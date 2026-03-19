Eclipse solar total: ¿se podrá ver en Argentina?

La expectativa astronómica crece ante el próximo eclipse solar total programado para el 12 de agosto de 2026. Ante la consulta de numerosos lectores sobre su posible visibilidad desde el territorio nacional, es preciso aclarar que, de acuerdo con los registros de plataformas especializadas como Time and Date y The Sky Live, el fenómeno no podrá observarse desde la Argentina. La trayectoria de la sombra lunar, que define el área donde el Sol quedará cubierto de forma total o parcial, se circunscribe estrictamente al hemisferio norte, lo que deja a Sudamérica fuera del alcance visual de este evento astronómico.

El eclipse solar total ocurrirá cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol, lo que bloqueará completamente la luz solar en una franja específica definida como totalidad. Según las proyecciones técnicas, los territorios afortunados que se encuentran en esta trayectoria directa incluyen a Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una zona reducida de Portugal. Para los habitantes de estas regiones, el espectáculo ofrecerá una visión completa del disco solar eclipsado, un momento de especial relevancia científica y turística para las ciudades seleccionadas dentro de la franja, tales como Reikiavik, Nuuk, Oviedo, Bilbao y La Coruña.

El 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y parte de Portugal (Foto: P

En cuanto a la dimensión del fenómeno, el punto de máxima cobertura se registrará en coordenadas precisas ubicadas en aguas internacionales, específicamente en los 65° 13′ 24,4″ N y 65° 13′ 24,4″ E. En esta ubicación exacta, la fase de totalidad se prolongará durante 2 minutos y 20 segundos, con el Sol posicionado a unos 26 grados sobre el horizonte. Esta información, validada por expertos, destaca que la naturaleza del evento es un fenómeno de escala global, pero con una distribución geográfica muy definida. Mientras que en las áreas de totalidad se vivirá la oscuridad diurna, en gran parte de Europa, África y América del Norte el eclipse se observará de forma parcial, lo que significa que la Luna solo cubrirá una parte del disco solar.

La línea de tiempo global, estructurada bajo el estándar UTC, detalla que el proceso iniciará a las 15:34:15, lo que marca el primer punto donde el eclipse parcial se hace visible. Posteriormente, la fase de totalidad comenzará a las 16:58:09. El punto máximo de oscuridad mundial se alcanzará a las 17:46:06, para finalizar la totalidad a las 18:34:07 y concluir el fenómeno parcial a las 19:57:57. Es importante notar que, al no estar contemplada la Argentina en ninguna de estas etapas de visibilidad, el evento no tendrá impacto observable ni directo sobre el territorio nacional.

Todos los detalles del eclipse solar total de agosto

Los cálculos de los observatorios astronómicos estiman que aproximadamente 980 millones de personas podrán ver al menos una fase parcial del eclipse, mientras que solo 15,2 millones de habitantes se encontrarán en la zona donde el Sol quedará totalmente cubierto por el satélite natural terrestre. Este evento se perfila como uno de los más destacados del calendario astronómico mundial, ya que captura el interés científico global por la precisión de su trayectoria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA