Repuestos: uno por uno cuánto cuestan los que más se rompen: desde los amortiguadores hasta los espejitos

Los arreglos del auto son fundamentales y deben hacerse con frecuencia. En primer lugar, porque procrastinar las reparaciones puede derivar en complicaciones aún más caras y por el otro, porque no hacerlas puede significar un peligro para la seguridad vial. En la Argentina los precios se actualizan constantemente y su valor final depende de muchas cosas. El stock, las importaciones, el precio del dólar y la inflación son algunas de los factores que modifican los precios de los repuestos, por lo que las listas requieren constante actualización.

Sin embargo, para tener una idea de lo que puede llegar a costar una reparación, LA NACION confeccionó un listado con la colaboración del local de autopartes División Toyota y la distribuidora nacional de autopartes Etman. Vale recalcar que se trata de valores de referencia basados en un Toyota Etios, Fiat Cronos y Toyota Hilux, por lo que pueden variar según el modelo, año y condición del auto. Todos estos números incluyen IVA y se trata de precios de venta al consumidor final.

Frenos y amortiguadores

Uno de los arreglos más importantes a contemplar es todo lo que refiere a frenos y amortiguadores. Las pastillas de freno, por ejemplo, se ubican en el tambor de freno de las ruedas y si no se cambian pueden dañar todo el sistema ¿Su precio? Se comercializa el kit completo y se reemplazan en conjunto, por lo que cuestan cerca de $17.014 para un Etios, $26.609 en el caso de la Hilux y $10.000 para el Cronos.

Las pastillas de freno tienen que reemplazarse periódicamente shutterstock - Shutterstock

Los amortiguadores, por su lado, son un universo distinto. Se estima que deben cambiarse cada 50.000km porque su avería puede dañar la cubierta. En lo que refiere a precios, los amortiguadores de la pickup son los más caros con un costo de $32.756 y de ahí, bajan hasta llegar al Etios que cuestan $18.525. Los traseros siempre serán un poco más baratos, costando en promedio $5000 menos que los delanteros.

Espejos y filtros

Un auto no puede circular si no tiene espejos y en lo que refiere a daño exterior suelen ser los más propensos a romperse. Los laterales no son baratos y reemplazar la pieza completa no baja de los $20.536 por cada una -precio Hilux-.

Los filtros actúan para prevenir la circulación de residuos en la mecánica del auto y deben siempre estar en óptimas condiciones shutterstock - Shutterstock

Entre tanto, también es importante contemplar todo lo que refiere a filtros. Cada uno evita el paso de suciedad u otros elementos que puedan dañar la mecánica general y provocar complicaciones más graves. Por ejemplo, un filtro de combustible dañado puede perjudicar a los inyectores y a la bomba de presión y sus arreglos son bastante caros, por lo que un correcto mantenimiento es fundamental. Los valores varían, como todo, según el auto; pero no bajan de los $1414 -de aceite-, $2469 -de nafta- y $3470 -de aire- en el caso del Etios.

Escobillas

El limpiaparabrisas se deteriora con el tiempo y tenerlo en óptimas condiciones es sumamente necesario. La lluvia o la suciedad pueden disminuir la visión y si, en lugar de despejar la vista, la dificulta, la autoparte está aumentando el riesgo de choques. Por eso es importante cambiarlo periódicamente. Si bien no existe una regla y no tiene pautado un reemplazo cada determinado kilometraje, es fundamental chequear y actuar cuando sea necesario.

Los limpiaparabrisas son más importantes de lo que parece y tenerlos en buenas condiciones es fundamental para evitar accidentes shutterstock - Shutterstock

Su valor no es alto y quizás lo que más pueda significar un gasto es la mano de obra. En la Toyota Hilux, la más cara de la lista, se llega a pagar por las escobillas una suma cercana a los $8731 mientras que para el Etios y Cronos no baja de los $6579 y $5677, respectivamente.

La lista completa: repuesto por repuesto y su valor de compra

A continuación, el detalle de algunos de los repuestos básicos que suelen requerir un reemplazo periódico. La lista tiene valores estimados base. Es decir, que pueden encontrarse otros precios que superen a los destacados pero rara vez aparecerán montos menores. A su vez, se dejaron afuera arreglos más grandes o productos informados solo para algunos de los vehículos tomados de ejemplo.