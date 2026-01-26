Hércules emerge en Roma: hallan reliquias nunca antes vistas de más de 2000 años que redescubren al semidiós

Roma no solo es lo que puede verse a simple vista, como el Coliseo o el Palatino. Es mucho más que eso. Debajo de su suelo todavía quedan cosas por descubrir y a diario decenas de arqueólogos trabajan en ello. En una de las más recientes expediciones en la “ciudad eterna”, hallaron los restos de un santuario en honor a Hércules, quien fuera considerado un semidiós en la mitología clásica. Además, los expertos rescataron tumbas aristocráticas y cisternas gigantes.

Debajo de capas de tierra y cemento, en el Parque de las Acacias en el barrio de Pietralata, arqueólogos encontraron el primer santuario monumental dedicado al hijo de Zeus y la mortal Alcmena, lejos del centro. Además, según informaron desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones del MiC, también brotaron otras reliquias que contribuyeron a comprender cómo se vivió en la zona.

El monumento a Hércules se halla en Pietralata, uno de los barrios alejados del centro de Roma (Fuente: Ministerio della cultura)

La expedición se llevó a cabo bajo la dirección del Ministerio de Cultura y tiene como objetivo la protección del patrimonio histórico. “Los suburbios modernos se revelan así como depositarios de recuerdos profundos, aún por explorar. Además, estos hallazgos confirman la importancia de la arqueología preventiva como herramienta indispensable para que el desarrollo urbano se combine con la protección y se acompañe de un mayor conocimiento y valoración de nuestro patrimonio”, dijo Daniela Porro, Superintendente Especial de Roma, a Abitare a Roma.

En honor a Hércules: qué se halló

El monumento a Hércules fue catalogado como el más importante de las afueras de la ciudad. El santuario tuvo una dimensión de 4,5 metros de largo × 5,5 de ancho y fue hecho con toba volcánica y con restos de estuco en las paredes. En el medio ubicaron un altar de yeso y probablemente en el fondo residía un mural y la estatua del semidiós.

Una de las piscinas halladas tiene una extensión de 28 metros de largo × 10 metros de ancho (Fuente: Ministerio della cultura)

Esta figura de la mitología griega fue adoptada por los romanos hace más de 2400 años, tiempo en que se erigió este templo en su honor. Para el Imperio, fue considerado el protector de caminos. Y aunque representó a uno de los personajes más destacados y queridos en esa área, no se detectaron piezas esculturales con su rostro. Pero sí, debajo del monumento religioso rescataron estatuillas femeninas y monedas de bronce que datan de entre los siglos III a.C. y II a.C.

Las tumbas de la aristocracia

En cuanto a las tumbas, la A data de entre los siglos IV y III a.C. En su interior extrajeron un gran sarcófago y tres urnas de peperino, además de una copa de barniz negro, una jarra cerámica de calidad, un espejo y otras piezas de ajuar.

La tumba B fue hecha en el siglo III a.C. Se construyó con bloques de toba y en los laterales se añadieron bancos para deponer más cuerpos. Dentro del ataúd, los expertos encontraron un cráneo adulto con señales de trepanación quirúrgica, lo que dio cuenta de los conocimientos médicos avanzados para la época. Debido a su proximidad al santuario, puede que hayan tenido algún parentesco o filiación.

Las piscinas magnas

En uno de los costados del templo se encuentran los rasgos de un camino olvidado y colindante, descansa una piscina del lado este con 28 metros de largo × 10 metros de ancho y casi dos metros de profundidad. Por su parte, la cisterna sur contaba con dimensiones más pequeñas: de 21 x 9,2 metros y con una profundidad aproximada de 4 metros. Junto a la vía de tránsito existió un curso de agua que pudo abastecer a estas dos construcciones.

Las tumbas halladas pertenecieron a dos personas de la aristocracia romana (Fuente: Ministerio della cultura)

Desde el medio italiano citado anteriormente señalaron que la gente accedía a esta última piscina mediante una rampa de grandes adoquines de toba, apoyada directamente sobre el suelo. Otra rampa, más pequeña, de hormigón y pavimentada con losas rectangulares, conducía al fondo de la piscina.

De esta manera y gracias a los recientes hallazgos, los arqueólogos pudieron confirmar que en las afueras del centro de Roma se asentaron familias ricas y se invirtió en el desarrollo urbano de la zona para que perdurara por siglos.