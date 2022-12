Uno por uno, los autos que llegaron al mercado local en 2022

escuchar

Quizás 2022 no sea recordado por haber sido un año de muchas novedades en el mercado automotor. En comparación con períodos anteriores, las presentaciones de modelos nuevos fueron pocas. Claro, hay que tener en cuenta que no es el mejor contexto para la venta de 0km a nivel mundial y que se viven tiempos de transición para darle paso a las energías alternativas en materia de movilidad. La Argentina en particular le agrega a este listado los problemas para importar y la suba del dólar, por lo que no fueron muchos los modelos nuevos que ingresaron al país.

Aún así varias automotrices presentaron desde autos o pickups nuevas hasta ambiciosos restylings. A continuación, una lista con el repaso de los lanzamientos que tuvo este 2022.

Fiat

La automotriz italiana cierra el año habiendo presentado un auto nuevo y una leve actualización de un viejo conocido. Como plato fuerte llegó su primera SUV del segmento B: el Pulse, que fue también una gran apuesta de la automotriz para el mercado latinoamericano. Se fabrica en Brasil y la versión tope de gama cuenta con un motor 1.0 litros turbo de 125 CV de potencia. | Más información del Fiat Pulse.

Fiat Pulse Marcos Camargo

En cuanto a renovación, el foco estuvo en el gran éxito de la marca: el Cronos. Fue el auto más vendido en todos los rankings mensuales y concluirá el año como líder en ventas. La renovación (no llega a ser un restyling de media vida) introducida este año sumó modificaciones estéticas en la trompa (nuevas líneas cromadas), llantas y una nueva caja automática CVT. | Más información del Fiat Cronos.

Fiat cronos

Renault

En lo que respecta a la marca del rombo, su presentación más importante giró en torno al lanzamiento de la nueva Oroch. La pickup compacta, segmento que inauguró la marca francesa, se despegó de la marca Duster y se convirtió en un producto en sí mismo. Lanzada en Mendoza, empezó a venderse en agosto. | Más información de la Renault Oroch.

Nueva Renault Oroch

Pero así como hubo lanzamientos pensados para el público en general, también lo hubo para una pequeña porción de su clientela. Ahora en La Rioja, la firma de origen francés presentó la versión aventurera de la Renault Alaskan, la Outsider, la pickup que busca competirle a los grandes monstruos del segmento, de la cual solo se proyectaba vender 350 unidades de esta alternativa off-road. | Más información de la Renault Alaskan.

Renault Alaskan

Nissan

La marca japonesa empezó a vender desde mayo su pickup Frontier para la cual citó a la prensa en Misiones de manera tal que el rediseño del modelo fabricado en la Argentina se luciera. El objetivo principal fue adaptar un producto de por sí competitivo al concepto Nissan Emotional Geometry Design con nueva parrilla, luces LED y un gran avance tecnológico. | Más información de la Nissan Frontier.

Nissan Frontier Platinum

Toyota

En este caso, la automotriz nipona presentó rediseños y ampliaciones de gama en el mercado local. Por un lado, lanzó la Toyota Hilux Conquest, una versión aventurera que arribó con detalles exclusivos en las llantas, overfenders negros y otros elementos distintivos en el exterior que la diferencian de las demás en la gama. | Más información de la Toyota Hilux Conquest.

Toyota Hilux Conquest

A su vez, hubo novedades en torno al Yaris. Si bien se anunció una nueva generación global en la segunda parte del año, su llega a la región todavía es algo incierto. Mientras tanto, a principios de año sí se pudo ver un restyling del modelo actual enfocado principalmente en los elementos de confort y seguridad además de lo estético. La mecánica se mantuvo e incorporó siete airbags, controles de estabilidad y tracción y un nuevo panel instrumental. | Más información del Toyota Yaris.

Toyota Yaris

Chevrolet

La marca del moño fabrica en México un SUV mediano que este año estrenó actualización con foco en la tecnología y seguridad. Se trata del Equinox que también renovó su diseño frontal, llantas y luces traseras. Lo más destacado de esta presentación quizás haya sido el sistema MyLink que con la función OTA (Over The Air) permite actualizaciones remotas de los sistemas electrónicos. En materia de seguridad, son varias las funciones nuevas para un vehículo que, además, ofrece 172CV de potencia como ya lo venía haciendo. | Más información del Chevrolet Equinox.

Chevrolet Equinox RS

Jeep

En la Argentina, el Renegade es el modelo más exitoso de Jeep y al modelo le llegó la hora del restyling para seguir satisfaciendo la demanda de los usuarios. Esta vez, las modificaciones estuvieron centradas en mejorar el confort del conductor y los pasajeros así como añadir elementos de seguridad para uno de los pocos sport utility chicos que tiene una opción con tracción 4x4. | Más información del Jeep Renegade.

Jeep Renegade Trailhawk

Citroën

Río de Janeiro fue la ciudad elegida para presentar el nuevo C3 para la región, una de las novedades más importantes del año. La nueva generación del modelo llegó con el objetivo de ubicarse en el top tres de ventas del segmento B-Hatch. Estilo SUV, confort y varios detalles en el exterior lo convierten en un auto muy competitivo en su segmento. | Más información del Citroën C3.

Citroën C3

Ford

La automotriz estadounidense decidió que se enfocará exclusivamente en el desarrollo de SUV, camionetas y utilitarios. En esa nueva línea, presentó la Maverick, su pickup compacta que rompió récords en Estados Unidos y llegó a la Argentina para competirle a la Fiat Toro y Renault Oroch. Se produce en la planta de Hermosillo, en México | Más información de la Ford Maverick.

Ford Maverick

