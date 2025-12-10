Una moto extrema llega a la Argentina y se vende en seis versiones

La industria de las motos atraviesa uno de sus mejores momentos y se encamina a cerrar el año con más de 600.000 unidades vendidas, una cifra prácticamente equivalente a la del mercado de autos 0 km, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese contexto de fuerte dinamismo y con el pie puesto en el acelerador, BMW Motorrad Argentina lanzó la BMW R 12 G/S, cuyo nombre proviene de “Gelände/Straße” (fuera de terreno/carretera).

Se trata de una moto con el espíritu de la BMW R 80 G/S, modelo que dio origen a la línea G/S y que, desde sus inicios, combinó aptitudes para el offroad con un comportamiento dinámico destacado. “Con la nueva BMW R 12 G/S, BMW Motorrad Argentina ofrece una enduro retro pensada para disfrutar y divertirse en cualquier ámbito. Por sus características, es una digna reemplazante de la aclamada RnineT y por eso sabemos que muchos clientes están ansiosos por recibirla”, explicó Gabriel Costa, responsable de BMW Motorrad Argentina.

Este modelo fue esperado por el público argentino

Su diseño retoma la esencia del modelo original, pero incorpora líneas y soluciones acordes a las tendencias actuales. Aun así, conserva la clásica receta del motor bóxer con transmisión por cardán: un propulsor de 1170 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y aceite, capaz de entregar 109 hp (110 CV) y 115 Nm de torque a 6500 rpm. Este conjunto se combina con una transmisión de seis marchas y se integra a un cuadro rígido tabular de acero, reforzando su propuesta de estilo retro con capacidades modernas.

Disponible en una amplia variedad de configuraciones, la BMW R 12 G/S capitaliza el carácter y las aptitudes offroad que le brindan sus suspensiones de largo recorrido —210 milímetros en el eje delantero, con horquilla invertida ajustable, y 200 mm en el trasero, equipado con el sistema Paralever también ajustable—.

El corazón de la moto entrega 109 hp (110 CV) y 115 Nm de torque a 6500 rpm

A esto se suma un mayor ángulo de dirección, ruedas de rayos, un asiento plano que favorece las maniobras, posapiés dentados, un carenado compacto, diversos modos de conducción y el faro LED Pro, de serie para toda la gama en la Argentina, que mejora la visibilidad nocturna con el tradicional faro redondo que distingue a la marca.

Las versiones y sus respectivos precios

En materia de equipamiento, la gama se organiza en dos versiones que pueden configurarse con tres perfiles distintos.

Por un lado está la R 12 G/S Street, orientada al uso urbano y rutero, incorpora una rueda delantera de 21 pulgadas y una trasera de 17”. Y por el otro, la R 12 G/S Rally suma el Paquete Enduro Pro, que incluye cubrepuños, protector de motor, posapiés Enduro específicos —que ofrecen mayor agarre a la suela de la bota—, rueda trasera de 18”, neumáticos con tacos, elevador de manillar y modos PRO, reforzando su enfoque todoterreno.

El modelo llega en dos versiones que pueden configurarse con tres perfiles distintos

La variante Street Night Black Mate, con una terminación íntegramente en negro, representa la opción de entrada para ambas versiones. Esta configuración incorpora instrumental de estilo retro con display digital y toma de 12V, además de cruise control, puños calefactables, Keyless Ride (llave de presencia), doble disco delantero, ABS Pro con detección de inclinación, luz de freno dinámica, control de tracción dinámico (DTC) desconectable, control de par motor (MSR), asistente de arranque en pendiente, sensor de presión de neumáticos, asistente de cambios Pro y escape cromado, entre otros elementos.

En cuanto a los precios, la gama quedó configurada de la siguiente manera y todas las versiones incluyen tres años de garantía: