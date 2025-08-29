Una potente moto llega al mercado argentino con cuatro modos de manejo

La última incorporación al segmento naked de media cilindrada llega al mercado local con una propuesta centrada en el uso cotidiano. Bajaj—con presencia en más de 100 países y representada en la Argentina por Grupo Corven— lanzó la nueva Rouser NS400z, la más potente de su familia Rouser.

El modelo equipa un monocilíndrico de 373 cm³, cuatro válvulas, refrigeración líquida e inyección electrónica, declarando unos 40 HP a 8800 rpm y 35 Nm de torque a 7000 rpm. El acelerador electrónico (ride by wire) busca gestionar con mayor precisión la entrega, mientras que los cuatro modos de conducción —Sport, Road, Rain y Off-road— actúan en conjunto con el ABS y el control de tracción (desconectable) para adecuar la respuesta según el terreno.

Viene con un chasis perimetral de doble viga que apunta a reforzar la rigidez torsional y la estabilidad de la moto en curva. Para la suspensión se recurre, adelante, a una horquilla invertida de 43 mm —con acabado en color Champagne Gold— y atrás a un monoamortiguador Nitrox con regulación de precarga.

El modelo equipa un monocilíndrico de 373 cm³ (con 40 HP a 8800 rpm y 35 Nm de torque a 7000 rpm)

El equipo de frenos combina un disco delantero de 320 mm y uno trasero de 230 mm, asistidos por ABS Bosch de doble canal con función combinada y cálipers Grimeca. La distancia entre ejes es de 1344 mm y los neumáticos sin cámara montan medidas 110/70-17 (delantero) y 140/70-17 (trasero).

En equipamiento, incorpora iluminación full LED con luces diurnas (DRL) cuya firma adopta un diseño de “rayo”. El instrumental es una pantalla digital con conectividad Bluetooth que permite visualizar alertas de llamadas y mensajes, controlar la música y utilizar navegación giro a giro a través de la app Bajaj Ride Connect. También suma palancas de freno y embrague regulables en cinco posiciones y un manillar con tratamiento NVH para atenuar vibraciones.

Sus faros LED adoptan la forma de un rayo

El diseño retoma el lenguaje de la familia NS, que desde la marca definen como “más musculosa”. Incorpora paneles gráfica tipo fibra de carbono y un escape corto de salida inferior. La gama de colores incluye Glossy Racing Red, Brooklyn Black, Pearl Metallic White y Pewter Grey. El precio de lanzamiento informado para la Argentina es de $8.199.990.

Desde la compañía destacaron el rol del modelo dentro de su portfolio. “La Rouser NS400z es mucho más que una nueva moto para nosotros y, también, para el mercado; es la evolución de un modelo tan emblemático y exitoso como es Rouser NS200. Es todo lo que representa a la marca Rouser: diseño deportivo, potencia, rendimiento y una experiencia de manejo inigualable”, señaló Ariel Gibault, director de la Unidad de Movilidad Individual del Grupo Corven.

El modelo sale al mercado cotizando a $8.199.990