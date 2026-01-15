La fuerte frase con la que Luciano Castro describió su presente

Luciano Castro reapareció luego del reciente escándalo vinculado a su vida amorosa con Griselda Siciliani, a quien le fue infiel con al menos una mujer en el último tiempo, aunque se hablan de más sin confirmarse. Tras romper el silencio luego de que se viralizara el audio que envió a la actriz y bailarina danesa Sarah Borrell durante sus días en España, apareció nueva información vinculada a otro romance, por lo que el actor volvió a dar la cara ante los medios de comunicación, aunque en este caso solo lanzó una fuerte frase para describir su presente.

Durante un móvil de A la tarde (América TV) en Mar del Plata, la periodista Celina Hernández reveló su conversación privada y en persona con Luciano Castro, una de las palabras más buscadas en estos momentos de tanta polémica vinculada a su vida amorosa con Griselda Siciliani. En un primer lugar, al ser consultada por este tema, expresó: “Después de intensas guardias hasta la noche tarde, desde hoy temprano buscándolo, logré dar con él. Estaba en la carpa, en la playa donde él va, con su hijo, y justo estaba un poco de mal humor porque al hijo se le cae a la arena la milanesa que estaba comiendo. Espero un poquito al costado, porque me parece respetar la situación padre-hijo”.

Luciano Castro y Griselda Siciliani se encuentran en el momento más crítico de su relación

Al ingresar de lleno en lo ocurrido, Hernández explicó: “Cuando termina de hablar con su hijo, se acerca y primero me dice ‘no voy a hablar más, no quiero dar más notas, la que di fue porque me sentí obligado’. Y después, seguí hablando con él, y le pedí casi por favor, que para cuidar mi laburo, que si era posible, que me dé la nota. Gentilmente y con amabilidad, ser lo más sutil posible. Y me dijo estas palabras: ‘Mi vida está destrozada, me importa más mi vida que tu laburo’”. Con estas palabras, el actor ganador de un Martín Fierro como protagonista de comedia (Lalola en 2007) dejó entrever lo mal que están las cosas en medio de los rumores de separación con Griselda Siciliani.

Luego, el periodista Alejandro Castelo agregó detalles vinculados a la vida privada de la pareja: “Voy a decir lo que está pasando por las puertas adentro. Griselda se está tomando el tiempo. No quiere confirmar nada públicamente. Pero hoy estarían viviendo un impasse real dentro de la relación“.

Y agregó: “En este momento, Griselda se está tomando el tiempo, no quiere decirlo públicamente, por todo lo que se arma alrededor en la tele. Dice que está todo bien, de manera escueta hasta ahí, que no escucha a Luciano. Puertas para adentro con esta persona que hablé, hoy hay un impasse en esta relación. Por eso Luciano está como está. Y me agregaron lo siguiente, está muy preocupado por el tema de las fotos”. Esto último, en referencia a unas supuestas imágenes con la que lo extorsionaría otra posible amante.

El romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani habría llegado a su fin

Para finalizar, el periodista Santiago Sposato terminó por averiguar qué quiso decir Luciano Castro al “sentirse obligado” a dar una nota cuando se viralizaron sus audios a Sarah Borrell: “Me confirman que la nota que le dio a los colegas de Canal 13, a Puro Show, la arregló Griselda Siciliani”. De esta manera, su nota habría sido por un pedido de la actriz de Envidiosa (Netflix), quien habría necesitado que el actor se haga cargo de la situación y no sea solo ella quien habla con la prensa.