encargada de las normativas de seguridad vehicular, presentó un borrador de ley que establecería un tiempo mínimo de 5 segundos para alcanzar los 100 kilómetros por hora desde la detención total.

Esta medida, aún en fase de discusión, apunta a mejorar la seguridad vial, respondiendo a la creciente preocupación por los riesgos asociados a maniobras de aceleración extrema. La iniciativa, que generó intenso debate en China, se centra en la configuración por defecto de vehículos nuevos.

Según el Ministerio, la restricción no implica una limitación general de potencia, sino una configuración inicial predeterminada. El borrador especifica que los vehículos se configurarían, al encender el motor, para no reducir el tiempo mínimo de aceleración por debajo de los 5 segundos. Sin embargo, los conductores conservarían la libertad de reconfigurar su vehículo vía menú de a bordo para acceder a la máxima potencia. Este ajuste, crucial para entusiastas de la velocidad, debería realizarse de nuevo en cada ciclo de encendido. Así, la limitación se aplicaría a la potencia disponible al arrancar y no a la capacidad máxima del motor en marcha.

China busca implementar una aceleración de 0 a 100 km/h que no pueda ser menor a cinco segundos Shutterstock

Esta novedosa normativa apunta fundamentalmente a los vehículos eléctricos modernos, cuya arquitectura les confiere una ventaja distintiva en aceleración. La razón radica en su particular dinámica de entrega de potencia y torque.

En mecánica, el torque se define como el momento de una fuerza, una magnitud vectorial directamente relacionada con la capacidad de un motor para hacer girar un objeto. Los motores eléctricos, a diferencia de los de combustión interna, generan su máximo torque desde el instante en que comienzan a operar, sin necesidad de alcanzar un determinado régimen de revoluciones por minuto (RPM).

Este modelo eléctrico se transformó en el más rápido del mundo

Mientras un motor de combustión interna debe superar una velocidad mínima de funcionamiento —como el ralentí— y alcanzar un rango específico de RPM para entregar su máximo torque, un proceso gestionado por una caja de cambios, el motor eléctrico ofrece toda su potencia y torque de manera instantánea.

Esta característica permite a los vehículos eléctricos una aceleración notoria desde parado, superando a muchos modelos a gasolina de igual o superior potencia nominal. Un motor eléctrico no requiere caja de cambios y su máximo caballaje (expresado en CV o HP) y torque están disponibles de forma casi permanente, en contraste con los picos y valles de potencia que experimenta un motor de combustión al cambiar de marchas.

La medida no afecta la potencia total brindada por los vehículos DarwelShots - Shutterstock

El Ministerio de Seguridad Pública reportó un incremento en la cantidad de accidentes relacionados con la alta potencia de arranque de estos automóviles, especialmente los eléctricos. La instantaneidad del torque puede abrumar a conductores con menos experiencia o aquellos no acostumbrados a tal nivel de respuesta, desencadenando situaciones de riesgo. Aunque la normativa afectaría también a modelos con motores de combustión potentes, cuyo riesgo de accidentes por aceleración es similar, su presencia en el parque automotor chino es comparativamente menor, lo que subraya el enfoque en los vehículos eléctricos.

La propuesta se encuentra actualmente en su etapa de borrador, lo que implica que todavía está sujeta a modificaciones y existe la posibilidad de que se realicen ajustes en su formulación, o incluso que la regulación sea descartada por completo antes de su implementación. Sin embargo, su mera presentación ya marca un precedente importante en la discusión global sobre la gestión de la potencia vehicular y la seguridad vial en la era de la electromovilidad.