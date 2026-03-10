Una automotriz lanza su modelo extrapesado y confirma cuándo inaugurará su nueva fábrica en la Argentina

Mercedes-Benz Camiones y Buses realizó el lanzamiento oficial de su nueva línea de camiones extrapesados Axor. La marca comercializa desde ahora en el mercado local los modelos Axor 2038 con tracción 4x2 y el Axor 2545 con configuración 6x2.

El primer vehículo cuenta con opciones de chasis y tractor, mientras que el segundo llega exclusivamente en versión tractor. Ambos vehículos apuntan de forma directa al transporte de cargas por ruta y a las operaciones logísticas de media y larga distancia en todo el territorio nacional.

Ambos vehículos apuntan de forma directa al transporte de cargas por ruta y a las operaciones logísticas de media y larga distancia

El aspecto mecánico presenta renovaciones importantes. El camión utiliza el nuevo motor OM 460 LA de 12,8 litros, bloque que reemplaza al anterior OM 457 LA de 12 litros y que cumple con la normativa de emisiones Euro 5.

La versión 2038 entrega 380 caballos de potencia y la variante 2545 alcanza los 450 CV. El sistema de frenado auxiliar incorpora el freno motor Top Brake.

El camión utiliza el nuevo motor OM 460 LA de 12,8 litros

Este conjunto motor trabaja junto a la transmisión automatizada PowerShift 3 Advanced de doce velocidades. La caja de cambios permite seleccionar entre cuatro modos de conducción: Estándar, Económico, Power y Manual, para adaptar el vehículo a diferentes exigencias del terreno.

La arquitectura del chasis toma como base la estructura del modelo Actros. Esta plataforma permite un peso bruto total combinado de hasta 62 toneladas. Esta capacidad facilita la operación con semirremolques o acoplados de hasta cuatro ejes.

La suspensión es metálica en las variantes 2038 y neumática con eje elevable en la configuración 6x2.

La variante 2545 alcanza los 450 CV

El diseño exterior de la cabina sigue los trazos de otros camiones de ruta de la marca y comparte elementos visuales con el Arocs. La parrilla frontal y el paragolpes exhiben un diseño más ancho. El cliente puede elegir entre faros halógenos de serie o iluminación LED como equipamiento opcional.

El diseño exterior de la cabina sigue los trazos de otros camiones de ruta de la marca

El interior ofrece un entorno pensado para viajes largos. El catálogo incluye dos configuraciones de cabina dormitorio con suspensión neumática, una con techo bajo y otra con techo elevado. Ambas versiones cuentan con una cama para los descansos del conductor.

El habitáculo presenta un túnel central de 200 milímetros de altura, asiento neumático con once ajustes, panel de instrumentos digital, arranque por pulsador, llave presencial, volante multifunción y el sistema EcoSupport de evaluación de conducción. El selector de marchas se ubica directamente en la columna de dirección.

El interior ofrece dos configuraciones de cabina dormitorio con suspensión neumática

En el apartado de seguridad el vehículo incorpora asistencia electrónica de frenos, distribución electrónica de frenado, antibloqueo de frenos, control de tracción, control electrónico de estabilidad y asistente de arranque en pendiente.

La llegada del nuevo modelo complementa la otra novedad de Mercedes Benz Camiones y Buses en la Argentina: ya anunció que el ocho de mayo inaugurará su nuevo centro industrial en Zárate, para el cual realizó una inversión de más de US$110 millones.