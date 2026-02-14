Una automotriz bajó US$18.000 uno de sus SUV más destacados

DS Automobiles implementó un reordenamiento de su estrategia de precios para el modelo DS7 en la Argentina, impactando significativamente sus dos versiones disponibles a partir de febrero de 2026.

Esta medida afecta tanto al DS7 Pallas como al DS7 híbrido enchufable y tiene como objetivo principal sincerar la oferta en el competitivo segmento premium, ajustando los valores de lista a las cifras que ya se manejaban en el mercado a través de bonificaciones y descuentos.

La decisión formaliza lo que los compradores efectivamente pagaban, consolidando una propuesta comercial más transparente para la marca en el país. Con este ajuste, el DS7 Pallas se ofrece ahora a un precio sugerido de US$52.500. Anteriormente, este modelo figuraba con un valor de US$62.700, lo que implica una diferencia del 16,2% en su precio de lista. En el caso de la versión híbrida enchufable cotiza actualmente a US$72.000 (antes estaba a US$90.000, lo que implica una diferencia del 20%)

DS7 Pallas

La versión DS 7 Pallas está equipada con un motor naftero 1.6 turbo que desarrolla 215 CV a 5500 rpm y un par máximo de 300 Nm a 2000 rpm, asociado a una caja automática de ocho velocidades. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 228 km/h.

Cuenta con un tanque de combustible de 62 litros y ofrece un volumen de baúl de 555 litros. Está configurado con llantas 235/50 R19 y auxilio temporal 135/80 R18. La garantía es de tres años o 100.000 kilómetros.

En materia de seguridad, incorpora frenos ABS con repartidor electrónico y asistencia de frenado de urgencia, control de estabilidad y tracción, frenado autónomo de emergencia entre 0 y 140 km/h, sistema post colisión, asistente activo de mantenimiento de carril, sensor de ángulo muerto, seis airbags (frontales, laterales y de cortina), anclajes ISOFIX, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con asistencia sonora y visual, cámara delantera y trasera, detector de presión de neumáticos y alarma perimétrica volumétrica.

En confort y tecnología incluye el sistema DS Drive Assist, arranque por botón y acceso manos libres, freno de estacionamiento eléctrico, regulador y limitador de velocidad, dirección asistida eléctrica variable, pantalla táctil HD de 12” con Mirror Screen y navegador GPS, instrumental digital HD de 12”, climatizador automático bi-zona delantero y mono-zona trasero, sistema de audio FOCAL Electra® con 14 parlantes y portón trasero motorizado.

En diseño y equipamiento exterior se destaca por las ópticas DS Pixel LED Vision, faros diurnos LED, faros traseros LED con efecto 3D, techo panorámico corredizo eléctrico, barras de techo, reloj B.R.M. en el interior, llantas de aleación y volante multifunción forrado en cuero y pedalera de aluminio.

DS7 E-TENSE: la alternativa híbrida

La versión DS 7 E-TENSE 4x4 incorpora un sistema híbrido enchufable que combina un motor naftero 1.6 turbo de 200 CV y 300 Nm con dos motores eléctricos (delantero y trasero). El conjunto entrega una potencia combinada de 300 CV y 520 Nm de par, gestionados por una caja automática de ocho velocidades y tracción integral.

Acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 235 km/h. La batería es de ion-litio de 13,2 kWh y permite una carga completa en aproximadamente dos horas mediante Wallbox de 7,4 kW. El tanque de combustible es de 43 litros y el baúl mantiene una capacidad de 555 litros. También ofrece garantía de tres años o 100.000 kilómetros.

En seguridad replica el equipamiento de la versión Pallas, mientras que en confort y tecnología suma regulación eléctrica del respaldo en las plazas traseras laterales. En estética incorpora las ópticas DS Pixel LED Vision 3.0.

