La NASA captó por primera vez imágenes de la agonía de una estrella similar al Sol

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA reveló una vista sin precedentes de la Nebulosa del Huevo, un cautivador “espectáculo de luces” cósmico generado por una estrella en sus etapas finales. Este dramático fenómeno estelar, ubicado a unos 1000 años luz en la constelación de Cygnus, ofrece una oportunidad única para observar los complejos procesos que ocurren cuando una estrella similar a nuestro Sol agoniza. La nitidez del Hubble desentraña detalles intrincados de esta enigmática estructura, modelada por polvo estelar recién eyectado.

En el corazón de la Nebulosa del Huevo reside una estrella central oculta por una densa y opaca nube de gas gris, alineada en la imagen desde la una hasta las siete en punto. De esta envoltura emergen dos potentes haces de luz estelar a través de grandes orificios, los cuales forman conos estrechos que se extienden hacia las diez y las cuatro en punto. La nube central está rodeada por tenues capas de gas concéntricas, iluminadas por la luz estelar. Estas capas reflejan luz adicional donde son impactadas por los haces gemelos, lo que crea la apariencia de ondas y contribuye al vívido “espectáculo de luces”. Un cúmulo de estrellas más pequeñas, con picos en forma de cruz, rodea la nebulosa sobre un fondo oscuro.

Se trata de la imagen más nítida hasta la fecha de la Nebulosa del Huevo NASA

La Nebulosa del Huevo es notable por ser la primera, más joven y más cercana nebulosa pre-planetaria jamás descubierta. Este estadio representa una fase precursora de una nebulosa planetaria, una estructura de gas y polvo formada por las capas eyectadas de una estrella moribunda similar al Sol. Esta etapa transitoria es extremadamente breve, ya que dura solo unos pocos miles de años, lo que la convierte en un laboratorio natural excepcional para probar las teorías sobre la evolución estelar tardía.

En esta fase crucial, la nebulosa irradia luz al reflejar el brillo de su estrella central, el cual escapa a través de una “pupila” polar en el denso polvo circundante. Esta luz procede de un disco polvoriento expulsado de la superficie de la estrella hace apenas unos pocos cientos de años. Los haces gemelos de la estrella moribunda iluminan lóbulos polares de rápido movimiento que atraviesan una serie más lenta y antigua de arcos concéntricos. Las formas y movimientos de estas estructuras sugieren interacciones gravitacionales con estrellas compañeras ocultas, todas enterradas dentro del espeso disco de polvo estelar.

Con los filtros WFC3, consiguieron mostrar longitudes de onda de luz visible e infrarroja NASA

Las estrellas, como nuestro Sol, desprenden sus capas exteriores al agotar su combustible de hidrógeno y helio. El núcleo expuesto se calienta hasta ionizar el gas circundante, lo que crea las brillantes envolturas vistas en nebulosas planetarias como la Hélice. Sin embargo, la compacta Nebulosa del Huevo se encuentra en esa breve y reveladora fase de transición pre-planetaria. Este momento es ideal para estudiar el proceso de eyección de material, ya que la “evidencia forense” de estos eventos estelares permanece fresca y accesible para el análisis.

Los patrones simétricos y ordenados capturados por el Hubble son inconsistentes con una explosión violenta como la de una supernova. En lugar de ello, los arcos, lóbulos y la nube de polvo central son probablemente el resultado de una serie coordinada de eventos de “pulverización” aún poco comprendidos, que tienen lugar en el núcleo enriquecido en carbono de la estrella moribunda. Estas estrellas envejecidas desempeñaron un papel crucial en la forja y liberación del polvo que, con el tiempo, sembraría futuros sistemas estelares, incluido nuestro propio sistema solar, que coalesció para formar la Tierra y otros planetas rocosos hace 4500 millones de años.

La luz de la estrella, bloqueada por el disco y los lóbulos, escapa hacia los polos y crea una especie de reflector doble

El Telescopio Espacial Hubble enfocó su lente en la Nebulosa del Huevo en múltiples ocasiones: una primera imagen de luz visible (WFPC2) en 1997 fue complementada por una de infrarrojo cercano (NICMOS). En 2003, la ACS del Hubble reveló una nueva perspectiva, seguida en 2012 por otra de la WFC3 que se centró en la nube de polvo central y los flujos de gas.

Las recientes observaciones con la WFC3 incluyen datos infrarrojos, lo que revela potentes haces de luz estelar y flujos de hidrógeno molecular caliente que emergen de la nube de polvo interior, destacándose en tonos naranjas. Los anillos concéntricos, formados por estallidos sucesivos de la estrella central cada pocos cientos de años, con luz estelar reflejada, ofrecen detalles cruciales de la estrella central, inaccesible directamente.