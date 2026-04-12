Victor Glover, piloto de la misión Artemis II, tuvo un gesto con una niña con síndrome de Down y emocionó a todos

El astronauta de la NASA, Victor Glover, protagonizó uno de los momentos más emotivos tras el regreso de la misión Artemis II. El piloto de la histórica travesía alrededor de la Luna expresó públicamente su agradecimiento por la experiencia vivida y destacó la dimensión espiritual y humana de la misión.

Durante sus primeras declaraciones luego de completar el viaje espacial, Glover reflexionó sobre lo que significó formar parte de la misión. “Esto comenzó el 3 de abril. Quería agradecer a Dios en público y quiero agradecer a Dios nuevamente porque es incluso más grande que mi desafío de intentar describir por lo que pasamos, la gratitud de ver lo que vimos, hacer lo que hicimos y estar con quienes estuve… es demasiado grande para estar en un solo cuerpo”, afirmó visiblemente emocionado.

Glover emocionó a todos con sus declaraciones (Foto: X)

La misión Artemis II marcó un paso clave dentro del programa Artemis de la NASA, ya que llevó a una tripulación de astronautas a orbitar la Luna antes de las futuras misiones que buscarán volver a posar seres humanos sobre la superficie lunar. Glover integró el equipo junto a Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Otro de los momentos más conmovedores se produjo al regresar a la Tierra. Durante el recibimiento, el astronauta protagonizó una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales. Allí conoció a Valentina, una niña con síndrome de Down que se acercó para saludarlo.

El tierno momento de Glover con una nena con síndrome de Down al llegar a la Tierra

“Gracias por sacarte una foto conmigo”, le dijo la pequeña mientras lo abrazaba. Glover respondió con cariño, la levantó en brazos y bromeó frente a quienes estaban presentes: “Bueno, la llevamos, ya tenemos una integrante más para el equipo”.

El abrazo que emocionó a todos en las redes sociales

El gesto reflejó el costado más humano del astronauta, que más allá del logro científico y tecnológico, dejó una imagen que simboliza la emoción, la inspiración y el impacto positivo que generan las misiones espaciales en personas de todo el mundo.