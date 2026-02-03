La NASA anuncia una nueva fecha a su histórica misión lunar Artemis II tras fallas en una prueba crucial

CABO CAÑAVERAL, Florida- La NASA informó este martes que ahora apunta a una ventana de lanzamiento en marzo para su misión Artemis II, luego de que una prueba crucial del nuevo cohete se viera interrumpida por fugas de hidrógeno líquido y otros inconvenientes técnicos.

El aplazamiento, explicó la agencia, permitirá a los equipos “revisar los datos y llevar a cabo un segundo ensayo general” antes de autorizar el vuelo.

Los problemas surgieron durante el denominado wet dress rehearsal (“ensayo general húmedo”), una simulación completa de la cuenta regresiva que incluye la carga de combustible del cohete en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Florida. Apenas un par de horas después de iniciada la operación, se detectó una acumulación excesiva de hidrógeno cerca de la base del vehículo, lo que obligó a detener el procedimiento en al menos dos ocasiones.

NASA completed a wet dress rehearsal for the Artemis II mission in the early morning hours on Feb. 3. To allow teams to review data and conduct a second wet dress rehearsal, NASA will now target March as the the earliest possible launch opportunity for the Artemis II mission.

El cohete, de 98 metros de altura, comenzó a cargarse con hidrógeno y oxígeno superfríos al mediodía del lunes. En total, más de 2,6 millones de litros debían fluir hacia los tanques y permanecer allí durante varias horas, imitando las etapas finales de un lanzamiento real.

Sin embargo, las fugas pusieron en duda la posibilidad de despegar en el corto plazo y evocaron los retrasos que marcaron el debut del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) en 2022, cuando un vuelo de prueba sin tripulación también estuvo plagado de escapes de hidrógeno antes de concretarse.

En un comunicado, la NASA precisó que la fuga se produjo en una interfaz “utilizada para dirigir el propulsor criogénico a la etapa central del cohete”. Además, durante la prueba se registraron demoras en las operaciones de cierre y fallas recurrentes en el audio de las comunicaciones del equipo en tierra.

La tripulación de Artemis II impulsará la investigación sobre vuelos espaciales tripulados (NASA)

Como consecuencia del aplazamiento, los cuatro astronautas asignados a la misión, el comandante Reid Wiseman y los astronautas estadounidenses Victor Glover y Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, serán retirados de la cuarentena preventiva que mantenían desde el 21 de enero. La agencia aclaró que la tripulación volverá a entrar en aislamiento “aproximadamente dos semanas” antes de la próxima fecha de lanzamiento. Durante el ensayo general, los astronautas siguieron las operaciones desde Houston, sede del Centro Espacial Johnson, a casi 1600 kilómetros de distancia.

La NASA evitó fijar un objetivo concreto para marzo y subrayó que antes deberá “revisar completamente los datos de la prueba, mitigar cada problema y volver a las pruebas”.

Antes del anuncio del martes, la fecha más temprana posible para el despegue era este domingo. La agencia cuenta con apenas unos pocos días por mes en los que se alinean las condiciones necesarias para lanzar, y una reciente ola de frío ya había reducido la ventana disponible en febrero.

With the conclusion of the wet dress rehearsal today, we are moving off the February launch window and targeting March for the earliest possible launch of Artemis II.



With more than three years between SLS launches, we fully anticipated encountering challenges.

“Estas pruebas están diseñadas para detectar problemas antes del vuelo y preparar el día del lanzamiento con la mayor probabilidad de éxito”, señaló el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en una publicación en la red social X. “Esperamos realizar un ‘ensayo general húmedo’ adicional y luego apuntar a la ventana de marzo”. Isaacman agregó que, con más de tres años entre lanzamientos del SLS, la agencia anticipa este tipo de desafíos.

La misión Artemis II tendrá una duración de casi diez días y enviará a los astronautas más allá de la Luna, alrededor de su cara oculta, antes de regresar directamente a la Tierra. El objetivo es poner a prueba los sistemas vitales de la cápsula Orión, incluido el soporte de vida, sin intentar entrar en órbita lunar ni realizar un alunizaje.

Se trata de la segunda misión del programa Artemis, valorado en miles de millones de dólares, y la primera tripulada desde que la NASA dejó de enviar humanos a la Luna tras el programa Apollo, en las décadas de 1960 y 1970. El vuelo comandado por Reid Wiseman busca sentar las bases para futuros alunizajes y una presencia humana más sostenida en la superficie lunar, un objetivo central de la nueva estrategia espacial estadounidense.

