Anillo de Fuego: cómo es el eclipse solar que se podrá ver este martes 17 de febrero en la Argentina

En la tercera semana de febrero habrá un eclipse solar que se podrá ver en la Argentina. Se trata de uno de los cuatro fenómenos astronómicos de este tipo que se verán este año, llamado “Anillo de Fuego”. Se dejará ver el martes 17 de febrero en el territorio nacional.

El eclipse solar anular es conocido por el famoso "anillo de fuego" Getty Images

Según información del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), este martes 17 de febrero se podrá ver un eclipse solar anular, que pasa cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Sin embargo, debido a que el satélite natural se encuentra en su órbita en un punto alejado (cerca del apogeo), no logra cubrir completamente el disco solar. Esta alineación especial crea el famoso y llamativo “anillo de fuego” brillante alrededor del borde lunar, un espectáculo que captura la atención de millones.

El evento comenzará a las 9.56 UT y finalizará a las 14.27 UT. La fase anular, donde el diámetro del Sol estará oscurecido dejando visible el distintivo “anillo de fuego”, se podrá apreciar entre las 11.42 UT y las 12.41 UT, con una duración de aproximadamente dos minutos.

Este tipo de eclipse es visible en una banda específica de la Tierra. Para el eclipse de febrero, será parcialmente visible desde el sur de la Argentina, así como desde Chile y el sur de África. La fase anular en su totalidad, no obstante, solo podrá ser observada desde la Antártida. Es crucial recordar que, a diferencia de los eclipses solares totales, durante un eclipse anular el cielo no se oscurece completamente, sino que mantiene un brillo diurno. La observación directa de este fenómeno requiere gafas de eclipse certificadas o proyectores adecuados, ya que mirar el Sol sin protección en este tipo de fenómenos puede causar daños irreversibles en la visión.

Para ver un eclipse solar parcial es fundamental utilizar anteojos para la observación solar o un visor solar portátil (iStock) iStock

Todos los eclipses de 2026

El calendario astronómico de 2026, según el SHN, promete cuatro eclipses en total. Cada uno presenta características únicas y zonas de visibilidad diferenciadas:

Tipo de eclipse Fecha Horario Dónde se podrá ver Eclipse anular de Sol Martes 17 de febrero Comienza a las 9.56 UT y finaliza a las 14.27 UT Es visible parcialmente desde el sur de Argentina, Chile y sur de África. La fase anular es visible en la Antártida. Eclipse total de Luna Martes 3 de marzo Comienza a las 9.49 UT y finaliza a las 13.17 UT Es visible en todo el Océano Pacífico, toda América (incluida la Argentina), este de Asia y Australia. Eclipse total de Sol Miércoles 12 de agosto Comienza a las 15.34 UT y finaliza a las 19.58 UT Es visible como parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa. La fase total es visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Eclipse parcial de Luna Viernes 28 de agosto Comienza a las 2.33 UT y finaliza a las 5.51 UT Es visible en el este del Océano Pacífico, en toda América (incluida la Argentina), Europa y África.

Además del anular solar, estos son los tipos de eclipses que se podrán ver en 2026:

Eclipse total de Luna : se da cuando la Tierra se posiciona completamente entre el Sol y la Luna, por lo que cubre todo el disco lunar con su sombra umbral (la parte más oscura). Durante este evento, la Luna adquiere un tono rojizo o cobrizo, conocido como “Luna de sangre”, debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra los tonos azules y deja pasar los rojos. Este se puede ver a simple vista.

: se da cuando la Tierra se posiciona completamente entre el Sol y la Luna, por lo que cubre todo el disco lunar con su sombra umbral (la parte más oscura). Durante este evento, la Luna adquiere un tono rojizo o cobrizo, conocido como “Luna de sangre”, debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra los tonos azules y deja pasar los rojos. Este se puede ver a simple vista. Eclipse total de Sol: la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol, por lo que cubre completamente el disco solar desde una franja estrecha en la superficie terrestre conocida como banda de totalidad. En esta zona, el día se oscurece como al anochecer y revela la corona solar, que es la atmósfera externa del Sol y es visible solo durante estos breves minutos. Fuera de esa banda, el eclipse se observa como parcial o anular. En este caso, también se sugiere evitar verlo de forma directa.

¿Cuáles son los diferentes tipos de eclipses?

Eclipse parcial de Luna: se produce cuando solo una porción del disco lunar entra en la umbra, la sombra más oscura de la Tierra, mientras el resto permanece iluminado directamente por el Sol. Esto genera que se vea una parte de la Luna oscurecida en tonos rojizos y la otra brillante. Ocurre durante la fase de Luna llena, pero con una alineación imperfecta. Este se puede ver a simple vista sin ninguna protección.

