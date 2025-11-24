“Muro de fuego”: el descubrimiento en el sistema solar que la NASA investiga con una nueva misión

La sonda Voyager 1 de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) descubrió un “muro de fuego” en el borde del sistema solar. Para comprender mejor su función, la agencia envió recientemente una nueva misión.

El “muro de fuego” descubierto por la Voyager 1 de la NASA

Desde que fueron lanzadas en 1977, las sondas Voyager recorrieron más de 19.000 millones de kilómetros y se convirtieron en las naves que más lejos han llegado desde la Tierra.

En 2012, la Voyager 1 descubrió un “muro de fuego”, sobre el que los científicos habían teorizado varios años atrás, en el límite del sistema solar. Seis años más tarde, la Voyager 2 llegó al mismo punto y aportó mayor información a los expertos de la NASA.

El "muro de fuego" que descubrió la NASA en el Sistema Solar

El muro fue definido por los especialistas como el fin de la heliosfera. Las naves enviadas allí registraron temperaturas que oscilaron entre los 54.000 y los 90.000 grados Celsius al atravesar el borde.

De acuerdo con el sitio web oficial de la agencia, la heliosfera se puede describir como una burbuja gigante alrededor del Sol y sus planetas. Está formada por las partículas cargadas que emite esta estrella, conocidas como viento solar.

El entorno también está compuesto por radiación y campos magnéticos que se extienden hasta el Sol, junto con los rayos cósmicos interestelares y, ocasionalmente, nubes concentradas de material solar.

Respecto a su función, la NASA señaló que tiene un efecto crucial en la formación, evolución y destino de los sistemas planetarios.

Cómo afecta el “muro de fuego” a los planetas del sistema solar

Los científicos indicaron que la heliosfera actúa como un escudo gigantesco que protege a los planetas de la radiación cósmica galáctica. Esto comprende partículas de alta energía que se originan fuera del sistema solar y bombardean constantemente al planeta.

Asimismo, la Tierra también está protegida por su propio campo magnético, la magnetosfera, que cuida al planeta de la radiación solar, de partículas cósmicas y de la erosión atmosférica causada por el viento solar.

Por otro lado, la atmósfera exterior del Sol marca el punto de quiebre de su influencia magnética en el espacio. A causa de esto, la mayoría de los expertos coincide en que el “muro de fuego” corresponde al límite real del sistema solar.

Al llegar allí, el viento solar no es lo suficientemente fuerte como para empujar contra el viento estelar y es detenido por el medio interestelar.

La heliosfera, descrita por la NASA, protege al Sistema Solar de los dañinos rayos cósmicos NASA - NASA

Por otra parte, el descubrimiento de la Voyager 1 y la Voyager 2 demuestra que la heliosfera es realmente poco esférica.

Asimismo, apoya la teoría de que podría expandirse y contraerse como un pulmón. Como el sistema solar se desplaza a través del espacio interplanetario, la heliosfera crea una onda de choque y deja una estela a su paso, denominada heliocola.

Actualmente, los estudios de la heliosfera de la NASA incluyen investigaciones sobre: ​​

Cómo se comporta el viento solar cerca de la Tierra.

Qué causa y sostiene los campos magnéticos y eléctricos alrededor de otros planetas.

Cómo interactúa la heliosfera con el medio interestelar.

Cómo son los límites de la heliosfera.

Cuál es el origen y la evolución del viento solar y los rayos cósmicos interestelares.

Qué contribuye a la habitabilidad de los exoplanetas.

La misión de la NASA que pretende mapear el “muro de fuego”

El 24 de septiembre de 2025, la agencia estadounidense lanzó la Sonda de Aceleración y Mapeo Interestelar (IMAP, por sus siglas en inglés). El objetivo oficial es ayudar a los investigadores a comprender mejor el límite de la heliosfera y cómo protege al sistema solar de los dañinos rayos cósmicos.

Esta sonda también estudiará la actividad solar, al tiempo que explorará y cartografiará la amplia gama de partículas en el espacio interplanetario.

La IMAP ayudará a los científicos de la NASA a comprender mejor cómo actúa el "muro de fuego" NASA - Nasa

Para cumplir con su misión, IMAP utilizará diez instrumentos científicos que le servirán para trazar un panorama completo de lo que ocurre en el espacio.

La misión también permitirá la observación en tiempo real del viento solar, que puede inundar el entorno espacial cercano a la Tierra con partículas peligrosas y radiación que podrían dañar la tecnología y a los astronautas en el espacio.

En conjunto, estas áreas de investigación pretenden:

Descubrir la física fundamental en escalas tanto pequeñas como inmensas.

Mejorar la previsión de las perturbaciones del viento solar y los peligros de la radiación de partículas desde el espacio.

Dibujar una imagen de nuestro vecindario galáctico cercano.

Ayudar a determinar algunos de los materiales de construcción cósmicos básicos del universo.

Aumentar la comprensión de cómo la heliosfera protege la vida en el sistema solar de los rayos cósmicos.