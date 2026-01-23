Vuelve al país un exitoso SUV y será uno de los más baratos del mercado

La industria automotriz argentina el año pasado cerró con cifras que no se veían desde 2018, ya que se alcanzaron los 612.178 vehículos 0 km comercializados, y este año promete no quedarse atrás, con proyecciones aún superiores. Para que esto suceda, algunas automotrices, ni bien comenzó el año, ya jugaron cartas fuertes, como es el caso de Honda.

La marca japonesa presentó el nuevo WR-V, su nuevo SUV compacto del segmento B, que supo estar en el mercadoargentino en épocas prepandemia.

Esta nueva versión desembarca totalmente rediseñada y con mejoras en su equipamiento, para estar a la altura de uno de los segmentos más calientes, donde este año competirá también el Toyota Yaris Cross, que será su gran rival.

Nuevo Honda WR-V

“La llegada de la WR-V al país representa una pieza clave dentro de nuestra estrategia comercial, ya que nos permite ampliar la oferta de SUV de Honda en la Argentina con un modelo de entrada que mantiene los más altos estándares de seguridad, tecnología y calidad de la marca”, afirmó Diego Coelho, gerente senior comercial de Honda Motor de Argentina.

Cómo es el nuevo Honda WR-V

Este modelo, fabricado en Brasil, llegó al mercado local en una única versión denominada EXL. Debajo del capot trae un motor 1.5 litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC, que desarrolla 121 CV y 14,8 kgm de torque a 4300 rpm, asociado a una transmisión automática CVT con levas al volante. La tracción es delantera.

Incorpora, entre otras ayudas a la conducción, control de crucero adaptativo

En cuanto a sus dimensiones, mide 4,3 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,6 de alto, con una distancia entre ejes de 2,6 metros. El baúl tiene una capacidad de 458 litros, el tanque de combustible es de 40 litros y en el exterior equipa unas llantas de aleación de 17 pulgadas, con diseño diamantado y doble tono, como también unos espejos retrovisores con ajuste eléctrico.

Puertas adentro, incorpora botón de arranque (start & stop), un tablero de instrumentos con pantalla de 7 pulgadas, central multimedia de 10,25 pulgadas con conectividad inalámbrica a Apple CarPlay y Android Auto, cuatro parlantes y cargador inalámbrico para celulares, entre otros elementos.

Equipa cargador inalámbrico para celulares

En materia de seguridad, se posiciona como uno de los más completos del segmento, con seis airbags, asistente de arranque en pendientes, cámara de visión trasera con tres ángulos y sensores de estacionamiento traseros.

Además, incorpora el paquete de asistencias a la conducción Honda SENSING, que incluye luces altas automáticas, control de velocidad crucero adaptativo, sistema de frenado con mitigación de colisión, asistencia de mantenimiento de carril y alerta de salida de carril.

Cuenta con sensores de estacionamiento traseros, pero no delanteros

La gama de colores disponible está compuesta por Cosmic Blue Metallic, Lunar Silver, Meteoroid Gray y Platinum White.

En lo que respecta al precio, la marca japonesa lo lanzó durante el período de preventa con un valor de $39.990.000 y cuenta con una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Este precio lo ubica dentro de los 10 SUV más accesibles del mercado local.

Más fotos del Honda WR-V

El modelo equipa numerosas ayudas a la conducción

El climatizador es "single zone" y tiene ventilación para asientos traseros

Cuenta con recordatorio de objetos en el asiento trasero