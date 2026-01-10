Día de los Trabajadores del Transporte de Pasajeros: cómo encontrar los mejores vuelos

El Día de los Trabajadores del Transporte de Pasajeros se conmemora el 10 de enero en la Argentina. Es una fecha que destaca el rol de las personas que poseen la responsabilidad de realizar esta tarea de manera segura y efectiva. El día comprende a quienes pertenecen a los servicios de trenes, ómnibus y otros medios de transporte, en recuerdo de la fundación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

¿Por qué se celebra hoy el Día de los Trabajadores del Transporte de Pasajeros?

El Día de los Trabajadores del Transporte de Pasajeros recuerda la fundación de la UTA ricardo-pristupluk-11511

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se creó el 10 de enero de 1919 y se convirtió en el primer sindicato de este sector en el país. Para esa época, los trabajadores carecían de ciertos derechos y sus jornadas eran muy extendidas. Es por eso que este hito ayudó a mejorar las condiciones de contratación de este rubro. Con los años, este gremio ganó mayor reconocimiento y diferentes triunfos para todos sus colaboradores.

Actualmente, la UTA comprende a colectivos de corta y media distancia, subtes de la Ciudad de Buenos Aires, ómnibus de larga distancia y combis.

Consejos para encontrar los mejores vuelos

¿Cómo encontrar los vuelos a los mejores precios' Yuganov Konstantin - Shutterstock

Al hablar del traslado de pasajeros, el avión es muy popular en nuestro país. Encontrar pasajes a buen precio resulta esencial para muchos, y puede ser más fácil de lo que parece. A continuación, cinco recomendaciones para encontrar mejores vuelos desde la Argentina.

1 Flexibilidad

Al consultar en diferentes sitios web, se aconseja realizar búsquedas abiertas con rangos de fechas flexibles. Esto ayudará a encontrar ofertas, opciones más económicas y alternativas convenientes. Es necesario tener en cuenta también las escalas, tiempo de viaje y momento de partida, que pueden afectar la experiencia.

2 Compra anticipada

Reservar un vuelo a último momento suele perjudicar el presupuesto del viaje. Para opciones nacionales, se aconseja realizar la compra al menos unos tres meses antes de la fecha elegida para vacacionar. Los vuelos internacionales ofrecerán opciones más competitivas en los seis meses previos. Existen plataformas con servicios gratuitos de avisos para tarifas económicas, promociones y ofertas de último momento que pueden servir para conseguir viajes con poco tiempo de anticipación, pero se recomienda buscar con tiempo.

3 Días económicos para volar

Existen franjas horarias menos elegidas por los viajeros por un tema de comodidad o incluso compatibilidad con vacaciones o fin de semana largos. En ese sentido, las aerolíneas ofrecen tarifas más competitivas en esos períodos. Los días de menor demanda en nuestro país son los martes y miércoles. Sin embargo, los viernes, domingos y feriados presentan las tarifas más elevadas gracias al mayor movimiento de pasajeros.

Es importante tener en cuenta también los horarios: los tickets que parten de madrugada o durante la noche suelen tener precios más económicos que los de la mañana o el mediodía.

Los mejores días y horarios para encontrar pasajes de avión baratos Shutterstock - Shutterstock

4 Comparar rutas alternativas

La argentina cuenta con distintos aeropuertos que pueden ofrecer diferencias de tarifas notables. Lo mismo ocurre en países limítrofes, que prestan gran variedad de servicios y precios. Las rutas indirectas puede implicar más tiempo de viaje, pero también un ahorro relevante. Es así que, para vuelos al exterior, es posible realizar una escala a Foz de Iguazú, un destino en Brasil que presenta muchas ventajas.

5 Paciencia y estrategia

Los dispositivos en los que se realizan la búsqueda y los momentos en el día que se decide hacer consultas pueden influir en la tarifa de los pasajes. Es que cada ticket de vuelo puede presentar decenas de variantes en sus precios, según el momento de la semana, día, horario en el que se elija.

En líneas generales, realizar la compra de un viaje durante el fin de semana puede elevar su costo, debido a que son días en los que muchas personas realizan consultas y este tipo de operaciones. Es por ello que se aconseja visitar estas páginas durante la semana o en momentos de menor tráfico, como lo es la madrugada.