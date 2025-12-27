Cuenta regresiva para el lanzamiento de Artemis II a la Luna en 2026: por qué el 6 de febrero es una fecha clave
La misión estará protagonizada por cuatro astronautas que partirán de Florida en los próximos meses; cuánto durará
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) tuvo un ensayo este fin de semana sobre el lanzamiento de Artemis II a la Luna, que está previsto para principios del año próximo. En ese sentido, el 6 de febrero de 2026 será una fecha clave.
Cómo será la misión de la NASA en Artemis II alrededor de la Luna
Cuatro astronautas sobrevolarán la Luna en el Artemis II durante diez días, en el marco de una misión de la NASA que tiene fines científicos y de exploración.
El sábado 20 de diciembre, se realizó una prueba de ensayo del día del lanzamiento, como una demostración en la cuenta regresiva.
Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch forman parte de la agencia estadounidense, mientras que Jeremy Hansen es miembro de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés). Ellos serán los protagonistas de la misión de la NASA a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión.
“Este vuelo supone un paso más hacia las misiones tripuladas a la superficie lunar y ayudará a la agencia a prepararse para futuras misiones de astronautas a Marte”, señaló la NASA en su página web oficial.
Según CBS News, el 6 de febrero será la primera vez que se desarrollen las condiciones propicias para el lanzamiento de Artemis II ese mes, dado que la Luna y la Tierra se posicionarán de forma adecuada para el proyecto. En total, habrá cinco en ese período.
La tripulación viajará 4600 millas (unos 7400 km) más allá de la Luna y podrá observar a la Tierra y al satélite desde las ventanas de Orión.
En qué parte de Estados Unidos será el aterrizaje de Artemis II de la NASA
El Artemis II despegará desde Florida, en el Complejo de Lanzamiento 39B (Kennedy Space Center). En tanto, tras un viaje de regreso de cuatro días, el aterrizaje se producirá en California, en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, donde los equipos de recuperación de la NASA y del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) los recibirán.
El regreso no requerirá propulsión, según señaló la agencia, sino que Orión aprovechará el campo gravitatorio Tierra-Luna para ser atraído de forma natural por la gravedad terrestre.
Cómo participar en el envío de nombres a la Luna, en el registro de la NASA
La agencia aeroespacial invitó a los ciudadanos estadounidenses y de todas partes del mundo a enviar su nombre en la misión de Artemis II a la Luna. Los cuatro participantes portarán una tarjeta SD con la información obtenida de los registros en línea para que lleguen al satélite.
La NASA creó un registro en su página web, que está disponible hasta el 21 de enero de 2026, donde los interesados deben completar un formulario con información personal como el nombre de pila, el apellido y un código PIN elegido previamente.
Así, se crean una tarjeta de embarque digital y un código QR, que lleva a un sitio web con la información más destacada sobre la misión de la agencia.
