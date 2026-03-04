Venden uno de los autos más icónicos y polémicos de la historia de la Fórmula 1

En el universo de la Fórmula 1, pocos vehículos alcanzan una dimensión simbólica que trasciende su extrema función técnica. Uno de esos casos es el del Aston Martin Vantage que hoy se ofrece a la venta en Inglaterra y que formó parte de la flota oficial de Safety Car entre 2021 y 2023.

No se trata de una unidad convencional, ya que fue uno de los autos conducidos por Bernd Mayländer y estuvo presente en algunos de los episodios más intensos y controvertidos de la categoría en los últimos años.

Un concesionario oficial de Aston Martin en Leeds puso en el mercado el denominado “SC02” (VIN N00045), una de las dos unidades de los modelos utilizados en la máxima competición automovilística del mundo que pasarán a manos privadas. El primer ejemplar, identificado como “SC03”, ya fue vendido. Ambos autos cuentan con las firmas de los actuales pilotos del equipo británico, Fernando Alonso y Lance Stroll, lo que potencia su valor como pieza de colección.

Este Vantage en particular participó en 20 Grandes Premios y recorrió más de 4280 kilómetros durante fines de semana oficiales de Fórmula 1, además de intervenciones en Fórmula 2 y Fórmula 3. El odómetro marca actualmente unos 20.078 kilómetros.

Mantiene su decoración original de Safety Car, la iluminación especial homologada por la FIA y parte del equipamiento específico que se instaló para su tarea en pista. Fue matriculado por primera vez en enero de 2018 y según el anuncio se encuentra en correcto estado de funcionamiento.

El precio solicitado es de 599.990 libras esterlinas, una cifra que ronda aproximadamente los 685.000 euros al tipo de cambio actual. Más allá de sus especificaciones técnicas —motor V8 y preparación acorde a los estándares de la máxima categoría—, el valor responde principalmente a su carga histórica.

El Aston Martin Vantage quedó asociado de manera directa al desenlace del Gran Premio de Abu Dabi, la última fecha de la temporada 2021. Tras el accidente de Nicholas Latifi en las vueltas finales, el auto de seguridad ingresó a pista cuando Lewis Hamilton lideraba la carrera y se encaminaba hacia su octavo campeonato mundial.

La decisión del entonces director de carrera, Michael Masi, de permitir que solo algunos autos rezagados recuperaran vuelta —y no la totalidad del pelotón— derivó en un relanzamiento a una vuelta del final. Con neumáticos nuevos, Max Verstappen superó a Hamilton y obtuvo su primer título mundial en un cierre que aún genera debate dentro y fuera del paddock.

Ese episodio convirtió al Safety Car en un protagonista indirecto de uno de los finales más discutidos de la historia reciente de la Fórmula 1. En ese contexto, la unidad ahora ofrecida adquiere un valor que excede lo mecánico y se inscribe en la memoria deportiva contemporánea.

El proceso de venta coincide, además, con un cambio de ciclo en la categoría. Tras la temporada 2025, Aston Martin dejó de ser proveedor oficial de autos de seguridad y médicos, rol que vuelve a concentrarse exclusivamente en Mercedes-AMG.

En términos técnicos, el Vantage Safety Car mantiene las credenciales de un deportivo de alto rendimiento: está impulsado por un V8 de 503 CV, asociado a una transmisión automática, que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 314 km/h. A esas cifras se suma una configuración específica de seguridad y señalización desarrollada para la FIA.