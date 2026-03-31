El menú del Artemis II: qué comerán los astronautas de la NASA camino a la Luna

La misión Artemis II, de la NASA, no solo representa un hito en la exploración espacial, sino también un desafío logístico y nutricional sin precedentes. Al tratarse de un viaje alrededor de la Luna en la nave Orion, la alimentación de los astronautas ha sido diseñada bajo estándares estrictos para garantizar su salud y rendimiento en un entorno sin reabastecimiento ni refrigeración.

Artemis II: este es el menú de la tripulación informado por la NASA

El desafío de una cocina sin heladera

A diferencia de la Estación Espacial Internacional, que recibe alimentos frescos periódicamente, la nave Orion es un vehículo autónomo donde cada gramo cuenta. Los alimentos seleccionados deben ser estables en estantería, seguros y fáciles de preparar en microgravedad.

La estrategia alimentaria se basa en cuatro pilares tecnológicos:

Alimentos listos para consumir.

Rehidratables: requieren el uso del dispensador de agua potable de la nave.

requieren el uso del dispensador de agua potable de la nave. Termoestabilizados.

Irradiados.

Para calentar sus porciones, la tripulación cuenta con un calentador de alimentos compacto, similar en tamaño a un maletín.

La NASA confirmó que todo está listo para el lanzamiento de Artemis II este miércoles 1° de abril NASA

Un menú con sello propio

A pesar de las limitaciones de masa y volumen, los astronautas tuvieron una participación directa en la elección de su dieta. Durante las pruebas previas al vuelo, cada miembro probó y calificó los ítems del menú estándar para equilibrar sus preferencias individuales con los requerimientos nutricionales y las capacidades de la nave.

En un día típico de misión, la rutina incluye desayuno, almuerzo y cena. Además, cada tripulante tiene asignadas dos bebidas saborizadas por día, que pueden incluir café, aunque las opciones son limitadas debido a las restricciones de peso de la nave.

Adaptación por fases

La alimentación cambia según el momento del viaje:

Lanzamiento y reingreso: Se utilizan alimentos listos para comer, ya que el sistema de hidratación de agua no está disponible en estas fases críticas.

Se utilizan alimentos listos para comer, ya que el sistema de hidratación de agua no está disponible en estas fases críticas. Tránsito: Una vez que los sistemas de la nave están plenamente operativos, los astronautas pueden acceder a una variedad más amplia, incluyendo comidas liofilizadas que requieren agua caliente.

Cabe resaltar que para facilitar la logística, la comida de cada tripulante para un período de dos a tres días se empaqueta en un solo contenedor, permitiendo cierta flexibilidad en la elección de los platos durante la misión.

Planificación y menú de la tripulación

<b>Categoría</b> <b>Detalle Informativo</b> Variedad de Menú Existen 189 ítems únicos disponibles para los astronautas. Bebidas Se incluyen más de 10 tipos, como café, té verde, smoothies de mango-durazno y bebidas de desayuno. Restricción de Líquidos Cada astronauta tiene permitidas dos bebidas saborizadas por día debido a límites de peso. Platos Principales Incluye opciones como asado de res (brisket), quiche de verduras, tortillas y macarrones con queso. Acompañamientos Se destacan el cuscús con frutos secos, brócoli al gratín y chauchas picantes. Snacks y Dulces La selección cuenta con almendras confitadas, pudin, galletitas, chocolate y frutas. Condimentos Disponen de manteca de maní, salsa picante, miel, canela y jarabe de arce.

Logística y preparación en la Nave Orion

<b>Aspecto Técnico</b> <b>Descripción de la Operación</b> Conservación No hay refrigeración; todos los alimentos son estables en estantería (shelf-stable). Tipos de Alimentos Se utilizan productos rehidratables, termoestabilizados, irradiados o listos para comer. Preparación Los astronautas usan un dispensador de agua potable para rehidratar y un calentador compacto. Seguridad Los alimentos están diseñados para minimizar migas y partículas en microgravedad. Fases de Vuelo Durante el lanzamiento y reingreso solo se consumen alimentos listos para comer. Organización La comida para 2 o 3 días de cada tripulante se empaca en un solo contenedor.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.