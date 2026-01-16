Descubren que la Luna captura moléculas de la atmósfera terrestre

Estudios científicos recientes demostraron que partículas de la atmósfera terrestre viajaron al espacio por el efecto del viento solar y se depositaron en la superficie de la Luna durante miles de millones de años.

Según un reporte de CNN, este hallazgo ofrece una explicación a un enigma que persiste desde hace décadas, desde que las misiones Apolo recolectaron muestras del suelo lunar que contenían rastros de sustancias como agua, helio y dióxido de carbono incrustados en el regolito, la capa superficial polvorienta del satélite.

La luna sigue siendo un mar de misterios para la humanidad Unsplash/Sangam Sharma

Tradicionalmente se pensaba que muchas de esas sustancias observadas en la Luna provenían del viento solar o de procesos internos del propio satélite natural. Sin embargo, los nuevos resultados sugieren que la atmósfera de nuestro planeta suministró gases volátiles como oxígeno y nitrógeno al suelo lunar de forma continua durante un tiempo geológico extenso, tal como indicó Eric Blackman, coautor del estudio y profesor del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Rochester, en Nueva York, a CNN.

El fenómeno se explica por la acción conjunta del viento solar y el campo magnético terrestre. El viento solar, una corriente de partículas cargadas que emana del Sol, interactúa con la magnetosfera de la Tierra —la “burbuja” de partículas que rodea al planeta gracias a su campo magnético— y arranca parte de la atmósfera hacia el espacio.

Bajo ciertas condiciones orbitales, parte de ese material viaja directamente hacia la Luna y queda atrapado en la superficie, donde permanece sin dispersarse rápidamente al no existir una atmósfera que lo detenga.

Un solitario telescopio en el desierto de Arizona rastrea millones de galaxias lejanas para determinar el destino final del Universo KPNO/NOIRLab

“Esto significa que la Tierra estuvo suministrando gases volátiles como oxígeno y nitrógeno al suelo lunar durante todo este tiempo”, explicó Blackman a CNN. Esta afirmación sugiere que la interacción física y química entre la Tierra y la Luna es más compleja de lo que se pensaba, con un intercambio de partículas que ocurrió de forma persistente a lo largo de miles de millones de años.

La investigación también revisa la idea de que el campo magnético terrestre solo actúa como un escudo. En lugar de bloquear completamente las partículas, el campo de fuerza podría facilitar el transporte de ciertos fragmentos atmosféricos hacia el espacio, y proporcionar una ruta que se extiende hasta el entorno lunar. Este proceso se vuelve especialmente eficiente cuando la Luna atraviesa regiones como la “cola magnética” de la Tierra, un área donde el campo magnético se estira en el espacio y permite un paso más directo del material.

Claves y relevancia del hallazgo

Los científicos utilizaron simulaciones por computadora que replican diferentes escenarios posibles de viento solar y campos magnéticos, de este modo se compararon con datos obtenidos de las muestras lunares de las misiones Apolo 14 y 17. Estas pruebas respaldaron la hipótesis de que no solo el viento solar, sino también partículas procedentes de la atmósfera terrestre contribuyeron a la composición observada en el regolito.

Misiones Apolo

Shubhonkar Paramanick, estudiante de posgrado y autor principal del estudio, explicó que el análisis permitió distinguir qué partículas eran de origen solar y cuáles provenían de la Tierra. Esa distinción, crucial para entender los mecanismos de transporte, ayuda a explicar por qué ciertos elementos volátiles aparecieron en la Luna incluso mucho después de la formación de su exosfera.

Los hallazgos no solo enriquecen la comprensión científica de la relación entre ambos cuerpos, sino que también tienen implicaciones para la exploración lunar futura. Elementos como hidrógeno y oxígeno almacenados en el suelo lunar podrían convertirse en recursos útiles para misiones habitacionales o para producir combustible y agua in situ en la Luna, y así reducir la dependencia de suministros provenientes de la Tierra.