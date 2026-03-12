Un asteroide pasará cerca de la Tierra esta noche: recién fue descubierto por la NASA

La comunidad astronómica internacional mantiene su atención sobre el asteroide 2026 EG1, un objeto espacial de entre 10 y 22 metros de diámetro que pasará este jueves por la noche a solo 317.791 kilómetros de la Tierra. La NASA confirmó este evento astronómico y aclaró que el paso del cuerpo celeste del tamaño de un colectivo urbano no implica ningún peligro para nuestro planeta ni para la Luna.

El descubrimiento de este asteroide ocurrió apenas el pasado 8 de marzo, unos seis días antes de su aproximación máxima a la superficie terrestre. Este hallazgo demuestra la eficacia de los sistemas actuales de detección y la cooperación internacional en el monitoreo del espacio, mientras que recordó lo imprevisible que pueden ser los fenómenos en el espacio exterior.

El asteroide fue descubierto recientemente (Foto: NASA)

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, conocido como CNEOS, precisó que el asteroide viaja a una velocidad de 34.621 kilómetros por hora. Según los cálculos de los especialistas, el objeto recorre una órbita elíptica alrededor del Sol cada 655 días, una ruta que se extiende desde una posición interna a la órbita terrestre hasta una zona lejana más allá de Marte. El sobrevuelo alcanzará su punto máximo a las 00:27 hora argentina de hoy.

La vigilancia de estos cuerpos es una prioridad global debido al potencial riesgo a largo plazo. La NASA rastrea actualmente más de 41.000 asteroides cercanos a la Tierra, una cifra que crece gracias al aporte de instrumentos como el Observatorio Vera Rubin, que descubrió 2.000 cuerpos nuevos en su base de datos inicial. Aunque la denominación de “potencialmente peligroso” genera alertas, los científicos explican que esta clasificación solo indica que, tras siglos de evolución orbital, la trayectoria podría acercarse eventualmente a la Tierra.

La NASA y otras agencias siguen de cerca la evolución de los asteroides (Foto: Grok)

Paul Chodas, director del CNEOS, afirmó: “La designación ‘potencialmente peligroso’ simplemente significa que, a lo largo de muchos siglos y milenios, la órbita del asteroide podría evolucionar hasta convertirse en una con probabilidades de impactar la Tierra”.

El avance tecnológico permite una precisión mayor en las proyecciones

El sistema ATLAS detectó recientemente al asteroide 2024 YR4, que inicialmente causó preocupación por su potencial impacto en la Luna. Sin embargo, el uso del Telescopio Espacial James Webb permitió descartar cualquier peligro significativo para la Tierra durante el año 2032. Este caso ilustra la importancia de la observación continua, que es una de las prioridades de las agencias espaciales del mundo.

Asimismo, los investigadores también estudian objetos con características inusuales, como 2025 MN45, el asteroide con la mayor velocidad de rotación registrada, que completa un giro cada dos minutos. Cada cuerpo tiene su distinción, por eso los científicos buscan estar atentos a todos sus parámetros.

La NASA insiste en que la mayoría de los asteroides cercanos no presenta riesgos reales de colisión en los próximos 100 años. La defensa planetaria incluye misiones como DART, que probó con éxito técnicas para desviar trayectorias. Mientras tanto, la ciencia continúa con el monitoreo constante de los remanentes de la formación del sistema solar. El próximo acercamiento relevante de 2026 EG1 ocurrirá recién el 13 de septiembre de 2186, cuando pase a unos 12,1 millones de kilómetros de Marte.