La NASA confirma que astronautas llevarán los primeros smartphones al espacio

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó que sus astronautas llevarán consigo teléfonos inteligentes en dos de sus próximas misiones. Se trata de una estrategia sin precedentes que requiere de estrictos protocolos de seguridad, para evitar que interfieran con los viajes espaciales.

Los primeros smartphones que llegarán al espacio

Los astronautas que volarán en las misiones Artemis II y Crew-12 viajarán con smartphones modernos de alta gama por primera vez en la historia de la agencia, de acuerdo con Jared Isaacman, administrador de la NASA.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, confirmó que los astronautas de las misiones Crew-12 y Artemis II llevarán teléfonos inteligentes (X/@NASAAdmin)

Esto con el objetivo de brindar a las tripulaciones herramientas para que puedan capturar momentos especiales, como imágenes y videos inspiradores que podrán compartir con sus seres queridos y con todo el mundo.

Isaacman anunció la noticia como “un pequeño paso hacia la dirección correcta”, ya que aseguró que se han desafiado procesos antiguos y se ha habilitado hardware moderno para los vuelos espaciales en un plazo acelerado.

Lo denominado como urgencia operativa resultará muy útil para la NASA en los siguientes meses y años, en su objetivo de lograr la investigación y ciencia de mayor valor en órbita.

La estrategia de incluir teléfonos personales es poco usual y novedosa, de acuerdo con The News. Además, se han establecido protocolos estrictos de seguridad para prevenir interferencias electromagnéticas.

La NASA aplica protocolos de seguridad para que los celulares no interfieran con las misiones espaciales (Pexels/Lisa from Pexels)

Esto debido a que los celulares pueden causar interrupciones con los sistemas críticos de las aves espaciales. La agencia aplicará estrategias aprendidas de sus primeros vuelos, así como los datos registrados en aviación para evitar perturbaciones electromagnéticas.

El uso recreativo de los teléfonos inteligentes era inexistente hasta ahora y los cambios en estas políticas son una muestra de los trabajos de la NASA para hacer más eficientes las misiones.

En el Crew 12 a la Estación Espacial Internacional (EEI) y en el sobrevuelo por la órbita lunar Artemis II, se simplificaron las certificaciones de los smartphones modernos para que los astronautas puedan tomar fotografías y videos en alta resolución.

También se espera que los celulares tengan un efecto positivo en la moral de la tripulación y que los agentes puedan documentar de manera única su experiencia fuera del planeta Tierra.

En qué consisten las misiones Crew 12 y Artemis II de la NASA

La Crew-12 es la 12.ª misión de rotación de tripulación del sistema de transporte espacial humano de SpaceX y su 13.º vuelo con astronautas, incluido el vuelo de prueba Demo-2, a la estación espacial a través del Programa de Tripulación Comercial, de acuerdo con la NASA.

Son cuatro los astronautas que viajarán a la Estación Espacial Internacional en la misión Crew-12 (NASA)

Los astronautas de la agencia que viajarán a la EEI son Jessica Meir y Jack Hathaway, quienes estarán acompañados por Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), y por el cosmonauta Roscosmos Andrey Fedyaev.

El lanzamiento está programado para el próximo 11 de febrero de 2026 desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos.

Por otra parte, el Artemis II es el viaje que llevará a tres astronautas de EE.UU. y a uno de Canadá a la órbita lunar, aunque no tiene contemplado un alunizaje.

Se trata de un evento histórico que propone que el humano vuelva al satélite terrestre, aunque recientemente la misión fue aplazada por la agencia estadounidense, ya que los prototipos mostraron algunos desperfectos técnicos.

La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas a la órbita lunar, pero no contempla un alunizaje (NASA)

Esto luego de la prueba general húmeda realizada en el Centro Espacial Kennedy de Florida, cuando minutos después de accionar se detectó una fuga de hidrógeno que impidió continuar con el ensayo.

Como la NASA necesita de un ensayo general exitoso bajo el agua antes de lanzar a los astronautas, se prevé que la misión se realice el próximo 6 de marzo, aunque esto dependerá de si se registran o no más irregularidades.