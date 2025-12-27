Vacaciones sin multas: ¿qué pasa si no tengo la VTV en la ruta?

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular por la Argentina, que suele ser controlado cuando se sale a la ruta, especialmente en corredores con alto tránsito turístico como la Ruta 2 hacia la Costa Atlántica. Por ese motivo, en vísperas de la temporada de verano 2026, resulta clave que los vehículos a los que les corresponde realizar el trámite cuenten con la VTV al día y vigente para evitar las consecuencias.

Por un lado, si en la Ciudad de Buenos Aires se detiene a un vehículo sin la verificación correspondiente, el Cuerpo de Agentes de Tránsito labrará una infracción de 400 Unidades Fijas (UF), equivalente a $319.404. En tanto, quienes no cuenten con ambos elementos obligatorios para circular —la oblea y el certificado— recibirán una sanción de 100 UF, es decir, $79.851 a valores de diciembre de 2025, según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestrctura porteño.

Por ello, además de llevar la oblea colocada en el parabrisas delantero, es fundamental contar con el certificado que se entrega al aprobar la inspección, ya que ambos documentos son exigidos para circular y pueden ser requeridos en un control de tránsito. No obstante, según le comentaron fuentes oficiales del Gobierno porteño a LA NACION, en su distrito la falta no implica ni la retención de la licencia de conducir ni la del vehículo.

El valor de la infracción varía según la entidad que labra el acta Ricardo Pristupluk - LA NACION

En cambio, si el control se realiza en territorio bonaerense, como ocurre habitualmente en la Ruta 2, las consecuencias son distintas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que circular sin la VTV constituye una infracción de $257.000 y que, además de la multa económica, la sanción contempla la retención de la licencia de conducir.

Qué autos deben realizar la VTV

En la Ciudad de Buenos Aires los autos deben realizar la primera a partir del cuarto año desde su patentamiento o cuando se hayan cumplido los 60.000 kilómetros. Posteriormente, se tendrá que realizar la inspección cada dos años hasta que el auto haya cumplido ocho años, siempre y cuando no se hayan superado los 80.000 kilómetros. Luego, el trámite se torna anual.

Por otro lado, además de considerar el año en el que corresponde hacer la VTV, también es importante saber en qué mes debe realizarse. El cronograma se organiza según el último número de la patente. Por ejemplo: un auto patentado en febrero de 2022, con menos de 64.000 kilómetros y dominio terminado en “9”, deberá realizar su primera verificación en septiembre (noveno mes del año) de 2025.

La vigencia de la oblea también se ajusta a este sistema. Es decir, vence en el mes asignado por la terminación numérica, más allá de cuándo se haya hecho la verificación. Por ejemplo: si la patente finaliza en “3”, la oblea vencerá en marzo del año siguiente, incluso si el control se realizó en otro mes.

La VTV es un requisito obligatorio para circular en la Argentina María José Lucesole

En cambio, los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires deben realizar la primera VTV a los dos años desde su patentamiento, mientras que en el caso de las motos la exigencia comienza al año. A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, en el sitio oficial de la VTV de la provincia de Buenos Aires no se establece un kilometraje específico que obligue a adelantar la inspección antes de que se cumplan los dos años en los autos.