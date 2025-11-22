Una automotriz confirma la llegada de su SUV más barato a la Argentina

El mercado automotor continúa reforzando la oferta en los SUV (Sport Utility Vehicle), que avanzaron sobre múltiples segmentos y se volvieron muy populares entre el público. La tendencia se sostiene en la preferencia creciente por vehículos con un leve mayor despeje del suelo, postura de manejo elevada y versatilidad para múltiples usos.

En este contexto y en medio de una competencia cada vez más intensa por conquistar al usuario que busca su primer SUV, Honda anunció la llegada del nuevo WR-V a la Argentina para enero de 2026.

El modelo, fabricado en la planta de la compañía en Itirapina, San Pablo, Brasil, se ofrecerá en una única versión EXL, pasando a ser el vehículo de entrada en el país. La estrategia apunta a posicionarlo como la puerta de acceso a la gama SUV de la marca japonesa, por debajo del HR-V y del ZR-V.

El nuevo Honda WR-V se ofrecerá únicamente en la versión EXL en el país

El SUV compacto estará equipado con un motor 1.5 litros que otorga una potencia de 121 CV y 145 Nm de torque a 4300 rpm, asociado a una transmisión automática CVT, una configuración que apunta a tener un consumo bajo y el uso urbano.

Ingresa a un competitivo segmento, que incorporó muchos nuevos productos en el último tiempo y en el que las marcas disputan centímetro a centímetro la preferencia de los usuarios. En términos de dimensiones, mide 4,3 metros de largo, 1,8 de ancho, 1,6 de alto y 2,6 de distancia entre ejes. A ello se suma una capacidad de baúl de 458 litros, una cifra destacada para su categoría y un argumento relevante para familias o usuarios que priorizan la carga y los viajes.

Equipará un motor de 1.5 litros que otorga una potencia de 121 CV y un torque de 145 Nm

En cuanto a seguridad, cuenta con seis airbags, cámara y sensores de visión traseros y el paquete de asistencia a la conducción Honda Sensing. Este conjunto de sistemas incluye asistente de arranque en pendiente, luces altas automáticas (AHB), control de velocidad crucero adaptativo (ACC), sistema de frenado con mitigación de colisión (CMBS), asistencia para mantenerse en el carril (LKAS) y mitigación de salida de carril (RDM).

Cuenta con seis airbags y el paquete de asistencia a la conducción Honda Sensing

En su interior aparecen la pantalla multimedia de 10,25″, cargador inalámbrico, climatizador automático con ventilación trasera, llantas de 17″ y asientos de cuero. La marca japonesa comunicó que en el lanzamiento del modelo el año que viene se conocerán más detalles sobre el SUV como su precio, que no fue informado.