A qué hora es el eclipse anular solar de hoy y desde dónde se puede ver en la Argentina

Hoy, martes 17 de febrero, marca un evento astronómico de gran relevancia: el primer eclipse del año. Se trata de uno solar anular que promete un espectáculo conocido como el “Anillo de Fuego”, que podrá verse desde la Argentina. En ese sentido, los aficionados a la astronomía en el mundo se preparan para observar este acontecimiento, que requiere de precauciones específicas para su disfrute seguro. En ese sentido, muchos se preguntan a qué hora es y desde dónde se puede observar.

¿Qué es un eclipse solar anular y por qué lo llaman “Anillo de Fuego”?

El eclipse solar anular es famoso por su "Anillo de Fuego" Twitter

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Sin embargo, en este tipo particular de eclipse, el satélite natural se encuentra en un punto más alejado de su órbita (cerca de su apogeo), lo que impide que cubra completamente el disco solar. Como resultado, se forma un brillante borde de luz solar alrededor de la silueta lunar, lo que crea el efecto visual conocido popularmente como “Anillo de Fuego”. A diferencia de un eclipse total, el cielo no se oscurece por completo, sino que mantiene un brillo diurno.

¿Cuándo y a qué hora exacta ocurrirá el eclipse solar anular?

Según información del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el eclipse solar anular de hoy comenzará a las 9:56 UT (Tiempo Universal) y finalizará a las 14:27 UT.

La fase anular, es decir, el período en el que se podrá observar el “Anillo de Fuego” brillante, tendrá una duración de aproximadamente dos minutos. Este se producirá entre las 11:42 UT y las 12:41 UT.

¿Desde qué zonas de la Argentina será visible el eclipse solar anular?

El eclipse anular de Sol de este 17 de febrero será visible parcialmente desde el sur de Argentina, así como desde Chile y el sur de África. En estas regiones, se verá una porción del Sol cubierta por la Luna, sin llegar a formar el anillo completo.

Es importante destacar que la fase anular en su totalidad, donde el “Anillo de Fuego” se ve de forma completa y perfecta, solo podrá ser observada desde la Antártida.

¿Cómo se puede observar el eclipse solar anular de forma segura?

Para mirar un eclipse solar es necesario contar con gafas adecuadas para estos fenómenos Getty Images

Es crucial tomar precauciones para proteger la vista al observar un eclipse solar anular. La NASA enfatiza que nunca es seguro mirar directamente al Sol sin la protección ocular adecuada, ya que puede causar daños irreversibles.

Se recomienda el uso de anteojos para observación solar certificados (que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2) o un visor solar de mano seguro. Las gafas de sol comunes no ofrecen protección suficiente. Tampoco se debe mirar a través de binoculares, telescopios o lentes de cámaras sin filtros solares certificados, incluso con los lentes de observación solar puestos. Esto se debe a que la concentración de rayos solares puede quema los filtros y daña los ojos.

Si no se cuenta con ellos, la observación indirecta es una alternativa segura. Se puede recurrir a un proyector estenopeico, por el cual se puede mirar la imagen proyectada del Sol en una superficie, de espaldas al astro.

¿Cuáles son los otros eclipses previstos para 2026?

¿Cuáles son los diferentes tipos de eclipses?

Además del eclipse solar anular de febrero, el SHN anticipa otros tres eclipses para 2026. Estos son todos los eclipses que habrá este año, tanto solares como lunares:

Tipo de eclipse Fecha Horario Dónde se podrá ver Eclipse anular de Sol Martes 17 de febrero Comienza a las 9.56 UT y finaliza a las 14.27 UT Es visible parcialmente desde el sur de Argentina, Chile y sur de África. La fase anular es visible en la Antártida. Eclipse total de Luna Martes 3 de marzo Comienza a las 9.49 UT y finaliza a las 13.17 UT Es visible en todo el Océano Pacífico, toda América (incluida la Argentina), este de Asia y Australia. Eclipse total de Sol Miércoles 12 de agosto Comienza a las 15.34 UT y finaliza a las 19.58 UT Es visible como parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa. La fase total es visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Eclipse parcial de Luna Viernes 28 de agosto Comienza a las 2.33 UT y finaliza a las 5.51 UT Es visible en el este del Océano Pacífico, en toda América (incluida la Argentina), Europa y África.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.