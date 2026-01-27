Los mejores lugares de Argentina para hacer astroturismo y qué implica esta actividad

Mirar al cielo y contemplar la inmensidad del espacio puede ser una de las actividades más humanas que existen, ya que ocurre desde tiempos inmemoriales. En la actualidad, apreciar las estrellas y los planetas tiene nombre y se llama astroturismo. Esta forma de vivir las vacaciones está enfocada en la observación y disfrute del cielo nocturno y los fenómenos astronómicos, en entornos con baja contaminación lumínica. Este concepto no para de crecer a nivel mundial y la Argentina se posiciona como uno de los lugares más destacados por su inmensidad y por las decenas de emprendimientos que se replican en las distintas provincias.

“El astroturismo es una técnica turística que se utiliza para mostrar el cielo a la gente. En general, tiene que ver con aprender de los astros, pero también con hacerle sentir a la gente la sensación de estar ante la inmensidad. Se trata de mirar y maravillarse con lo desconocido”, explicó a LA NACION Claudio Martínez, CEO y fundador de Astroturismo.com.ar, una web dedicada a formar emprendimientos y difundir este tipo de actividades.

Este tipo de turismo permite aprender sobre el cosmos (Foto: Gentileza Claudio Martínez)

El astroturismo implica diversas actividades como la observación de estrellas, planetas y constelaciones; contemplar la Vía Láctea, eclipses, lluvias de meteoros y auroras, visitas a observatorios y charlas con astrónomos y astrofotografía nocturna. A lo largo y ancho del país hay numerosas empresas turísticas que ofrecen este servicio. “Cada una tiene su técnica y paquetes. La idea es que sea una experiencia integral”, aclaró Martínez.

La comprensión de los fenómenos astronómicos no es el único objetivo de estos encuentros, sino que en las charlas también se repasa la historia de cómo se construyó ese conocimiento científico y cómo distintos pueblos del mundo fueron armando su cosmovisión ante el desconocimiento de qué hay más allá.

Distintos pueblos del mundo tenían su explicación sobre el espacio exterior (Foto: Gentileza Claudio Martínez) Nani Pegoraro

“Cada pueblo de la antigüedad tenía determinadas historias para explicar el cielo. Desde los tehuelches hasta los griegos, cada pueblo tenía su interpretación. Entonces lo que hacemos es jugar con eso, explicarles de qué se trata, de contar el pasado”, aseguró Martínez.

El astroturismo: “incipiente” y en crecimiento

El astroturismo es hoy en día una forma poco conocida de visitar los destinos turísticos, por eso se trabaja fuertemente en la difusión de la temática. “Nosotros en este momento fundamentalmente somos una institución educativa. Damos cursos y tenemos 150 personas que hacen astroturismo en Iberoamérica. Hacemos acuerdos con municipalidades, formamos guías y buscamos que más emprendimientos puedan llevarlo a cabo”, contó el especialista.

Al ser nocturna, esta actividad tiene poca competencia con otras en los destinos turísticos (Foto: Gentileza Claudio Martínez)

Martínez reconoció que este tipo de turismo se encuentra en un nivel “incipiente”, pero que está en plena expansión. “Popularmente es bastante bajo, no hay mucha gente que lo conozca, pero estamos tendiendo a un gran crecimiento porque es sumamente interesante cuando se lo conoce”, aseguró.

Al ser una actividad nocturna, tiene poca competencia dentro del amplio abanico de posibilidades que hay en los lugares turísticos. “No compite con otras actividades turísticas, o sea, el turismo tradicional a las 19 horas se terminó y nosotros empezamos a trabajar esa hora. Entonces, es complementario al turismo normal, y además no requiere una inversión grande para poder hacer algo bien hecho; es más que nada aprender a hacerlo con corrección, tiene un gran crecimiento”, opinó Martínez.

Argentina, un país con la mirada en el cielo

Argentina y su inmensa extensión territorial permiten que el astroturismo se pueda llevar a cabo en casi cualquier destino turístico. Ya sea cerca del mar, en la montaña o en el medio del campo, hay emprendimientos que llevan a contingentes de turistas para que aprecien el cielo y aprendan sobre lo que sucede más allá de nuestro planeta. Así, lugares tan disímiles como Buenos Aires, Entre Ríos, La Patagonia o el Norte, tienen empresas de este tipo.

Ante la variedad de la oferta, desde la organización que conduce Martínez crearon un mapa para poder rastrear todos esos puntos en el país, que van desde planetarios, observatorios, empresas turísticas y asociaciones hasta talleres que impulsan este fanatismo por los astros.

Argentina tiene historia en mirar al cielo. El Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC) fue fundado en 1871 por el presidente Domingo Faustino Sarmiento y fue la primera institución científica argentina dedicada profesionalmente a la astronomía. El 24 de octubre se celebra como el Día de la Astronomía Argentina en honor a esta creación.

“El observatorio de Córdoba es el más antiguo de Sudamérica. En ese momento era impensado que hubiera uno en este lugar del mundo y nosotros lo teníamos. Tenemos una raíz cultural importante ligada al espacio”, aseguró Martínez y comentó que el próximo 5 y 6 de junio de 2026 se realizará el Congreso Nacional de Astroturismo, junto con la Fundación AZARA y la Universidad Maimonides.

El objetivo es el disfrute

Más allá de aprender sobre el conocimiento científico de planetas y estrellas y conocer las historias que los pueblos en la antigüedad creaban sobre los astros, el objetivo principal del astroturismo tiene que ver con lo lúdico, con relajarse y contemplar el cielo como una actividad placentera en sí misma.

“Buscamos entrar al turista desde el juego y el disfrute. Nuestro enfoque viene desde el goce, de tirarte panza arriba y mirar ese cielo maravilloso y decir ¡guau! Tratamos de replicar lo que sentían esas personas antes del desarrollo de la astronomía, que miraban el cielo con desconocimiento pero maravillados", explicó Martínez.

El astroturismo se encuentra en una etapa incipiente en el país (Foto: Gentileza Claudio Martínez) Nani Pegoraro

Los emprendimientos también utilizan la tecnología para explicar los fenómenos. Con láseres verdes en el cielo para señalar, con telescopios, con cámaras potentes y hasta con herramientas de realidad aumentada, los gestores turísticos buscan que los visitantes puedan llevarse aprendizajes y puedan vivir una experiencia integral. “Si te vas de vacaciones, seguramente vas a tener cerca algo por ahí. Hay que buscar y estar dispuesto a aprender y a divertirse. Es el secreto de todo esto”, aseguró Martínez y, bromeando, recordó que “no hay que olvidarse el abrigo para la noche”.

Cada vez más emprendimientos de todo el país apuestan por estas actividades (Foto: Gentileza Claudio Martínez)

El astroturismo crece entre el público porque propone una forma distinta de viajar, ya que conecta la naturaleza y la ciencia. Mirar el cielo es una forma de aprender sobre astronomía, pero también un momento de asombro y aprendizaje. Estas actividades ofrecen experiencias únicas y educativas: combinan la observación astronómica, la divulgación científica, el saber de los pueblos antiguos y el disfrute del entorno natural. Tanto para aficionados por los astros como para personas curiosas que buscan vivencias únicas, el astroturismo se posiciona como una de las opciones más originales para implementar en los días de vacaciones.

El disfrute y el aprendizaje son la base del astroturismo (Foto: Gentileza Claudio Martínez)

Los mejores lugares de Argentina para hacer astroturismo

Según Martínez, los mejores lugares y emprendimientos de Argentina para realizar astroturismo son:

1. Puerto Madryn - Patagonia Sky

2. Trevelin - Chubut Explorers

3. San Juan – Conociendo nuestro cielo

4. Catamarca – El viejo algarrobo

5. Catamarca – Observatorio Magaquiano

6. Ushuaia – Noche Austral

7. Bariloche – Astropatagonia

8. Gualeguaychú – La Chica del telescopio

9. Mendoza – Astroturismo Cuyum

10. Plottier – Astro Wuangulhen

11. Córdoba – Cielos del Monte.

12. Gral. Roca – Caelum Astroturismo

13. Buenos Aires – Turismo Sideral