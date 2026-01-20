La NASA le hizo frente a la teoría viral que indica que la Tierra perderá la gravedad el próximo 12 de agosto

La NASA desmintió rotundamente una teoría viral que circuló en las redes sociales que afirmaba que la Tierra perdería su gravedad durante siete segundos en una fecha específica de este año. La agencia espacial dejó en claro que la premisa es una “tontería absoluta”, y descartó la posibilidad de un evento tan catastrófico, a la vez que negó la existencia de un supuesto “Proyecto Ancla”.

Esta alarmante viralización sugería que el planeta experimentaría esta inexplicable pérdida de gravedad el 12 de agosto, lo que desencadenaría un caos global sin precedentes. La afirmación no solo predecía la ausencia de una de las fuerzas fundamentales del universo, sino que también mencionaba un hipotético “Proyecto Ancla” de la NASA, que estaría diseñado para mitigar los daños catastróficos que produciría la ausencia de gravedad.

La errónea teoría predecía desastres y muertes (Foto: Freepik)

El impacto sería tal que la teoría viral anticipaba 40 millones de muertes por caídas y aseguraba que la NASA invertía la asombrosa suma de 89 mil millones de dólares en este supuesto esfuerzo de contención de daños.

Si desapareciera por pocos segundos la gravedad, esa fuerza constante que nos mantiene a todos en tierra firme y de la cual depende todo lo que se construyó, sería un desastre a escala global. Sin embargo, un portavoz de la NASA fue categórico al declarar a Snopes en términos inequívocos que no sucederá.

La explicación científica detrás de esta imposibilidad es fundamental: la gravedad de la Tierra, o fuerza gravitacional total, está determinada por su masa. Para que el planeta perdiera su atracción gravitatoria, debería experimentar una reducción masiva de su composición, es decir, perder masa en sus componentes esenciales como el núcleo, el manto, la corteza, los océanos, el agua terrestre o la atmósfera.

Con respecto al 12 de agosto, la agencia espacial confirmó que ese día sí ocurrirá un evento astronómico de gran relevancia: un eclipse solar total. No obstante, los expertos de la NASA enfatizaron que ese fenómeno no tiene un impacto inusual en la gravedad de la Tierra. Aclararon que la atracción gravitacional del Sol y la Luna sobre nuestro planeta, que genera las conocidas fuerzas de las mareas, es un fenómeno natural y bien comprendido.

Lo que sucederá en esa fecha es un eclipse solar (Frepick/@starline) (Frepick/@starline)

Por lo tanto, la idea de que un eclipse pudiera provocar una pérdida de gravedad es una afirmación que “puede atribuirse a una estúpida teoría de conspiración barata, que fue impulsada en internet por personas que no saben cómo funciona la gravedad”, denunciaron las fuentes.

Ante la proximidad del verdadero eclipse solar total, la NASA aprovechó la oportunidad para recordar a la población las pautas de seguridad esenciales para observarlo. Es crucial utilizar protección ocular especializada, como gafas de eclipse certificadas, ya que mirar directamente al Sol sin la debida protección puede causar daños oculares permanentes.

El único momento en que es remotamente seguro contemplar el Sol a simple vista durante un eclipse total es durante la fase de totalidad, cuando la Luna se alinea perfectamente y oculta completamente al astro rey. Sin embargo, tan pronto como el Sol comienza a asomarse nuevamente por detrás de la Luna, es imperativo volver a colocarse las gafas de eclipse para salvaguardar la vista.