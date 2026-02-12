Las cuatro plantas que la NASA recomienda tener en la casa para purificar el aire y por qué funcionan

Mantener un ambiente interior con aire de buena calidad es clave para la salud, sobre todo en viviendas donde se pasa gran parte del tiempo. Estudios científicos demostraron que, además de la ventilación y la limpieza, ciertas plantas pueden contribuir a reducir la contaminación que se acumula en el aire y ayudar a filtrar toxinas comunes en espacios cerrados.

El potus es muy apreciado en hogares y oficinas por su adaptación y la estética que brinda (Imagen de carácter ilustrativo: Freepik)

La investigación surgió a partir de la necesidad de desarrollar métodos efectivos para purificar el aire en estaciones espaciales, donde la circulación natural es limitada. El trabajo fue liderado por el experto en ecología BC Wolverton y especialistas de la NASA, quienes confirmaron el rol de ciertas plantas para absorber las toxinas del aire, las cuales transforman contaminantes nocivos en sustancias no tóxicas.

Estos descubrimientos cambian la forma de ocupar los espacios, donde las plantas proporcionan una estética visual al diseño interior del hogar y son fundamentales para el bienestar humano y la salud.

¿Qué plantas ayudan a purificar el aire?

Varias especies vegetales destacaron en los estudios por su capacidad de reducir compuestos tóxicos como el benceno, el tricloroetileno, el xileno y el formaldehído, actuando como filtros naturales para combatir los contaminantes que pueden afectar nuestro sistema respiratorio y la salud en general.

Las plantas recomendadas por la NASA incluyen:

Hiedra inglesa: ayuda a atrapar partículas del ambiente y a reducir la presencia de moho; se adapta bien a interiores y puede crecer en macetas colgantes o con soporte.

La hiedra inglesa es una planta trepadora capaz de vivir hasta 500 años y crecer más de 30 metros (Foto ilustrativa por: Unsplash)

Crisantemos o flores de otoño: además de su valor como decorado, contribuyen a eliminar compuestos químicos como el formaldehído y el amoníaco presentes en productos domésticos.

Los aceites naturales del crisantemos son usados como insecticidas, conocidos como piretro Andrea Rankovic - Freepik

Palma areca: colabora en la renovación del aire y en la reducción de sustancias químicas comunes en muebles, pinturas y artículos de limpieza.

La Palma Areca es una de las plantas más elegantes para ambientar el hogar por su presentación tropical Pexels

Planta serpiente y potos: se destacan por su resistencia y su capacidad para absorber toxinas como el benceno, presente en varios productos de uso diario principalmente en aerosoles, como protectores solares, desodorantes y productos de limpieza; además, requiere pocos cuidados.

El Potos es una planta trepadora tropical famosa por purificar el aire y admirable por sus hojas en forma de corazón (Foto: de caráceter ilustrativo por unsplash)

Cómo incorporarlas a tu hogar

Para aprovechar al máximo las propiedades purificadoras de estas plantas, conviene distribuir varias especies en diferentes ambientes del hogar: comedor, cocina, dormitorio y oficina. Cada planta tiene requisitos particulares de luz y agua, por lo que es importante elegir especies que se adapten a las condiciones del espacio.

Además, mantenerlas saludables es clave para que cumplan su función. Esto incluye cambiar el agua y la tierra cuando corresponde, retirar hojas secas o dañadas y asegurarse de que no haya exceso de humedad que pueda generar moho. Alternar diferentes plantas en macetas adecuadas también ayuda a crear un ambiente más agradable y visualmente atractivo.

Cada planta tiene cuidados específicos que deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionarlas iStock

En un mundo cada vez más expuesto a la contaminación, sumar plantas al hogar puede marcar una diferencia. Además de aportar estética, ayudan a mejorar la calidad del aire y a crear ambientes saludables. Un acto simple que ayuda a conectar con el bienestar.