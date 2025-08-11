Una nueva moto llega a la Argentina con foco en el off-road y bajo consumo

Todavía hay margen de crecimiento en el mercado de vehículos argentino. Con un 2025 marcado por mayor oferta, estabilidad macroeconómica y acceso a opciones de financiación a tasas bajas, los patentamientos llegan a niveles que no se veían en los últimos siete años.

En este contexto, la división de motos del Grupo Corven anunció la llegada del nuevo modelo Triax 250 Adventure, que apunta a tener un buen rendimiento urbano y desenvolverse con soltura en caminos de tierra y piedra. La moto llega a reforzar el segmento On-Off, donde el grupo ya patentó más de 7200 unidades en la línea Triax.

Llega equipada con parabrisas elevado, defensas laterales, cubre puños, protector de cárter y un tanque de 16 litros (con un consumo declarado por la marca de 4,8 L/100 km). Cuenta con un motor monocilíndrico OHC de 250cc, otorgando 19 HP a 7500 rpm y alcanzando una velocidad máxima de 130 km/h, con transmisión de seis velocidades. El velocímetro es digital.

La nueva Triax 250 Adventure equipa un motor monocilíndrico OHC de 250cc otorgando 19 HP a 7500 rpm

En adición, su suspensión delantera es de horquilla hidráulica, la trasera de mono amortiguador hidráulico y viene con una rueda delantera de 19″ con llantas de rayos (la trasera es de 17″). El diseño cuenta con iluminación full LED de serie. En lo que a conectividad concierne viene con cargador USB y tipo C. Además, el baúl trasero es de 33 litros de serie.

La Triax 250 Adventure ya se ofrece en los concesionarios de Corven Motos a un precio de lanzamiento de $3.958.000 y esta acompañada de distintas opciones de financiación. Se ofrece en los colores Blanco, Gris Nardo y Negro.

Su baúl trasero es de 33 litros de serie

“El lanzamiento de la Triax 250 Adventure representa nuestro compromiso con los clientes y reafirma el liderazgo de Corven en el segmento ON-OFF”, señaló el gerente de marketing de Corven Motos, Jonathan Vasino. “Esta moto es la prueba de que podemos ofrecer en Argentina vehículos de calidad, con tecnología y equipamiento de vanguardia a un precio competitivo” afirmó Vasino.

Corven Motos presentó la nueva Triax 250 Adventure

El objetivo del grupo con este lanzamiento es aprovechar la reactivación del sector. De acuerdo con datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en julio se patentaron 54.060 motovehículos, lo que representa una suba del 12,5% respecto a junio. Si se analiza el acumulado del año, ya se registraron 360.163 unidades, un 47,5% más que en el mismo período de 2024.