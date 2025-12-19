Una automotriz lanza su SUV más barato en la Argentina y comienza la preventa

El mercado automotor continúa expandiendo su oferta antes de que finalice el año. En esta ocasión fue el turno de Honda, que anunció el inicio de la preventa del nuevo WR-V. El modelo amplía las opciones de la automotriz japonesa dentro del segmento de los SUV y a partir del 18 de diciembre puede reservarse en todos los concesionarios oficiales del país, con entregas previstas desde enero de 2026.

El WR-V mide 4325 mm de largo, 1790 mm de ancho y 1650 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2650 mm. El despeje del suelo alcanza los 223 mm, mientras que el baúl ofrece una capacidad de 458 litros. El peso en orden de marcha es de 1256 kilos y el tanque de combustible tiene una capacidad de 40 litros.

Se fabrica en la planta de Itirapina, Brasil, y llega equipado con un motor naftero 1.5 litros de cuatro cilindros, 16 válvulas DOHC i-VTEC, que desarrolla 121 CV a 6600 rpm y un torque de 14,8 kgm a 4300 rpm. La mecánica se asocia a una transmisión automática CVT con levas al volante y tracción delantera. El conjunto se completa con dirección asistida eléctricamente, suspensión delantera tipo McPherson y trasera con barra de torsión tipo H.

Equipa un motor naftero 1.5 litros que desarrolla 121 CV a 6600 rpm y un torque de 14,8 kgm a 4300 rpm

En materia de seguridad incorpora seis airbags, frenos con ABS y distribución electrónica de frenado, control de tracción y estabilidad y asistente de arranque en pendientes. A esto se suma el paquete de asistencias a la conducción Honda SENSING, que incluye control de velocidad crucero adaptativo, sistema de frenado con mitigación de colisión, asistencia para mantenerse en el carril, mitigación de salida de carril y luces altas automáticas.

También cuenta con cámara de visión trasera con tres ángulos y guías dinámicas, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, anclajes ISOFIX y avisos visuales y sonoros de cinturón para todas las plazas.

Incorpora seis airbags y el paquete de asistencias a la conducción Honda SENSING

El equipamiento de confort incluye climatizador automático con salidas de aire para las plazas traseras, instrumental digital TFT de 7″, sistema de acceso inteligente sin llave y botón de arranque y volante y selectora revestidos en cuero ecológico.

Su despeje del suelo alcanza los 223 mm y el baúl ofrece una capacidad de 458 litros

En el apartado multimedia, incorpora una pantalla central de 10,25″ compatible con Apple CarPlay y Android Auto, tanto por cable como de forma inalámbrica, cargador inalámbrico para celulares, sistema de audio con cuatro parlantes, conectividad Bluetooth y puertos USB delanteros.

En el exterior se distinguen las llantas de aleación de 17 pulgadas, iluminación full LED, barras longitudinales de techo y espejos con ajuste y plegado eléctrico.

Incorpora una pantalla central de 10,25″ compatible con Apple CarPlay y Android Auto

El SUV se ofrece en la única versión EXL con un precio sugerido de $39.990.000 y cuenta con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Ya se encuentra disponible en la red oficial para su exhibición, pruebas de manejo y configuración con accesorios.